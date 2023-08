PHILIPPINES, August 21 - Press Release

August 21, 2023 Jinggoy vows to hold accountable employers of maltreated kasambahay Elvie Vergara IN response to the deeply concerning case of maltreated and physically abused kasambahay Elvie Vergara, Senator Jinggoy Ejercito Estrada has vowed to take decisive action to hold her employers accountable for the alleged violent and inhumane acts she suffered at their hands. "Walang puwang sa lipunan ang mga taong pinagsilbihan ni Elvie ng anim na taon. Sakali man na mayroong nagawang pagnanakaw ang pinagbibintangang kasambahay, legal na aksyon o karampatang hustisya ang dapat manaig. Hindi dapat natin inilalagay ang batas sa ating mga kamay," Estrada, father of the Batas Kasambahay Act, otherwise known as Republic Act No. 10361, said. Estrada, during the August 18 (Friday) episode of his online show "JingFlix," interviewed Vergara and pledged to provide legal and financial assistance to her. He also promised to cover the medical expenses for her eye surgery. The seasoned lawmaker, who introduced the 2013 landmark legislation as early as 2004, expressed disgust over the ordeal suffered by the victim supposedly in the hands of her employers. "Pinagbibintangan po siya na nagnakaw ng cash na P12,000 at relo na nagkakahalaga ng P15,000. Naglalagay din daw po siya ng kung anu-ano sa pagkain nila," Elvie's sister Babylou relayed to Estrada when asked as to the possible reasons that prompted Vergara's employers to take matters into their own hands. As a champion of workers' rights and social justice, Estrada is committed to using the full extent of legislative powers to ensure justice for Vergara and oversee the collaboration of relevant authorities and agencies to guarantee a fair and comprehensive investigation in her case. "Ako mismo ang magpa-follow up sa mga awtoridad para mahuli itong mga employers ni Elvie," Estrada said, recalling the similarity of Vergara's case to the untold cruelty of kasambahay Bonita Baran became blind as a result of the abusive acts of her employers. Formal cases are yet to be filed against Vergara's alleged tormentors, the senator found out. Estrada conducted the Senate investigation on Baran's case in 2012, paving the way for the expeditious passage into law of RA 10361 or the Domestic Workers Act, which institutes policies for the protection and welfare of domestic workers. The Supreme Court has sentenced Baran's employers Reynaldo and Anna Liza Marzan of 40 years of imprisonment for the crime of serious illegal detention. Jinggoy: Papanagutin ang mga employer ng inabusong kasambahay na si Elvie Vergara BILANG tugon sa nakababahalang kaso ng pang-aabuso na sinapit ng kasambahay na si Elvie Vergara, nangako si Senador Jinggoy Ejercito Estrada na kanyang gagawin ang lahat para panagutin ang mga amo nito sa umano'y marahas at hindi makataong pag-trato sa biktima. "Walang puwang sa lipunan ang mga taong pinagsilbihan ni Elvie ng anim na taon. Sakali man na mayroong nagawang pagnanakaw ang pinagbibintangang kasambahay, legal na aksyon o karampatang hustisya ang dapat manaig. Hindi dapat natin inilalagay ang batas sa ating mga kamay," ani Estrada, ama ng Batas Kasambahay Act o ang Republic Act No. 10361. Sa panayam ni Estrada kay Vergara sa kanyang online show na "JingFlix" na ginanap noong Biyernes, Agosto 18, nangako ang senador na siya ay magbibigay ng tulong legal at pinansiyal sa biktima. Tiniyak din niyang tutustusan ang gastusin sa operasyon sa mata nito. Nagpahayag ng pagkasuklam ang batikang mambabatas, na siyang nag-akda sa landmark legislation na RA 10361 mula pa noong 2004 hanggang maging ganap itong batas noong 2013, sa diumano'y dinanas ng biktima sa kamay ng kanyang mga amo. "Pinagbibintangan po na nagnakaw ng cash na P12,000 at relo na nagkakahalaga ng P15,000. Naglalagay din daw po siya ng kung anu-ano sa pagkain nila," kwento ni Babylou, kapatid ng biktima, kay Estrada nang tanungin nito kung ano ang maaaring naging rason ng mga amo ni Elvie para ito ay saktan. Bilang tagapagtanggol ng karapatan ng mga manggagawa at katarungang panlipunan, siniguro ni Estrada na gagamitin ng Senado ang legislative powers nito para siguruhin na mabibigyan si Vergara ng hustisya at ng patas na imbestigasyon sa kaso matapos nitong malaman na wala pa ring pormal na kaso na isinasampa ang mga owtoridad laban sa mga amo ng kasambahay. "Ako mismo ang magpa-follow up sa mga awtoridad para mahuli itong mga employers ni Elvie," ani Estrada, na inihalintulad ang kaso nito sa naging sitwasyon ng kasambahay na si Bonita Baran, na nabulag dahil sa pang-aabuso ng kanyang mga amo. Si Estrada ang nangasiwa ng imbestigasyon sa Senado kaugnay ng kaso ni Baran noong 2012 na naging daan para mapabilis ang pagsasabatas ng RA 10361 o ang Domestic Workers Act na nagtatakda ng mga patakaran para sa proteksyon at kapakanan ng mga kasambahay. Hinatulan ng Korte Suprema ang mag-asawang employer ni Baran na sina Reynaldo at Anna Liza Marzan ng 40 taong pagkakakulong dahil sa krimen na serious illegal detention.