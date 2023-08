CIEN+ empresa fundada por colombianos en Estados Unidos reconocida por Inc. 5000 como una de las compañías privadas de más rápido crecimiento en Norteamérica

- Tras reportar un crecimiento de más del 100% por 3 años consecutivos y expansión global, CIEN+, miembro de la familia de empresas de Cultural Intelligence® Culture+ Group, asegura su posición en la lista Inc. 5000 de las compañías privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, clasificándose en el puesto #174 en publicidad y marketing y #2029 en todas las industrias a nivel nacional -

DALLAS, TX, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIEN+, una firma de marketing e investigación especializada en Cultural Intelligence®, anuncia con orgullo su segunda inclusión consecutiva en el prestigioso ranking publicado por la revista Inc., el listado Inc. 5000 de las compañías privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Este reconocimiento, junto con su estatus y certificación como empresa fundada por inmigrantes Hispanos de origen Colombiano, destaca no solo la dedicación de la empresa a la innovación, sino también su compromiso con la inclusión como motor de crecimiento empresarial.





La lista Inc. 5000 ofrece una ventana al próspero panorama del segmento más vibrante de la economía: las empresas independientes. CIEN+ no solo ha asegurado una posición dentro de este grupo de élite, sino que lo ha hecho codo a codo con algunas de las empresas más dinámicas de los Estados Unidos.





"Nuestra trayectoria va más allá de los elogios; se trata de desafiar el pensamiento convencional y elevar el papel que desempeñan los cambios demográficos y culturales como ventaja competitiva para nuestros clientes y sus negocios", dice Liliana Gil Valletta, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Culture+ Group, empresa matriz de CIEN+. "Para nosotros, la inclusión no es un programa o una ideología del momento, es una forma de pensar y una filosofía de negocio, la cual nos ha inspirado desde el primer día en el que creamos nuestra empresa. Mantenernos fieles a ese propósito y mentalidad seguirá guiándonos a medida que crecemos en tamaño e impacto en los próximos años", concluye Gil Valletta.





CIEN+ asesora a clientes Fortune 100, como GlaxoSmithKline, Google, Kellogg’s, UnitedHealthcare Group, Prudential, entre otros, que representan algunas de las marcas más emblemáticas del mundo, que buscan cómo entender y crecer su relevancia y negocio maximizando el poder de los segmentos de mercado diversos de alto crecimiento. Las capacidades únicas del equipo, que fusionan el poder de los datos y la cultura en la investigación, consultoría estratégica, capacitación y marketing, continúan diferenciándolos como un aliado para grandes multinacionales y como líderes de opinión en la industria.

"Construir una de las empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos es un testimonio del poder del propósito y la innovación en acción", dijo Enrique Arbelaez, Cofundador de Culture+ Group y CIEN+. "Este reconocimiento nos motiva a mantenernos fieles a nuestro compromiso de impulsar y ser una fuerza positiva para el cambio, anticipando las necesidades y aspiraciones de nuestros clientes que quieren seguir creciendo con relevancia ante un mercado cambiante", concluye Arbelaez.



Con sede en Dallas, Texas, y oficinas satélite en Estados Unidos, Colombia y otros países de América Latina y Europa, CIEN+ es parte de Culture+ Group, un conglomerado de empresas de Cultural Intelligence® que ofrece un ecosistema de soluciones de marketing y negocios diseñadas para empoderar a los clientes con los datos, estrategias y creatividad necesarios para convertir cambios culturales y demográficos en impacto comercial. Para obtener más información sobre CIEN+, visite www.cien.plus.



Acerca de CIEN+

CIEN+ es una firma de consultoría y marketing de Cultural Intelligence®, especializada en investigación de mercado, consultoría, capacitación y soluciones de marketing para empresas que desean entender cómo impulsar su crecimiento comercial maximizando el poder de mercados y audiencias diversas. Con sede en Dallas, Texas, y oficinas satélite en Estados Unidos y América Latina, la firma fue fundada en 2010 por dos ejecutivos corporativos convertidos en emprendedores, Lili Gil Valletta y Enrique Arbeláez, quienes crearon la empresa que desearían contratar, fusionando el poder de los datos y la cultura para que las corporaciones y marcas puedan maximizar su impacto social y comercial con el poder de la inclusividad. CIEN+ forma parte de la familia de empresas Culture+ Group, un ecosistema independiente de soluciones de negocio, diseñado para empoderar clientes con herramientas, datos y creatividad que integran Cultural Intelligence® en sus estrategias de negocio y marketing.

La firma es una empresa certificada como Minority Business Enterprise (MBE) miembro del NMSDC Corporate Plus®, Women Business Enterprise (WBE) y Historically Underutilized Business (HUB), y ha sido reconocida por Inc. 5000 como una de las Compañías Privadas de Más Rápido Crecimiento en Estados Unidos, Top Agency 100 por MM+M y PRWeek Most Influential in Healthcare, entre otros. Para obtener más información, visite: www.cien.plus y www.cultureplusgroup.com.





Sobre Inc. y el Inc. 5000

Metodología - Las compañías en la lista Inc. 5000 de 2022 se clasifican según el crecimiento porcentual de ingresos de 2018 a 2021. Para calificar, las compañías deben haber sido fundadas y estar generando ingresos para el 31 de marzo de 2018. Deben estar basadas en Estados Unidos, ser de propiedad privada, con fines de lucro e independientes, no subsidiarias o divisiones de otras compañías, a partir del 31 de diciembre de 2021. (Desde entonces, algunas en la lista pueden haber salido a bolsa o sido adquiridas). Los ingresos mínimos requeridos para 2018 son de $100,000; el mínimo para 2021 es de $2 millones. Como siempre, Inc. se reserva el derecho de rechazar solicitantes por razones subjetivas. Las tasas de crecimiento utilizadas para determinar la clasificación de las empresas se calcularon hasta cuatro decimales. Las 500 principales compañías en la lista Inc. 5000 se presentan en la edición de septiembre de la revista Inc. La lista completa de Inc. 5000 se puede encontrar en http://www.inc.com/inc5000.





Acerca de Inc.

La marca de medios comerciales más confiable del mundo, Inc. ofrece a los emprendedores el conocimiento, las herramientas, las conexiones y la comunidad para construir grandes empresas. Su galardonado contenido multiproducto llega a más de 50 millones de personas cada mes a través de una variedad de canales, incluidos sitios web, boletines, redes sociales, podcasts y publicaciones impresas. Su prestigiosa lista Inc. 5000, producida cada año desde 1982, analiza los datos de la empresa para reconocer las empresas de propiedad privada de más rápido crecimiento en Estados Unidos. El reconocimiento global que acompaña a la inclusión en el 5000 brinda a los fundadores de las mejores empresas la oportunidad de interactuar con una comunidad exclusiva de sus pares y la credibilidad que los ayuda a impulsar las ventas y reclutar talento. La Conferencia y Gala Inc. 5000 asociadas forman parte de una cartera muy aclamada de eventos personalizados producidos por Inc. Para obtener más información, visite www.inc.com. Para obtener más información sobre la Conferencia y Gala Inc. 5000, visite http://conference.inc.com/.

