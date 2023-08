D-BOX annonce la création d’un comité d’examen stratégique et fournit des précisions sur son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO) a dévoilé aujourd’hui certains détails relatifs à la création d’un comité d’examen stratégique (le « Comité d’examen stratégique » ou le « Comité ») de son conseil d’administration (le « Conseil ») et a annoncé qu’elle tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (l’« Assemblée ») le 28 septembre 2023.



COMITÉ D’EXAMEN STRATÉGIQUE

La Société annoncé que le Conseil a mis sur pied le Comité d’examen stratégique afin d’évaluer les options stratégiques qui pourraient s’offrir à D-BOX ainsi que leurs répercussions respectives, et d’entreprendre un processus d’examen stratégique officiel en vue d’accroître la valeur à long terme pour les actionnaires et les parties prenantes. Le Comité est composé uniquement d’administrateurs indépendants, soit MM. Jean-Pierre Trahan (président), Denis Chamberland et Luc Martin. Pour l’aider dans ce processus d’examen, il a retenu les services de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (« Fasken ») en tant que conseiller juridique. À la suite de sa création, le Comité a retenu les services de Stifel Nicolaus Canada Inc. (« Stifel ») en tant que conseiller financier et stratégique.

Le Comité d’examen stratégique s’est réuni plusieurs fois dans le cadre de l’exécution de son mandat, a entamé un processus d’examen officiel des options stratégiques et a engagé des discussions au cours des derniers mois avec un certain nombre de parties avec l’aide de Stifel et de Fasken.

« D-BOX est bien positionnée pour croître sur plusieurs marchés clés », a déclaré Denis Chamberland, président du Conseil. « Le Conseil entend évaluer les options stratégiques qui s’offrent à D-BOX tout en apportant son soutien à l’équipe de direction, qui continue à consolider la position de leader de D-BOX sur le marché des salles de cinéma et à développer ses activités sur d’autres marchés clés. Le Conseil estime que la poursuite de ces approches complémentaires est dans l’intérêt de D-BOX et de ses actionnaires, ses employés et ses autres parties prenantes. »

Ni le Conseil ni le Comité n’a fixé de calendrier pour la réalisation du processus d’examen stratégique. De plus, aucune décision n’a été prise en ce qui concerne les options stratégiques à l’heure actuelle. Rien ne garantit que le processus d’examen se soldera par une opération. D-BOX n’a pas l’intention de fournir des mises à jour ni de faire des annonces, à moins qu’elle détermine que d’autres divulgations sont appropriées ou nécessaires.

Bien que le processus d’examen soit en cours, la direction de D-BOX demeure résolue à mener à bien sa stratégie et son plan d’affaires avec le soutien total du Conseil.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

L’Assemblée se tiendra sous forme virtuelle à 10 h (HAE) le 28 septembre 2023. Les actionnaires auront l’occasion de participer à l’Assemblée en temps réel et d’y voter en ligne de la manière indiquée dans la circulaire d’information de la direction, laquelle sera envoyée par la poste par D-BOX avant l’Assemblée.

Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 8 août 2023 et les fondés de pouvoir dûment nommés auront le droit de voter à l’égard des questions devant être examinées à l’Assemblée. D-BOX utilise les procédures de notification et d’accès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et envoie par la poste un avis de convocation à ses actionnaires accompagné d’instructions leur permettant d’avoir accès en ligne aux autres documents de l’Assemblée. La circulaire d’information de la direction et les états financiers seront également envoyés par la poste aux actionnaires qui en ont fait la demande. Ces documents seront disponibles sous le profile SEDAR+ de D-BOX à l’adresse www.sedarplus.ca et sur son site Web à l’adresse www.d-box.com.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences commerciales et de divertissement réalistes et immersives en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez le site Web D-BOX.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des projets, des activités, des objectifs, des opérations, de la stratégie, des perspectives commerciales, des résultats financiers et de la situation financière de la Société ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci, ainsi que des énoncés au sujet de l’examen officiel des options stratégiques du Conseil et du Comité d’examen stratégique et les résultats potentiels de ces options, et la nature, la réalisation et l’échéancier des options stratégiques possibles. Dans le présent document, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, notamment les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements connus en date des présentes et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, y compris le fait que l’attention de la direction peut être détournée des activités en cours en raison du processus d’examen officiel, qu’un changement stratégique, une opération ou tout autre résultat découlera du processus d’examen officiel ou sera réalisé ou mis en œuvre par suite de celui-ci et que toute opération résultant du processus d’examen officiel, le cas échéant, accroîtra ultimement la valeur à long terme pour les actionnaires ou les parties prenantes.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume pas, et n’a pas l’intention d’assumer, une obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans la notice annuelle pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison.

PERSONNES-RESSOURCES