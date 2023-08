Les autorités réglementaires américaines (FDA) approuvent le médicament d'Ipsen SOHONOSTM (capsules de palovarotène), premier et unique traitement pour les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive

Ce traitement novateur a pour effet de diminuer la formation anormale de nouvelle matière osseuse dans les tissus mous et conjonctifs chez les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), une maladie osseuse ultra-rare.

La FOP, qui touche près de 400 personnes aux États-Unis, entraîne progressivement une perte de la mobilité, affecte considérablement la qualité de vie et réduit l'espérance de vie médiane à 56 ans.

SOHONOSTM peut être prescrit dès à présent aux États-Unis pour les patients éligibles âgés de 8 ans et plus chez les filles et de 10 ans et plus chez les garcons.





PARIS, FRANCE, le 16 août 2023 – Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) annonce aujourd'hui l'approbation par les autorités réglementaires américaines (Food and Drug Administration, FDA) de SOHONOS™ (capsules de palovarotène) en tant que rétinoïde indiqué pour la diminution du volume de nouvelles ossifications chez l'adulte et l'enfant âgé de 8 ans et plus pour les filles et de 10 ans et plus pour les garçons atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).

« L'approbation de SOHONOS par la FDA représente une avancée majeure pour la communauté américaine de la FOP. Pour la première fois, les médecins disposent d'un médicament approuvé, dont il a été démontré qu'il réduit la formation anormale de nouvelle matière osseuse, connue sous le nom d'ossification hétérotopique (OH), qui restreint gravement la mobilité et a un impact dévastateur sur le quotidien des personnes atteintes de FOP, » a déclaré Howard Mayer, Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen. « Le développement de médicaments dans les maladies rares nécessite l'engagement et la conviction absolus de toutes les personnes impliquées. Chez Ipsen, nous sommes sincèrement reconnaissants envers la communauté des patients et des experts médicaux de la FOP, car nous n'aurions pu mettre au point le tout premier traitement aux États-Unis pour la prise en charge de la FOP sans leur participation aux essais cliniques et leur soutien continu. »

La FOP impacte le quotidien de près de 400 personnes aux États-Unis et de 900 personnes dans le monde1,2. La maladie progresse en continue avec des épisodes de poussée provoquant une croissance osseuse rapide, ce qui limite sévèrement la mobilité et les fonctions du patient3,4. La plupart des personnes vivant avec la FOP perdent inévitablement la capacité de manger et de boire par elles-mêmes. Elles ne peuvent plus prendre soin d’elles ni utiliser les toilettes seules. Elles ne peuvent pas conserver leur emploi5. À l’âge de 30 ans, la majorité des personnes atteintes de FOP ont besoin d’un fauteuil roulant et d’une assistance à plein temps3,6. La prise en charge de la FOP se limitait auparavant aux soins palliatifs. La FOP réduit l’espérance de vie médiane à 56 ans. La mort prématurée est causée par la formation d’une matière osseuse autour de la cage thoracique entraînant des problèmes respiratoires et une insuffisance cardiorespiratoire. Elle peut également être causée par des chutes entraînant des fractures ou des traumatismes crâniens, l'ankylose au niveau des articulations empêchant le patient de se protéger lorsqu'il chute7.

« La FOP bouleverse le quotidien des personnes diagnostiquées et de leurs familles. Il ne se passe pas un jour sans que les personnes touchées ne s'inquiètent de la douleur physique invalidante causée par l'ossification au niveau des muscles, d'un autre blocage articulaire ou du fardeau émotionnel de ne plus être capable de faire une activité qu'ils aiment ou de tenir dans leurs bras un être cher, » a déclaré Michelle Davis, Directrice exécutive de l'International FOP Association. « Le tout premier traitement contre la FOP a le potentiel de réduire le volume de formation osseuse anormale, ce qui permettra d'améliorer l'état de santé des personnes vivant avec la FOP. »

