RI Department of State Makes Voter Turnout Tracker Tool Available for Special Primary

RHODE ISLAND, August 18 - PROVIDENCE, RI – Secretary of State Gregg M. Amore today announced the RI Department of State's Voter Turnout Tracker data visualization tool is now available for the September 5, 2023 special primary.

"Transparency and accuracy are critical components of our elections systems, and the Voter Turnout Tracker tool makes data about this special primary election easily accessible to the public," said Secretary of State Gregg M. Amore. "I encourage all Rhode Islanders with a special election in their community to make their voice heard on or before September 5."

The Voter Turnout Tracker allows users to easily track how many votes have been cast in every Rhode Island municipality, down to the precinct level. Users can also explore how many votes have been cast by mail ballot or early in-person.

The tracker will be updated twice each day: once mid-day and again each evening. The data displayed in the turnout tracker reflect the most up-to-date voting totals reported by each municipality. These numbers are preliminary and will not represent final turnout numbers.

Early in-person voting runs through 4 p.m. on September 5. Early voting hours and locations for each community with a special election can be found online here.

Voters can also cast their ballot on special primary day, September 5, until 8 p.m. at their assigned polling place.

Voters can determine if they have a special election in their community by viewing their voter record on vote.ri.gov.

El Departamento de Estado de RI Pone a Disposición de los Votantes la Herramienta de Seguimiento de la Participación Electoral para las Elecciones Primarias

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore anunció el día de hoy, que la herramienta de visualización de datos sobre la participación electoral del Departamento de Estado ya se encuentra disponible para las Elecciones Primarias Especiales del 5 de septiembre del 2023.

"La transparencia y la precisión son elementos esenciales de nuestro sistema electoral y la Herramienta de Seguimiento de la Participación Electoral hace que los datos sobre estas Elecciones Primarias Especiales sean accesibles al público de manera sencilla" dijo el Secretario de Estado Gregg M. Amore. "Invito a todos los habitantes de Rhode Island que tienen una elección especial en su ciudad que hagan escuchar sus voces el día 5 de septiembre o antes".

La Herramienta de Seguimiento de la Participación Electoral permite de manera sencilla a todos los usuarios conocer cuántos votos fueron emitidos desde cada municipio de Rhode Island, hasta el nivel de los distritos electorales. Los usuarios también pueden explorar cuántos votos han sido emitidos por correo o por adelantado en persona en cada municipio o distrito electoral.

La herramienta de seguimiento se actualizará dos veces al día: la primera al medio día y nuevamente cada tarde. Los datos mostrados en la herramienta de seguimiento reflejan el total de votos actualizados reportados por cada municipio. Estos números son preliminares y no representan el conteo final.

La votación por adelantado en persona se realizará hasta las 4:00 p.m. del 5 de septiembre. Los horarios y lugares de votación por adelantado de cada comunidad con elecciones especiales pueden consultarse en línea aquí.

Los votantes también pueden emitir su voto el Día de las Elecciones Primarias Especiales, el 5 de septiembre, hasta las 8 p.m. en su lugar de votación asignado.

Los votantes pueden determinar si tienen una elección especial en su comunidad viendo su registro de votante en vota.ri.gov.

