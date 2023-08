Bunzl Canada Lance une Campagne de Don pour la Journée Nationale du Papier de Toilette

Le distributeur national s'associe à des fabricants leaders de l'industrie et à Banques alimentaires Canada

BURLINGTON, Ontario, 24 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fière de célébrer la Journée Nationale du Papier de Toilette le 26 août 2023 en s'associant à Banques alimentaires Canada afin d’effectuer une livraison équivalente à 27 424 rouleaux de papier de toilette au sein des communautés en situation de besoin à travers le pays. Cette collaboration vise à mettre en lumière et à répondre à un besoin crucial en produits d'hygiène personnelle et autres produits essentiels non alimentaires, dont de nombreux Canadiens d'un océan à l'autre peinent à se procurer.



« L'accès aux toilettes et au papier hygiénique est fondamental pour la santé et la dignité humaines », a déclaré Margo Hunnisett, Vice-Présidente, Marketing et Communications chez Bunzl Canada. « Nous sommes fiers de participer, avec nos partenaires fournisseurs, à cette initiative annuelle visant à attirer l'attention sur ce besoin crucial et à y répondre en effectuant des dons à des banques alimentaires locales et d'autres centres de soutien. » Bunzl a fait don de son propre papier de toilette de la marque REGARD et DuraPlus en collaboration avec ses partenaires fournisseurs leaders de l'industrie, les entreprises Essity, Kruger, et Kimberly-Clark. Un don collectif équivalant à plus de 27 000 rouleaux de papier de toilette sera distribué par Banques alimentaires Canada aux banques alimentaires locales à travers le pays.

« Alors que les effets persistants de l'inflation et d'autres défis économiques continuent d'augmenter le coût de la vie, il est plus important que jamais de se rassembler pour soutenir ceux qui sont le plus touchés », a déclaré John Howlett, Président de Bunzl Canada. « Nous sommes honorés de nous associer à Banques alimentaires Canada ainsi qu'à nos collègues des entreprises Essity, Kruger, et Kimberly-Clark pour soutenir le bien-être des individus et des familles à travers le pays. »

La réputation de Banques alimentaires Canada dans la mise en œuvre de projets transformateurs, combiné au réseau national de distribution de Bunzl Canada et aux relations de longue date avec les principaux fabricants de produits en papier, a conduit à un partenariat naturel pour cette entreprise. Avec le soutien de Bunzl Canada, Banques alimentaires Canada dispose de ressources accrues pour se concentrer davantage sur sa mission de soulager la faim aujourd'hui et de prévenir la faim demain - une mission qui résonne profondément à une époque où de nombreux individus et familles font face à la pénurie sous plusieurs aspects. Fournir des produits d'hygiène aux Canadiens dans le besoin réduit certains coûts liés aux articles essentiels pour le foyer, ce qui permet aux familles d'être dans une meilleure position pour utiliser ces économies pour acheter de la nourriture et d'autres articles essentiels.

Pour plus d'informations sur la manière dont les particuliers et les entreprises peuvent contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et apporter des articles les plus nécessaires, veuillez contacter votre banque alimentaire locale ou visiter le site www.foodbankscanada.ca.



À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d’exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L’entreprise offre à ses clients l’avantage de l’approvisionnement mondial, de l’innovation au chapitre des produits et des activités d’envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se trouve à Saint-Louis, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl PLC, un groupe international de distribution et d’impartition établi à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits à des transformateurs d’aliments, à des supermarchés, à des détaillants, à des magasins de proximité ainsi qu’à d’autres utilisateurs.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l’échelle nationale pour soulager la faim aujourd’hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d’insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim 2022, plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars 2022, ils ont reçu près de 1,5 million de visites. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d’y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et communications,

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749