L'approbation de la FDA se base sur les données d'efficacité et de tolérance de l'essai de Phase III MOVE, le premier et le plus grand essai multicentrique ouvert mené chez des patients adultes et enfants. Les données sur 18 mois publiées dans le Journal of Bone and Mineral Research8 comparaient 107 patients (soit 12 % du nombre estimé d'individus vivant avec la FOP dans le monde) ayant reçu le palovarotène par voie orale avec les patients non traités de l'étude mondiale de l'histoire naturelle de la FOP d'Ipsen9. Les résultats de l'étude ont démontré que le palovarotène réduisait efficacement le volume d'ossification hétérotopique annualisé par rapport à l'absence de traitement en dehors des soins standards (réduction de 54 % constatée avec un modèle linéaire pondéré à effets mixtes)8. L'étude a également démontré que le palovarotène a un profil de sécurité bien caractérisé, avec des effets indésirables compatibles avec la classe des rétinoïdes systémiques. Les effets indésirables les plus courants liés au traitement (incidence ≥ 10 %) rapportés dans l'étude étaient des effets cutanéo-muqueux (par ex. : sécheresse de la peau, sécheresse des lèvres, alopécie, éruption d'origine médicamenteuse, prurit) ainsi que des effets musculo-squelettiques (par ex. : arthralgie et fermeture prématurée du cartilage de croissance chez l'enfant en phase de croissance)8.

« En tant que practicien qui soigne des patients atteints de FOP, je constate personnellement les défis et les craintes que les patients et leurs familles doivent gérer au quotidien, » a déclaré le Dr Edward Hsiao, Professeur de médecine, département Endocrinologie et Métabolisme, Université de Californie, San Francisco. « L'étude de Phase III MOVE publiée a démontré que SOHONOS peut réduire les nouvelles ossifications hétérotopiques et que le palovarotène peut être toléré par de nombreux patients atteints de FOP. SOHONOS ne convient pas à tous les patients. Comme pour tout médicament, il existe des risques, en particulier dans ce cas pour les enfants qui peuvent développer une fermeture précoce du cartilage de croissance. En outre, SOHONOS produit les mêmes effets secondaires que les autres rétinoïdes, notamment la sécheresse de la peau et des muqueuses. Néanmoins, sachant que l'accumulation des OH dans la FOP est progressive, irréversible et bouleverse le quotidien des personnes touchées, ce médicament représente une option de traitement importante pour notre communauté FOP. »

SOHONOS, premier et unique traitement de la FOP

SOHONOS est un médicament oral qui se caractérise par une sélectivité particulière pour le sous-type de récepteur gamma de l'acide rétinoïque, important régulateur du développement du squelette et d'os ectopique dans la voie de signalisation des rétinoïdes. Ce médicament est un médiateur des interactions entre les récepteurs, les facteurs de croissance et les protéines dans la voie de signalisation des rétinoïdes, ayant pour but de réduire les nouvelles formations osseuses anormales (OH). La posologie recommandée pour SOHONOS consiste en une dose quotidienne de 5 mg (ou ajusté au poids chez les patients pédiatriques de moins de 14 ans pour le traitement chronique, qui peut être modifiée/augmentée en cas de symptômes de poussées. SOHONOS peut être prescrit dès à présent aux États-Unis pour les patients éligibles.

Afin de garantir aux personnes éligibles aux États-Unis l'accès à SOHONOS, le programme de soutien aux patients Ipsen Cares est disponible pour les personnes vivant avec la FOP et leurs aidants afin de fournir un accompagnement éducatif et de répondre aux questions en matière de couverture, d'accès et de remboursement (tél. : 1-866-435-5677 ).

SOHONOS a obtenu le statut de médicament orphelin et la désignation « Breakthrough Therapy » comme traitement de la FOP auprès des autorités réglementaires américaines (FDA), qui ont également accordé un examen prioritaire à sa demande d’approbation. SOHONOS, également connu sous la dénomination commune internationale de palovarotène, est en cours d’examen auprès de plusieurs autres autorités réglementaires. En Juillet 2023 la commission européenne n’a pas accordé d’autorisation de mise sur le marché pour palovarotene. SOHONOSTM (capsules de palovarotène) est actuellement autorisé chez les patients éligibles aux États-Unis et au Canada10et a obtenu une approbation conditionnelle aux Émirats arabes unis.

