Gildan publie son 19e rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

MONTRÉAL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a le plaisir d’annoncer qu’elle a publié son dernier rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui marque la 19e année de divulgation publique des facteurs ESG de l’entreprise. Le rapport met en lumière le rendement de Gildan en 2022 par rapport aux cibles clés et la forte dynamique générée dans l’ensemble de ses opérations mondiales au cours de la première année d’activation de sa stratégie ESG de nouvelle génération.

« À l’égard de 2022, je me réjouis de constater notre engagement continu au niveau des facteurs ESG dans l’ensemble de notre organisation, ainsi que de l’amélioration de nos processus et de notre collaboration et responsabilisation interfonctionnelles, » a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Les facteurs ESG sont l’un des trois piliers fondamentaux de la stratégie de croissance durable de Gildan, et alors que nous poursuivons notre cheminement vers l’atteinte de nos objectifs ESG pour 2030, nous sommes déterminés à réaliser nos objectifs et à rendre compte de nos progrès. »

Points saillants de 2022 en matière d’ESG :

25 % de tous les objectifs stratégiques des cadres supérieurs de Gildan ont été liés à leur régime annuel d’incitation à court terme pour appuyer l’avancement des cibles ESG.

Gildan a intégré des conditions liées au développement durable à sa facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars.

Réduction des émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 10,9 % (par rapport à l’année de référence 2018).

Réduction de l’intensité de la consommation d’eau de 18,4 % (par rapport à l’année de référence 2018).

21,7 % de l’approvisionnement en coton de l’entreprise provenait de fournisseurs de coton cultivé vérifiés des États-Unis (USCTP) et de l’initiative Better Cotton.

14,2 % des UGS liées aux matériaux d’emballage et de garniture propres aux vêtements (qui comprennent le carton, le polyester, le papier et les garnitures de coton-polyester) contiennent maintenant des matériaux recyclés ou ont des certifications de durabilité pertinentes.

A atteint un niveau de la parité hommes-femmes de 30,3 % dans le groupe collectif représentant les employés de niveau directeur et supérieur, en hausse par rapport à 26,7 % en 2021.

Contribution de 1,1 million de dollars à des initiatives communautaires.

Publication du premier rapport autonome de divulgation sur les changements climatiques.



Les réalisations récentes en 2023 comprennent :

L’initiative Science Based Targets (SBTi) a validé les cibles à court terme d’ici 2030 de Gildan visant à réduire les émissions de GES de portée 1 et 2 de 30 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence de 2018 [1] . L’initiative SBTi a également validé l’objectif de Gildan de réduire les émissions de portée 3 de 13,5 % d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019.

Obtention de la première certification ISO 45001 dans l'une des installations de couture de Gildan en République dominicaine

Reconnaissances :

Gildan continue d’être reconnue pour ses pratiques ESG.

Elle a été incluse dans les indices de développement durable Dow Jones pour une dixième année consécutive en 2022.

L’entreprise a été incluse dans la catégorie « leadership » du CDP en 2022.

Nommée l’une des 100 sociétés les plus durables au monde par Corporate Knights.

Classée parmi les 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada par Corporate Knights.

Désignée parmi les meilleures sociétés en matière d’ESG de 2023 selon la classification « ESG Risk Ratings » de Sustainalytics.

L’entreprise a obtenu la cote « Prime » selon la classification « ESG Corporate Rating » d’Institutional Shareholder Services (ISS).

Le rapport d’ESG de 2022 complet est disponible ici.

[1]La limite cible exclut les émissions liées au sol et les absorptions des matières premières de la bioénergie.

À propos de Gildan

Gildan est un important fabricant de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique, et aux entreprises mondiales de marques axées sur le style de vie. L’entreprise commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, y compris Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds® ainsi que sous la marque Under Armour®, grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à sa stratégie ESG intégrée dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur sa stratégie ESG de nouvelle génération, visitez le site www.gildancorp.com.