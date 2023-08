Novakid-Umfrage: Online-Englischunterricht Nr. 1 in Deutschland 2022/23

Copyright: Shutterstock

BERLIN, DEUTSCHLAND, August 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Eine im Juli und August 2023 durchgeführte Umfrage der Online-Englischschule Novakid zeigt, in welche außerschulischen Bildungsaktivitäten Eltern in Deutschland im Schuljahr 2022/23 investiert haben. Befragt wurden 500 Mütter und Väter aus allen 16 Bundesländern.Novakid hat insgesamt 7500 Eltern mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren aus mehreren Ländern befragt, darunter auch 500 aus Deutschland. Die Umfrage gibt Aufschluss darüber, welche Aktivitäten bei den Kindern am beliebtesten waren und wie viel die durchschnittliche Familie monatlich für Sprachkurse ausgab.Englischunterricht in Deutschland sehr beliebtSportliche Betätigungen, wie etwa die Mitgliedschaft in Sportvereinen, die Teilnahme an Sportkursen oder Schwimmbadbesuche, zählen zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten deutscher Kinder. Über 60 % der Eltern bundesweit geben regelmäßig Geld für Sportangebote aus.An zweiter Stelle steht der außerschulische Englischunterricht in Präsenz mit 30 %. Kurse an einer Sprachschule oder privater Nachhilfeunterricht im Fach Englisch nehmen vor allem in Berlin, Brandenburg, Bremen und Hessen einen wichtigen Platz ein. Hier sind es über 40 % der Eltern, die in die Englischkenntnisse ihrer Kinder investieren.Unter den Online-Angeboten ist Englisch auf Platz eins. Ein Drittel der befragten deutschen Väter und Mütter investiert regelmäßig in Online-Englischunterricht für die Kinder. Die Zahlen sind für sämtliche Bundesländer ziemlich einheitlich. Die Ausnahme bilden das Saarland mit 73,7 % sowie Sachsen mit 47,1 %.Offline- und Online-Bildungsangebote für KinderNeben Englisch (33,3 %) werden weitere Online-Kurse in Anspruch genommen, die im Internet leicht zugänglich, gut vermittelbar und vor allem kostengünstiger sind als offline: Nachhilfeunterricht in bestimmten Schulfächern (24,2 %), sonstiger Fremdsprachenunterricht (15,4 %), Schach (13,7 %) und Programmierung/IT (9,8 %).Musik (29,4 %) und Tanz (25,9 %) sind die Offline-Freizeitangebote, mit denen die Deutschen ihre Kinder neben Sport (61,4 %) und Englisch (30 %) fördern. Auch Nachhilfe in anderen Fächern (14 %), Kunstkurse (14 %) und sonstiger Fremdsprachenunterricht (12 %) wurden genannt.Englischkurse: Eine Investition in die Zukunft der KinderDie Nachfrage an Englischunterricht als außerschulische Förderung für Kinder ist hoch. Die Englischkenntnisse der Kinder scheinen bei den meisten Eltern in Deutschland einen hohen Stellenwert zu haben, sodass sie keine Kosten scheuen. Knapp die Hälfte der Deutschen (47 %) gibt immerhin bis zu 100 Euro monatlich für Englischunterricht an einer Sprachschule oder bei einem Nachhilfelehrer vor Ort aus.30 % der Eltern lassen sich die außerschulischen Offline-Englischkurse für ihre Kinder sogar bis zu 200 Euro pro Monat kosten. Im ärmsten Bundesland Bremen sind es sogar 50 %. 16 % der Eltern deutschlandweit geben zwischen 200 und 300 Euro aus. Im Saarland ist es die Hälfte aller Befragten.55 % der Deutschen investieren jeden Monat bis zu 100 und nur 21 % zwischen 100 und 200 Euro in Online-Englischkurse für ihre Kinder. Folglich sind Online-Kurse die bevorzugte Wahl. Die Mehrheit der Eltern setzt auf Online-Englischunterricht, denn dieser ist kostengünstiger als ein privater Nachhilfelehrer oder ein Sprachkurs in Präsenz.Digitales Lernen mit Apps und mobilen GerätenFast die Hälfte aller befragten Eltern (47 %) verfügt über kostenlose Lern-Apps für ihre Kinder. 37 % der deutschen Eltern haben kostenpflichtige Apps für ihre Kinder erworben, um sie beim Lernen zu unterstützen. In Bayern, Berlin, Bremen und im Saarland sind es weit über die Hälfte. Vier von zehn der befragten Deutschen investierten im Schuljahr 2022/23 mehr als 50 Euro in kostenpflichtige Lern-Apps für ihre Kinder.78 % der Eltern kauften mobile Geräte (Laptops, Tablets, E-Books, Smartphones) für die Bildungszwecke ihrer Kinder und 24 % von ihnen gaben dafür mehr als 500 Euro aus.Prognose: Höhere Ausgaben für Online-Angebote 2023/2457% der Eltern gaben an, dass sie 2022/23 höhere Ausgaben für außerschulische Offline-Aktivitäten haben als im Schuljahr 2021/22. Auch die Ausgaben für Online-Bildungsangebote sind bei 55 % der Befragten dieses Jahr gestiegen. Finanzielle Schwierigkeiten ergaben sich für 13 %, überwiegend in Berlin und den neuen Bundesländern.Für das kommende Schuljahr 2023/24 hat sich die Mehrheit der Eltern (58 %) auf steigende Kosten für die außerschulische Bildung ihrer Kinder eingestellt.Über NovakidNovakid ist als Lernspiel-Unternehmen vor allem für seine branchenweit führende Lernplattform für Englisch als Zweitsprache für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bekannt. Als erste Plattform für spielbasiertes Lernen repräsentiert Novakid die nächste Generation des Online-Lernens für Kinder. Veraltete Unterrichtsmethoden setzen Kinder und Eltern ungewollt unnötigem Zwang, Stress und Druck aus. Novakid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorstellung zu widerlegen, dass Lernen langweilig ist.Web: https://www.novakid.de