Statement of Senator Risa Hontiveros on the filing of graft charges against former Usec. Lloyd Christopher Lao, others in Pharmally scandal

Sana ay magsilbi ang araw na ito bilang babala sa lahat ng nagpaplanong nakawin at lustayin ang kaban ng bayan: Darating at darating ang hustisya.

Isang welcome at much-awaited development ang desisyon ng Office of the Ombudsman na sampahan ng graft charges sila dating PS-DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lao, at ang iba pang opisyal at pribadong indibidwal na sangkot sa P4.1 billion na Pharmally scandal.

Mahalagang hakbang ito tungo sa pagsingil ng accountability at hustisya laban sa mga taong nasa likod ng kahindik-hindik na pagsasayang at maling paggamit ng limitadong pondo ng pamahalaan habang naghihirap ang mga Pilipino sa gitna ng pandaigdigang pandemya.

Navalidate din ng mga finding ng Office of the Ombudsman ang nauna nang draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon, na nagrekomenda na kasuhan ang lahat ng mga executive officials na nagkamada nitong lubos na maanomalyang mga transaksyon para sa pandemic supplies.

Hindi maibabaon sa limot ang kasalanan ng mga opisyal at negosyante na piniling magpayaman gamit ang pondong nakalaan sana para tulungan ang mga kababayan nating pinadapa ng COVID-19 pandemic at ng mga lockdown.