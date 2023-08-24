EB5 Capital 的 Portland Hilton Canopy (JF14) 项目获 I-829 批准

华盛顿, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB-5 投资行业的杰出领先企业 EB5 Capital 欣然宣布其 Portland Hilton Canopy (JF14) 项目的投资者已开始收到美国公民及移民服务局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向符合该局严格审查要求并已证明其 EB-5 投资为美国经济创造了至少 10 个全职工作岗位的投资者颁发 I-829 批准或永久居留权。



Portland Hilton Canopy 是一家设有 153 间客房的精品酒店，位于俄勒冈州波特兰珍珠区的中心地带。酒店设有可欣赏城市景观的屋顶休息室，底层咖啡厅、先进会议室和活动中心和可俯瞰周边地区的 24 小时屋顶健身中心。

EB5 Capital 的投资者关系副总裁 Natalia Pronina 表示，“获得 I-829 批准是 EB-5 移民流程中的关键时刻。”“I-829 申请是投资者需要向 USCIS 提交的第二份也是最后一份申请。一个项目获得 I-829 批准，意味着 USCIS 确认创造了必要的就业机会，投资者现有资格获得永久居留权。”

EB5 Capital 筹集了 1,550 万美元，用于开发 Portland Hilton Canopy 项目，促进波特兰的经济增长并创造就业机会。仅该项目就为当地经济增加了 769 个新的就业机会。EB5 Capital 已为全美 13 个酒店项目提供资金支持，其中包括 Portland Hilton Canopy 项目。Portland Hilton Canopy 是 EB5 Capital 不断致力于刺激就业增长和提升全美经济前景的典型案例。

关于 EB5 Capital

根据美国移民投资计划（EB-5 签证计划），EB5 Capital 为合格外国投资者提供机会投资商业房地产项目，在当地创造就业机会。作为美国历史最悠久、最活跃的区域中心运营商之一，该公司已通过超过 35 个 EB-5 项目筹集了约 10 亿美元的外国资本。EB5 Capital 总部位于华盛顿特区，其卓越的业绩纪录和行业领导地位吸引了来自 70 多个国家的投资者。如需更多信息，请访问 www.eb5capital.com。

联系人：

Katherine Willis

营销与传播总监

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