Twin City Foods, Inc., Recalls Frozen Super Sweet Corn and Mixed Vegetables Because of Possible Health Risk

Product Name UPC Lot and Best if Used By Date

FOOD LION Mixed Vegetables Carrots, Corn, Green

Beans & Peas, net wt. 16oz 35826005090 50183 BEST BY 18 JAN 2025 PROD OF USA

FOOD LION Super Sweet Cut Yellow Corn, net wt. 16oz. 35826079855 53072 BEST BY 03 NOV 2024 PROD OF USA

FOOD LION Super Sweet Cut Yellow Corn, net wt. 16oz. 35826079855 53622 BEST BY 28 DEC 2024 PROD OF USA

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 32 oz 11110865854 BEST IF USED BY FEB.2024 82352 SIDE ID,TIME

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53122 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53412 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 53412 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 BEST IF USED BY APR.2024 82942 SIDE ID, TIME

Kroger Mixed Vegetables Carrots, Super Sweet Corn,

Green Beans & Green Peas, net wt. 12 oz. 11110849625 BEST IF USED BY APR.2024 83012 SIDE ID, TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 53052 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 53112 BEST BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 BEST IF USED BY APR.2024 82932 SIDE ID, TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 32 oz. 11110865786 BEST IF USED BY APR.2024 83012 SIDE ID, TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 52842 BEST IF USED BY APR 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 53042 BEST IF USED BY APR 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 53272 BEST IF USED BY MAY 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 53542 BEST IF USED BY JUN 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 50043 BEST IF USED BY JUL 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 50033 BEST IF USED BY JUL 2024 PROD OF USA

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 BEST IF USED BY FEB.2024 82352 SIDE ID,TIME

Kroger Super Sweet Corn, net wt. 12 oz. 11110849618 BEST IF USED BY APR.2024 82842 SIDE ID, TIME