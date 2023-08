Mosaic optionne le projet Amanda pour son potentiel en lithium et en or

MONTRÉAL, 17 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “la Société”) a le plaisir d’annoncer qu’une entente d’option est intervenue entre Ressources Minières Vanstar Inc et la Société concernant le projet Amanda. Composé de 145 cellules d’une superficie de 7,677 hectares, ce projet se situe sur le territoire Eeyou Istchee, Baie James, à environ 65 kilomètres au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Nemaska).

En plus de contenir plusieurs indices d’or identifiés historiquement par prospection et forages, la propriété Amanda recèle de nombreuses pegmatites recensées en surface contenant différents minéraux associés à la présence possible de spodumène tel que le béryl, le césium, le tantale et le rubidium. La présence de minéraux accessoires tel que la muscovite, le grenat et la tourmaline dans l’environnement de ces pegmatites est également décrite dans les différents rapports du ministère de l’Énergie et des Richesses naturelles du Québec (MERN).





Suivant la réalisation de travaux de prospection en surface faits par le MERN, ceux-ci auraient dénombré la présence d’un minimum de 17 pegmatites sur la propriété Amanda. Également, à la suite de l’analyse des journaux de sondages historiques réalisés sur le projet Amanda, la Société a répertorié la présence d’autres pegmatites non recensées, dans des secteurs où il n’y en avait pas de notées en surface.

Un échantillon de roche pris dans l’une des pegmatites de plus de 1 kilomètre de long recensée en surface par le MERN a révélé une teneur de 31 ppm en Li, 17 ppm en Be, 34 ppm en Cs, 16 ppm en Ta ainsi que 1,000 ppm en Rb. Dans la partie ouest de cette pegmatite, le forage AC 2010-12 localisé à environ 50 mètres de la bordure ouest de la propriété Amanda a recoupé celle-ci et la présence de pegmatites et de spodumène y aurait été notée par le géologue en charge du projet. Selon les données historiques, aucune analyse n’a été faite pour vérifier la présence de lithium dans la plupart des pegmatites visitées par le MERN ainsi que dans les forages.

Situés pour la plupart près des formations de fer, ces forages avaient comme objectifs de tester différents indices de surface pour leur potentiel aurifère. En plus d’avoir intersectés plusieurs valeurs aurifères significatives en surface et près de la surface, ces forages ont recoupé plusieurs pegmatites non répertoriées par le MERN.

Avec l’ajout du projet Amanda, la société détient maintenant près de 75,000 hectares répartis sur onze projets axés sur le lithium et les minéraux critiques localisés un peu partout au Québec.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu une entente avec Vanstar concernant le projet Amanda. Ce projet se situe dans un environnement géologique favorable pour le lithium dû à la présence de nombreuses pegmatites ainsi qu’à la présence de plusieurs minéraux indicateurs. Les journaux de sondages démontrent également la présence de pegmatites dans des secteurs non répertoriés en surface. Cela augmente le potentiel de découverte. Notre équipe technique devrait se rendre sur ce projet dès que possible cette saison » de spécifier Jonathan Hamel, Président et Chef de la Direction de Mosaic.

Indices aurifères

Le projet aurifère Amanda a été découvert dans les années 1990. Quelques campagnes de prospections et d’échantillonnages en rainures suivies de forages ont permis de déceler plusieurs zones aurifères significatives notamment les indices Arianne, Kog, Ti-Beu et Rock’n Hammer.

L’échantillonnage en surface et les forages réalisés à l’époque étaient spécifiquement pour vérifier le potentiel aurifère du projet Amanda. Plusieurs de ceux-ci ont révélé la présence d’or près de la surface et en profondeur.

Voici quelques résultats provenant des principaux indices aurifères :

Trou Teneur g/t Au Épaisseur (m) Indices AC-97-31 2,42 g/t Au 4 m Arianne et 5,44 g/t Au 7 m Arianne incluant 12,11 g/t Au 3 m AC-02-01 1,15 g/t Au 18 m Arianne AC-02-05 0,52 g/t Au 11,37 m Rock’n Hammer Incluant 1,36 g/t Au 2 m Tranchée Teneur g/t Au Épaisseur (m) Indices TR-97-01 0,6 g/t Au plus de 8,3 m Arianne et 1,07 g/t Au 7 m Arianne TR-97-03 1,35g/t Au 11 m Ti Beu incluant 5,2 g/t Au 2 m TR-97-04b 1,69 g/t Au 13,8 m Kog et 5,17 g/t Au 2,9 m Kog et 8,34 g/t Au 1,6 m Kog

Termes



Selon cette entente, Mosaic pourra acquérir un premier intérêt de 50% en contrepartie de 1 million $ en travaux d’exploration et de l’émission de 4 millions d’actions en faveur de la société Vanstar au cours des trois prochaines années. Les engagements de dépenses seraient les suivants :

$250,000 au plus tard le premier anniversaire;

$250,000 au plus tard le jour du deuxième anniversaire;

$500,000 au plus tard le troisième anniversaire.



Les émissions d'actions se feront comme suit :

1,000,000 actions cinq jours après la date effective;

1,000,000 actions cinq jours après le premier anniversaire de la date effective;

2,000,000 actions cinq jours après le deuxième anniversaire de la date effective.



Une fois que les dépenses de 1 000 000 $ auront été effectuées et que les actions auront été émises, Mosaic aura acquis 50 % du projet. Vanstar aura alors la possibilité de participer à une coentreprise à parts égales ou de permettre à Mosaic d'acquérir une participation supplémentaire de 30 % en échange du dépôt d'un rapport 43-101 sur les ressources avant la fin de l'année 2030. Mosaic sera l'opérateur du projet. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, P.Geo., géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux critiques tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

