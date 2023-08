Rio Tinto en partenariat avec Midland débute un premier programme d’exploration pour le lithium sur les projets Mythril Régional et Galinée

MONTRÉAL, 24 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un premier programme d’exploration pour les minéralisations en lithium sur ses projets de la région de Mythril et Galinée qui sont opérés par Rio Tinto Exploration Canada inc. (« Rio Tinto »). Les projets Mythril Régional (Chisaayuu, Corvette et Mythril Est) et Galinée sont sous une entente d’option depuis juin 2023 avec Rio Tinto (voir le communiqué de presse de Midland daté du 14 juin 2023). Les projets sont situés dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James immédiatement près du projet Corvette de Patriot Battery Metals inc. (« Patriot ») et à l’est du projet Adina de Winsome Ressources ltd (« Winsome »), respectivement.



Faits saillants

Commencement d’une nouvelle campagne de prospection accompagné d’un levé LiDAR de haute résolution;

Anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs furent identifiés sur les projets Chisaayuu et Corvette suite à un traitement statistique;

Près des projets de Mythril Régional, un premier calcul des ressources de la pegmatite à spodumène CV5 de Patriot donne des ressources présumées de 109,2 Mt à 1,42% Li 2 O (coupure à 0,40% Li 2 O) (voir le communiqué de presse de Patriot daté du 30 juillet 2023) ;

(voir le communiqué de presse de Patriot daté du 30 juillet 2023) Aligné avec le projet Galinée, des minéralisations en lithium continuent d’être intersectées par Winsome sur leur projet Adina avec jusqu’à 1,37% Li 2 O sur 61,2 m à partir de 8,9 m (voir le communiqué de presse de Winsome daté du 1er aout 2023);

La région d’Eeyou Istchee Baie-James connaît présentement une ruée d’exploration ciblant les pegmatites à lithium. Les projets Mythril Régional sont situés environ entre 12 et 50 kilomètres des pegmatites à lithium découvertes à Corvette et rapportées par Patriot. Les projets Mythril Régional consistent en 730 titres miniers couvrant 370,1 kilomètres carrés. Le projet Galinée est situé à environ 4,0 kilomètres à l’est des pegmatites à lithium découvertes à Adina et rapportées par Winsome. Le projet Galinée consiste en 54 titres miniers couvrant 27,7 kilomètres carrés.

Programme d’exploration sur Mythril Régional et Galinée pour le lithium

Les projets Mythril Régional de Chisaayuu, Corvette et Mythril Est contiennent des formations d’amphibolites, qui sont régionalement la roche hôte la plus commune pour les pegmatites à lithium, et une compilation des travaux historiques réalisés par Midland a révélé de fortes indications d’un potentiel pour des pegmatites enrichies en Li-Be-Ta. Lors de travaux d’exploration pour le cuivre en 2022 sur Chisaayuu, un affleurement de pegmatite a livré deux valeurs fortement anomales en lithium dans des échantillons choisis : 0,12 % Li 2 O et 0,04 % Li 2 O. Un bloc pegmatitique provenant du projet Corvette a aussi livré des valeurs fortement anomales en Li-Ta : 0,02 % Li 2 O, 72 ppm Ta Tinto (voir le communiqué de presse de Midland daté du 7 février 2023). De plus, de nouvelles anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs avaient été identifiées sur les projets Chisaayuu et Corvette, suite à un traitement statistique de plus de 23 000 analyses qui avait été complété par Midland (voir le communiqué de presse de Midland daté du 6 mars 2023). Sur Chisaayuu, ces cibles se trouvent plus à l’ouest des affleurements anomaux identifiés. Aucune de ces anomalies n’a fait l’objet d’un suivi jusqu’ici et ils feront partie du programme d’exploration actuel.

Cet indice Adina est localisé à la limite entre les amphibolites de la Formation de Trieste au sud et les intrusifs felsiques au nord. Ce contact est marqué par une structure majeure qui contrôle vraisemblablement la mise en place des pegmatites de l’indice Adina. Ce même contact hautement favorable est présent sur la propriété Galinée de Midland sur plus de 7 kilomètres et n’a jamais fait l’objet de travaux d’exploration pour le lithium par le passé. Ceci suggère que le projet Galinée possède un potentiel d’exploration pour le lithium. Ce premier programme d’exploration pour le lithium ciblera cette structure avec de la prospection et de la cartographie géologiques supportée par hélicoptère. Un levé LiDAR de haute résolution couvrant tous les projets qui seront travaillés est également en cours et aidera la campagne d'exploration à identifier les pegmatites.

Mises en garde :

Les minéralisations retrouvées sur le projet Corvette de Patriot peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les propriétés de Midland identifiées dans ce communiqué de presse. Aussi, notez que les teneurs des échantillons choisis et des blocs erratiques peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto, BHP Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Brunswick Exploration Inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80097c90-71e7-4b8c-a012-36318f0495e7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9514081e-2d23-4137-b4cf-9060c7a4dd41/fr