Avec cette approbation, la FDA a également émis un bon d'examen prioritaire pour les maladies pédiatriques rares. Ce bon peut être utilisé pour des demandes ultérieures de médicaments qui ne pourraient pas bénéficier d'un examen prioritaire

Informations de sécurité importantes concernant SOHONOS

AVERTISSEMENT : TOXICITÉ EMBRYOFŒTALE ET FERMETURE PHYSIQUE PRÉMATURÉE CHEZ L'ENFANT EN PHASE DE CROISSANCE







Toxicité embyo-foetale

SOHONOS est contre-indiqué pendant la grossesse. SOHONOS présente un risque de toxicité fœtale. En raison du risque de tératogénicité et afin de minimiser l'exposition du fœtus, SOHONOS ne doit être administré que si les conditions pour la prévention de la grossesse sont remplies.







Fermeture prématurée des épiphyses

Une fermeture prématurée de l'épiphyse se produit chez l'enfant en phase de croissance traité par SOHONOS, une surveillance étroite est recommandée.

Contre-indications

SOHONOS est contre-indiqué chez les patientes pendant la grossesse et chez les patients ayant des antécédents d'allergie ou d'hypersensibilité aux rétinoïdes, ou à tout composant de ce produit.



Mises en garde et précautions d’emploi

Toxicité embryo -fœtale : SOHONOS peut nuire au fœtus et est contre-indiqué pendant la grossesse. Conseillez aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par SOHONOS et pendant 1 mois après la dernière dose. Si une grossesse survient pendant le traitement par Sohonos, interrompez immédiatement le traitement et orientez la patiente vers un obstétricien/gynécologue expérimenté en toxicité reproductive.

: SOHONOS peut nuire au fœtus et est contre-indiqué pendant la grossesse. Conseillez aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace pendant le traitement par SOHONOS et pendant 1 mois après la dernière dose. Si une grossesse survient pendant le traitement par Sohonos, interrompez immédiatement le traitement et orientez la patiente vers un obstétricien/gynécologue expérimenté en toxicité reproductive. Fermeture épiphysaire prématurée chez les patients pédiatriques en croissance : SOHONOS peut provoquer une fermeture épiphysaire prématurée irréversible et des effets indésirables potentiels sur la croissance. Avant de commencer le traitement avec SOHONOS, tous les patients pédiatriques en croissance doivent avoir une évaluation de base de la maturité squelettique et une surveillance continue jusqu'à ce que les patients atteignent la maturité squelettique ou la taille adulte finale. Le cas échéant, un arrêt temporaire ou définitif peut être justifié.

SOHONOS peut provoquer une fermeture épiphysaire prématurée irréversible et des effets indésirables potentiels sur la croissance. Avant de commencer le traitement avec SOHONOS, tous les patients pédiatriques en croissance doivent avoir une évaluation de base de la maturité squelettique et une surveillance continue jusqu'à ce que les patients atteignent la maturité squelettique ou la taille adulte finale. Le cas échéant, un arrêt temporaire ou définitif peut être justifié. Effets indésirables cutanéo-muqueux : Sécheresse de la peau, sécheresse des lèvres, prurit, éruption cutanée, alopécie, érythème, exfoliation cutanée (desquamation de la peau), sécheresse oculaire. Des mesures prophylactiques sont recommandées pour réduire les risques ou traiter les effets cutanéo-muqueux indésirables (par ex. : émollients pour soins de la peau, écran solaire, baume à lèvres, larmes artificielles). Certains de ces effets peuvent nécessiter une diminution des doses ou un arrêt du traitement. Des réactions de photosensibilisation ont été associées à l'utilisation de rétinoïdes et peuvent survenir avec SOHONOS. Des mesures de précaution contre la phototoxicité sont recommandées (par ex. : utilisation d'écran solaire, de vêtements de protection et de lunettes de soleil).

