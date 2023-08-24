EB5 Capital’ın Portland Hilton Canopy (JF14) Projesi I-829 Onaylarını Aldı

WASHINGTON, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB-5 yatırım sektörünün önde gelen liderlerinden biri olan EB5 Capital, Portland Hilton Canopy (JF14) projesindeki yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden (USCIS) I-829 onayları almaya başladığını duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. USCIS, USCIS'in katı inceleme gerekliliklerini karşılayan ve EB-5 yatırımlarının ABD ekonomisi için en az on tam zamanlı iş yarattığını kanıtlayan yatırımcılara I-829 onayları veya daimi oturum izni verir.

Toplam 153 odalı bir butik otel olan Portland Hilton Canopy, Portland'ın Oregon şehrindeki Pearl District'in kalbinde yer almaktadır. Otelde şehir manzaralı bir çatı salonu, zemin katta bir kafe, son teknolojiye sahip bir toplantı ve etkinlik merkezi ve civar bölgeye bakan 24 saat açık bir çatı fitness merkezi bulunmaktadır.

EB5 Capital Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Natalia Pronina, "I-829 onayının alınması, EB-5 göçmenlik sürecinde çok önemli bir anı ifade ediyor" dedi. “I-829 dilekçesi, yatırımcıların USCIS'e sunması gereken ikinci ve son dilekçedir. Bir projede I-829 onaylarının alınması, gerekli işlerin yaratıldığının ve yatırımcıların artık daimi oturum iznine hak kazandığının USCIS tarafından doğrulandığına işaret eder.”

EB5 Capital, Portland Hilton Canopy'yi geliştirmek için 15,5 milyon dolar toplayarak Portland'da ekonomik büyümeyi ve istihdam yaratılmasını teşvik etti. Proje tek başına yerel ekonomide 769 yeni iş sağladı. EB5 Capital, Portland Hilton Canopy de dahil olmak üzere ABD genelinde 13 otel projesini finanse etti. Portland Hilton Canopy, EB5 Capital'ın istihdam artışını teşvik etmeye ve ülke çapında ekonomik beklentileri yükseltmeye yönelik devam eden çabalarının önemli bir örneğidir.

EB5 Capital Hakkında

EB5 Capital, nitelikli yabancı yatırımcılara Amerika Birleşik Devletleri Göçmen Yatırımcı Programı (EB-5 Vize Programı) kapsamında istihdam yaratan ticari emlak projelerine yatırım yapma fırsatı sağlamaktadır. Ülkedeki en eski ve en aktif Bölgesel Merkez operatörlerinden olan şirket 35'ten fazla EB-5 projesi kapsamında bir milyar dolara yakın yabancı sermaye topladı. Genel merkezi Washington, DC'de yer alan EB5 Capital’ın sektördeki başarıları ve liderliği 70'ten fazla ülkeden yatırımcıları çekmeyi başardı. Daha fazla bilgi için lütfen www.eb5capital.com adresini ziyaret edin.

İletişim:

Katherine Willis

Pazarlama ve İletişim Direktörü

media@eb5capital.com