Submit Release
News Search

There were 1,158 press releases posted in the last 24 hours and 476,684 in the last 365 days.

EB5 Capital 的 Portland Hilton Canopy (JF14) 项目获 I-829 批准

华盛顿, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB-5 投资行业的杰出领先企业 EB5 Capital 欣然宣布其 Portland Hilton Canopy (JF14) 项目的投资者已开始收到美国公民及移民服务局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向符合该局严格审查要求并已证明其 EB-5 投资为美国经济创造了至少 10 个全职工作岗位的投资者颁发 I-829 批准或永久居留权。

Portland Hilton Canopy 是一家设有 153 间客房的精品酒店，位于俄勒冈州波特兰珍珠区的中心地带。酒店设有可欣赏城市景观的屋顶休息室，底层咖啡厅、先进会议室和活动中心和可俯瞰周边地区的 24 小时屋顶健身中心。

EB5 Capital 的投资者关系副总裁 Natalia Pronina 表示，“获得 I-829 批准是 EB-5 移民流程中的关键时刻。”“I-829 申请是投资者需要向 USCIS 提交的第二份也是最后一份申请。一个项目获得 I-829 批准，意味着 USCIS 确认创造了必要的就业机会，投资者现有资格获得永久居留权。”

EB5 Capital 筹集了 1,550 万美元，用于开发 Portland Hilton Canopy 项目，促进波特兰的经济增长并创造就业机会。仅该项目就为当地经济增加了 769 个新的就业机会。EB5 Capital 已为全美 13 个酒店项目提供资金支持，其中包括 Portland Hilton Canopy 项目。Portland Hilton Canopy 是 EB5 Capital 不断致力于刺激就业增长和提升全美经济前景的典型案例。

关于 EB5 Capital

根据美国移民投资计划（EB-5 签证计划），EB5 Capital 为合格外国投资者提供机会投资商业房地产项目，在当地创造就业机会。作为美国历史最悠久、最活跃的区域中心运营商之一，该公司已通过超过 35 个 EB-5 项目筹集了约 10 亿美元的外国资本。EB5 Capital 总部位于华盛顿特区，其卓越的业绩纪录和行业领导地位吸引了来自 70 多个国家的投资者。如需更多信息，请访问 www.eb5capital.com

联系人：
Katherine Willis
营销与传播总监
media@eb5capital.com


Primary Logo

You just read:

EB5 Capital 的 Portland Hilton Canopy (JF14) 项目获 I-829 批准

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Media, Advertising & PR ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more