Sécheresse de la peau, sécheresse des lèvres, prurit, éruption cutanée, alopécie, érythème, exfoliation cutanée (desquamation de la peau), sécheresse oculaire. Des mesures prophylactiques sont recommandées pour réduire les risques ou traiter les effets cutanéo-muqueux indésirables (par ex. : émollients pour soins de la peau, écran solaire, baume à lèvres, larmes artificielles). Certains de ces effets peuvent nécessiter une diminution des doses ou un arrêt du traitement. Des réactions de photosensibilisation ont été associées à l'utilisation de rétinoïdes et peuvent survenir avec SOHONOS. Des mesures de précaution contre la phototoxicité sont recommandées (par ex. : utilisation d'écran solaire, de vêtements de protection et de lunettes de soleil). Troubles du métabolisme osseux : Augmentation du risque de fracture vertébrale radiologique et d’unee diminution de la teneur minérale osseuse et de la densité osseuse peut survenir au niveau de la colonne vertébrale. Une évaluation radiologique périodique de la colonne vertébrale est recommandée. Les rétinoïdes ont été associés à des changements hyperostotiques (éperons osseux) et une calcification des tendons ou des ligaments peut survenir avec SOHONOS.

: Augmentation du risque de fracture vertébrale radiologique et d’unee diminution de la teneur minérale osseuse et de la densité osseuse peut survenir au niveau de la colonne vertébrale. Une évaluation radiologique périodique de la colonne vertébrale est recommandée. Les rétinoïdes ont été associés à des changements hyperostotiques (éperons osseux) et une calcification des tendons ou des ligaments peut survenir avec SOHONOS. Troubles psychiatriques : Des effets psychiatriques nouveaux ou aggravés ont été rapportés avec SOHONOS, notamment la dépression, l'anxiété, des troubles de l'humeur et des pensées et comportements suicidaires. Surveiller toute manifestation de symptômes psychiatriques nouveaux ou aggravés pendant le traitement par SOHONOS. Les patients et/ou les aidants doivent contacter leur prestataire de soins de santé s'ils constatent des symptômes psychiatriques nouveaux ou aggravés pendant le traitement par SOHONOS.

: Des effets psychiatriques nouveaux ou aggravés ont été rapportés avec SOHONOS, notamment la dépression, l'anxiété, des troubles de l'humeur et des pensées et comportements suicidaires. Surveiller toute manifestation de symptômes psychiatriques nouveaux ou aggravés pendant le traitement par SOHONOS. Les patients et/ou les aidants doivent contacter leur prestataire de soins de santé s'ils constatent des symptômes psychiatriques nouveaux ou aggravés pendant le traitement par SOHONOS. Cécité nocturne : Le risque peut dépendre de la dose, ce qui rend la conduite d’un véhicule la nuit potentiellement dangereuse pendant le traitement. Conseillez aux patients d'être prudents lorsqu'ils conduisent ou utilisent un véhicule la nuit et de consulter un médecin en cas de déficience visuelle.

Effets indésirables

Voici les effets indésirables qui sont le plus fréquemment observés (≥ 10 %) dans les essais cliniques : sécheresse de la peau, sécheresse des lèvres, arthralgie, prurit, douleur dans les extrémités, éruption cutanée, alopécie, érythème, maux de tête, douleurs dorsales, desquamation de la peau, nausées, douleurs musculo-squelettiques, myalgie, sécheresse oculaire, hypersensibilité, œdème périphérique, pyrexie et fatigue.

Interactions médicamenteuses

Les inhibiteurs du CYP3A4 peuvent augmenter l'exposition à SOHONOS. Éviter l'utilisation concomitante d'inhibiteurs puissants ou modérés du CYP3A4, ainsi que le pamplemousse, le pomelo ou les jus contenant ces fruits.

Les inducteurs du CYP3A4 peuvent diminuer l'exposition à SOHONOS. Éviter l'utilisation concomitante d'inducteurs puissants ou modérés du CYP3A3.

L'utilisation simultanée de vitamine A et de SOHONOS peut avoir des effets cumulatifs. L'administration de SOHONOS en concomitance avec la vitamine A à des doses supérieures à l'apport journalier recommandé (AJR) et/ou d'autres rétinoïdes oraux doit être évitée en raison du risque d'hypervitaminose A.

