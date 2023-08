Le Centre de recherche de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada célèbre un demi-siècle d’existence

Sa mission : apporter les meilleurs traitements aux enfants du Québec et du monde

MONTREAL, 17 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis cinquante ans, les percées scientifiques du Centre de recherche de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada font du rêve une réalité : métamorphoser les nouvelles connaissances en de nouvelles approches pour diagnostiquer, traiter et remédier aux maladies musculo-squelettiques pédiatriques. Dans l’étude des maladies osseuses congénitales, l’histoire du Centre est jalonnée de succès. Depuis sa création, en 1973, les recherches ont conduit à l'élaboration de normes de soins pour trois maladies osseuses métaboliques pédiatriques :



L'hypophosphatémie liée au chromosome X, la forme la plus répandue de rachitisme héréditaire ;

Le rachitisme de type 1A par déficit d'hydroxylation de la vitamine D (VDDR1A) : la cartographie du gène de la maladie VDDR1A a conduit à son clonage, au développement d'un modèle animal préclinique et à une thérapie de substitution hormonale ;

Ostéogenèse imparfaite (ou maladie des os de verre) : les études novatrices du Dr Francis Glorieux, OC, MD, sur l'adaptation des bisphosphonates pour aider les enfants atteints de fragilité osseuse comptent parmi les exemples marquant de transfert des connaissances.



« Les découvertes faites ici sont devenues des normes de soins mondiales et notre centre de recherche est encore impliqué dans l’amélioration continue de ces thérapies. À Montréal, il y a toujours eu une masse critique de recherche sur le tissu minéralisé (os et dents) ; notre ville est unique dans ce qu’elle développe parce qu’il y a deux facultés de médecine et deux facultés de médecine dentaire. Ainsi la recherche sur le tissu minéralisé a toujours été une force au Québec », explique le Professeur René St-Arnaud, PhD, Directeur du Centre de recherche.

En 1973, suite à l’intégration de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada au réseau de la santé du Québec, les dirigeants des Hôpitaux Shriners ont créé, avec l’assentiment du gouvernement provincial, le premier Centre de recherche au sein de son réseau d’hôpitaux. Ils ont continuellement soutenu les activités du Centre montréalais. Grâce à ce soutien financier stable, le Centre de recherche (autrefois appelé Unité de génétique) contribue depuis à l’économie du savoir du Québec.

Affiliés à l’Université McGill, les chercheurs et médecins du Centre se consacrent à l'excellence et à l'innovation en utilisant une approche intégrée de la recherche scientifique, incluant la recherche fondamentale, translationnelle et clinique. L’excellente réputation de l’Université McGill et les succès scientifiques du Centre ont permis d’attirer des chercheurs de renommée internationale, chercheurs qui, à leur tour, attirent des étudiants du monde entier venant parfaire leur formation que ce soit au niveau de la maîtrise, du doctorat ou du post-doctorat.

« La recherche est un des piliers de notre mission. Elle propulse l’enseignement et les soins. Grâce à elle, on aboutit aux meilleurs traitements possibles. Depuis les tous débuts, nos chercheurs n’ont qu’un seul objectif: améliorer la qualité de vie des enfants aux prises avec des maladies osseuses et des maladies rares. La recherche est un long processus… Toutefois certaines familles mesurent parfaitement l’impact de ces cinquante années de recherche : certains parents atteints d’une maladie génétique constatent l’immense évolution des traitements chez leurs propres enfants. Ils sont également impressionnés et ravis par la diminution de la douleur et du temps de récupération. Cette première génération est également fière d’avoir contribuée aux traitements actuels en participant à la recherche », précise Jacques Boissonneault, directeur général de l’hôpital.

Le Centre de recherche de l’Hôpital Shriners pour enfants – Canada développe en permanence de nouvelles façons de soigner les enfants. Grâce au dévouement de ses chercheurs, à des collaborations internationales et à l’utilisation de technologies de pointe, notre équipe poursuit sa mission en se consacrant aux:

Causes génétiques des maladies osseuses métaboliques, y compris l’identification de mutations génétiques qui conduisent à une maladie osseuse ;

Identification de cibles et développement de thérapies pour la médecine régénérative osseuse afin d’éventuellement permettre aux os de se réparer plus rapidement ;

Recherche orthopédique pédiatrique clinique et appliquée, y compris la recherche sur l’analyse du mouvement permettant d’améliorer et de développer le diagnostic et le traitement des maladies osseuses

Recherche en soins infirmiers, y compris l’utilisation de la réalité virtuelle pour gérer la douleur et l’anxiété liées aux procédures.

Afin de souligner ce 50e anniversaire au sein de l’Hôpital Shriners pour enfants - Canada, le Professeur René St-Arnaud, PhD, organisait hier un séminaire scientifique rassemblant quelques conférenciers de prestige.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Établi à Montréal en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein de l’important réseau des établissements de santé Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l’hôpital est de promouvoir la santé et d’offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale.

L’hôpital est engagé envers l’excellence et l’innovation en pratique clinique, en recherche et éducation. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de ses installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d’offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

