Blackford et Brainreader annoncent un partenariat commercial pour proposer aux professionnels de santé une technologie de pointe spécialisée dans l'analyse d'images médicales et l'aide au diagnostic

ÉDIMBOURG, Écosse et COPENHAGUE, Danemark, 24 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, le fournisseur de plateforme à l'avant-garde des solutions d'imagerie reposant sur l'IA (intelligence artificielle) et Brainreader, un acteur de premier plan dans le développement logiciel dédié à l'analyse d'images médicales, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat de partenariat commercial visant la mise en place d'une technologie d'analyse d'images médicales et d'aide au diagnostic pour les professionnels de santé.



Dans le cadre de cette collaboration, le logiciel phare d'aide à l'analyse d'images médicales et d'étude volumétrique des structures cérébrales développé par Brainreader sera pleinement intégré à la plateforme de solutions d'IA appliquées à l'imagerie médicale de Blackford. Pour les professionnels de santé, la plateforme de Blackford et sa suite de solutions facilitent l'accès à une vaste gamme d'applications médicales de l'IA pour doper l'efficacité clinique et améliorer les résultats chez les patients. En ajoutant le logiciel de Brainreader à sa plateforme, Blackford met au service des professionnels de santé une puissante technologie d'analyse d'images et d'aide au diagnostic de pathologies cérébrales complexes, entièrement intégrée à leurs flux de travail existants.

« Blackford a pour vocation de mettre les meilleures solutions d'IA au service des professionnels de santé pour les conduire à établir un diagnostic plus précis et optimiser l'efficacité clinique. » déclare Ben Panter, le PDG de Blackford. Il poursuit : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Brainreader, et très heureux d'intégrer leur logiciel innovateur de neuro-imagerie à notre suite de solutions d'IA d'exception ».

Le logiciel développé par Brainreader, Neuroreader®, est approuvé par la FDA - l'agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux - et dispose du marquage de conformité CE. Il s'appuie sur des algorithmes puissants pour analyser les clichés d'IRM cérébrale, et mesurer les volumes cérébraux des structures du cerveau, dont le volume cérébral intégral et le volume hippocampique. Notre technologie contribue à la reconnaissance de pathologies neurodégénératives, y compris la maladie d'Alzheimer. Rapide, simple d'utilisation et fiable, le logiciel permet aux professionnels de santé d'améliorer la confiance des diagnostics et les résultats chez les patients. Son utilisation peut s'étendre aux codes CPT III 0865T et 0866T (codes de spécialité médicale publiés par l'AMA - l'association médicale américaine) applicables aux études longitudinales faisant appel aux techniques de l'IRM cérébrale.

« Nous sommes enchantés de cette collaboration avec Blackford, qui nous permet de mettre notre logiciel de pointe spécialisé en volumétrie cérébrale à la disposition de tous les professionnels de santé du monde », a déclaré Mads Fiig, la PDG de Brainreader. Puis d'ajouter : « Ce partenariat représente une étape clé dans notre parcours. En effet, notre mission demeure inchangée : fournir aux professionnels de santé les meilleurs outils pour les aider à établir des diagnostics précis et à parfaitement cibler les recommandations thérapeutiques ».

À propos de Blackford

Blackford est un pionnier dans le domaine de l'IA en radiologie, avec à son actif plus de dix ans de partenariats avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, donnant l'accès à la communauté médicale à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d'aider les professionnels de santé à valoriser l'IA et à améliorer les résultats chez leurs patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition sans lien de dépendance par Bayer garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires pour développer des stratégies d'IA réussies.

Pour en savoir plus sur l'approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d'IA, rendez-vous sur www.blackfordanalysis.com , et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos de Brainreader

Fondée en 2011, Brainreader est une société leader en matière de technologie d'analyse d'imagerie médicale. Leur logiciel Neuroreader® s'appuie sur des algorithmes intelligents pour analyser l'imagerie médicale, mesurer les volumes cérébraux et identifier les schémas anormaux. Cette technique de pointe est conçue pour aider les professionnels de santé à diagnostiquer plus rapidement les cas critiques et accélérer la prise en charge des malades.