L’utilisation de rétinoïdes à action générale a été associée à des cas d’hypertension intracrânienne bénigne (méningite séreuse); dans certains de ces cas, des tétracyclines étaient utilisées en concomitance. Éviter l’administration de SOHONOS en concomitance avec des dérivés de la tétracycline.

Populations spécifiques

Grossesse : SOHONOS est contre-indiqué pendant la grossesse. Obtenir un test de grossesse sérique négatif dans la semaine précédant le traitement par SOHONOS et périodiquement, si nécessaire, au cours du traitement par SOHONOS et 1 mois après l'arrêt du traitement, sauf si la patiente n'est pas à risque de grossesse. Si une grossesse survient pendant le traitement par SOHONOS, interrompre immédiatement le traitement et orienter la patiente vers un obstétricien/gynécologue ou tout autre spécialiste expérimenté dans la reprotoxicité pour évaluation et avis.

: SOHONOS est contre-indiqué pendant la grossesse. Obtenir un test de grossesse sérique négatif dans la semaine précédant le traitement par SOHONOS et périodiquement, si nécessaire, au cours du traitement par SOHONOS et 1 mois après l'arrêt du traitement, sauf si la patiente n'est pas à risque de grossesse. Si une grossesse survient pendant le traitement par SOHONOS, interrompre immédiatement le traitement et orienter la patiente vers un obstétricien/gynécologue ou tout autre spécialiste expérimenté dans la reprotoxicité pour évaluation et avis. Allaitement : Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre SOHONOS et ne doivent pas allaiter pendant au moins un mois après la dernière dose de SOHONOS.

: Les femmes qui allaitent ne doivent pas prendre SOHONOS et ne doivent pas allaiter pendant au moins un mois après la dernière dose de SOHONOS. Femmes et hommes en âge de procréer : Il convient de recommander aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace au moins un mois avant et pendant le traitement par SOHONOS, et un mois après la dernière dose sauf si une abstinence continue est choisie.

: Il convient de recommander aux femmes en âge de procréer d'utiliser une méthode de contraception efficace au moins un mois avant et pendant le traitement par SOHONOS, et un mois après la dernière dose sauf si une abstinence continue est choisie. Usage pédiatrique : Tous les patients pédiatriques en phase de croissance doivent faire l'objet d'une évaluation de référence de la croissance et de la maturité du squelette avant de commencer le traitement ainsi que d'une surveillance clinique et radiographique continue tous les 6-12 mois jusqu’à ce qu'ils atteignent la maturité squelettique ou leur taille adulte.

: Tous les patients pédiatriques en phase de croissance doivent faire l'objet d'une évaluation de référence de la croissance et de la maturité du squelette avant de commencer le traitement ainsi que d'une surveillance clinique et radiographique continue tous les 6-12 mois jusqu’à ce qu'ils atteignent la maturité squelettique ou leur taille adulte. Insuffisance rénale ou hépatique : SOHONOS n'est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère ou une insuffisance hépatique modérée ou sévère.





Veuillez consulter les Informations complètes relatives à la prescription ainsi que la MISE EN GARDE sur le site Web Ipsen.com/us

FIN

À propos d’Ipsen

Ipsen est une société biopharmaceutique mondiale de taille moyenne focalisée sur la mise au point de médicaments innovants en Oncologie, dans les Maladies rares et en Neurosciences. Avec un chiffre d’affaires Groupe de 3,0 milliards d’euros pour l’exercice 2022, Ipsen vend des médicaments dans plus de 100 pays. Parallèlement à sa stratégie d’innovation externe, la R&D d'Ipsen est focalisée sur ses plateformes technologiques différenciées et innovantes situées au cœur des clusters mondiaux de la recherche biotechnologique ou en sciences de la vie : Paris-Saclay (France), Oxford (Royaume-Uni), Cambridge (États-Unis) et Shanghai (Chine). Ipsen emploie environ 5 400 personnes dans le monde. Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Le site Internet d’Ipsen est ipsen.com.

Pour plus d’informations :

