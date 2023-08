Robin: Former President Duterte Never a Traitor to Motherland

Former President Rodrigo Duterte will never be a traitor to the Motherland.

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this on Wednesday, after refuting accusations that Duterte promised China he would have the BRP Sierra Madre removed from Ayungin Shoal.

"Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ang dating pangulo, siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traydor (I want everyone to know that former President Duterte defended our sovereignty. He will never be a traitor)," he said at the Senate session.

He noted several rumors had been floated in past days claiming some former presidents had betrayed the Philippines by making such a promise to China.

Earlier, Sen. Jinggoy Estrada defended his father, former President Joseph Estrada, from such accusations. Former President Gloria Arroyo made a similar denial.

Former Executive Secretary Salvador Medialdea likewise said Duterte made no such promise.

Padilla said Duterte would not sell the Philippines, especially when under his watch, the Armed Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard acquired many assets.

"Gusto ko lang po ipaalam sa lahat na ang ating dating pangulo ay master sa geopolitics. At hindi po niya kailanman ibebenta ang Pilipinas. Katunayan sa panahon po niya nagkaroon tayo ng napakaraming assets po natin sa AFP maging himpapawid, karagatan, katihan, sa panahon po niya nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard (I want everyone to know former President Duterte is a master in geopolitics and will never sell the Philippines. During his watch, new assets were acquired by the AFP and PCG)," Padilla said.

Robin: Dating Pangulong Duterte, Hindi Traydor sa Inang Bayan

Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi kailanman magiging traydor sa Inang Bayan.

Iginiit ito ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Miyerkules, matapos pabulaanan ang paratang na ipinangako ni Duterte sa Tsina na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

"Gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ang dating pangulo, siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traydor," ani Padilla sa plenaryo.

Aniya, lumalabas sa mga nakaraang araw ang mga tsismis patungkol sa mga dating pangulo na nag-traydor sa Pilipinas sa pamamagitan ng diumano'y pangako sa Tsina.

Nagsalita na si Sen. Jinggoy Estrada para pabulaanan na ang ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada ang gumawa ng ganoong pangako, habang ipinagtanggol ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang sarili tungkol dito.

Iginiit na rin ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na walang ginawang ganitong pangako si Duterte.

Ani Padilla, hindi ibebenta ni Duterte ang Pilipinas, lalo na't sa panahon niya nagkaroon ng maraming assets ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard.

"Gusto ko lang po ipaalam sa lahat na ang ating dating pangulo ay master sa geopolitics. At hindi po niya kailanman ibebenta ang Pilipinas. Katunayan sa panahon po niya nagkaroon tayo ng napakaraming assets po natin sa AFP maging himpapawid, karagatan, katihan, sa panahon po niya nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard," aniya.

Video: https://youtu.be/2TLtvH1mugs