Plus Compagnie acquiert la société-conseil en technologies du marketing Munvo

L’entreprise se joint au réseau d’agences Plus Compagnie pour approfondir et élargir ses compétences et son offre en technologies du marketing





QUÉBEC, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus Compagnie annonce l’acquisition de Munvo, une société-conseil renommée dans le domaine des technologies du marketing, qui soutient ses clients dans l’amélioration de leurs compétences en marketing en offrant des services de mise en œuvre des technologies et de conseil en gestion du marketing. En intégrant Plus Compagnie, Munvo saura générer de la valeur ajoutée aux différents projets des 24 agences du réseau et de leurs clients grâce à sa touche créative amplifiée par la technologie.



Le portefeuille de clients de Munvo inclut certaines entreprises figurant au palmarès de Fortune 500 issues de différents secteurs, notamment ceux des banques et des placements, de l’assurance, des télécommunications, de la santé et de l’industrie pharmaceutique, de la production industrielle, du commerce de détail et plus encore. La société détient aussi MunvoLab, une équipe interne de développeurs(-euses) qui se spécialise dans la conception de produits pour créer des expériences numériques performantes. Cette équipe développe des produits et des connecteurs pour des fournisseurs qui sont des chefs de file dans le domaine des technologies du marketing, et ce, grâce à des partenariats formels avec Adobe, Salesforce, SAS, les solutions de marketing Unica, Pegasystems, Redpoint Global et ActionIQ.

« L’ajout de Munvo au réseau Plus Compagnie reflète bien notre engagement de promouvoir la créativité en parfaite harmonie avec les technologies, mais aussi à encourager la croissance de nos agences et la collaboration entre elles », déclare Mélanie Dunn, présidente de Plus Compagnie Canada. « L’expertise de Munvo dans le domaine des technologies du marketing et des plateformes pour entreprise va nous permettre d’enrichir notre offre de services pour répondre aux besoins d’affaires de nos clients actuels et potentiels. Nous pouvons affirmer notre mission d’être les meilleurs partenaires pour répondre à leurs aspirations. »

Avec un siège social à Montréal et plus de 120 employé(e)s réparti(e)s à travers le Canada, aux États-Unis et en Afrique, Munvo se joint au réseau tout en conservant ses clients, ses objectifs d’affaires et son personnel.

« C’est avec plaisir que nous nous joignons au réseau Plus Compagnie », affirme Nabil Taydi, président de Munvo. « Notre vaste expertise, notre passion et notre clientèle mondiale constituent des atouts de taille pour le réseau d’agences et ses clients, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec des agences aux expertises complémentaires. »

« Munvo a plusieurs choses en commun avec les agences de Plus Compagnie, notamment leur esprit d’indépendance et entrepreneurial, c’est donc une alliance naturelle », précise Brett Marchand, président et chef de la direction de Plus Compagnie. « Son équipe talentueuse et sa connaissance approfondie des technologies du marketing contribueront aussi à renforcer notre réseau et nous permettront d’enrichir les services et la valeur que nous offrons à nos clients. »

La transition s’est officiellement terminée au mois d’août 2023 et l’équipe de direction de Munvo reste la même.

À propos de Plus Compagnie

Fondée en 2021, Plus Compagnie est un réseau entrepreneurial d’agences de création tournées vers l’avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau représentant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi les agences de Plus Compagnie figurent We Are Social et ses partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta, fuseproject, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen, Cossette, Cossette Média, Eleven, Impact Recherche, Jungle, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Mekanism, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s réparti(e)s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Une alliance basée sur la collaboration, et non sur la compétition. Partenaires de vos aspirations.

À propos de Munvo :

Munvo est une société-conseil dont la spécialité est d’aider des entreprises partout à travers le monde à tirer le maximum des solutions marketing dans lesquelles elles ont investi. Elle offre des services de mise en œuvre des technologies, de conseil en gestion et d’exécution marketing. En outre, Munvo Lab développe des produits, des connecteurs et des accélérateurs pour les solutions marketing d’Adobe, les solutions de marketing Unica et de SAS.

