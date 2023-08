Le centre d’entraînement des Canadiens de Montréal devient le Complexe sportif CN

Ce centre d’entraînement de pointe situé sur la Rive-Sud accueille des hockeyeurs, joueurs de soccer et sportifs de tous genre, en plus d’offrir des programmes communautaires

MONTRÉAL, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club de hockey Canadien a annoncé mardi que son centre d’entraînement de Brossard portera maintenant le nom de Complexe sportif CN.



« C’est avec fierté que nous comptons maintenant le CN parmi les partenaires des Canadiens de Montréal. En plus d’être un chef de file mondial dans le secteur des transports, le CN est une illustre entreprise canadienne basée à Montréal depuis plus de 100 ans, tout comme nos Canadiens. Nous sommes ravis d’amorcer ce partenariat pluriannuel avec le CN et nous avons hâte de collaborer avec cette entreprise », a annoncé France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement, du Groupe CH.

« Nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat avec les Canadiens de Montréal. Le Tricolore est une institution montréalaise par excellence. Étant nous-mêmes établis à Montréal, nous voulions contribuer de manière significative à cette ville. Le Complexe sportif est une excellente occasion de donner en retour en mettant à disposition un centre d’entraînement de pointe pour l’activité physique afin de créer des moments uniques pour tous », a ajouté Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN.

Lors de la Semaine de la sécurité ferroviaire, et pour souligner le début du camp d’entraînement des Canadiens, le CN invite le public et les partisans du Tricolore à venir rencontrer les équipes de sensibilisation, le 23 septembre prochain au Complexe sportif. Des articles promotionnels des Canadiens dont un chandail signé par Nick Suzuki seront à gagner.

Les Canadiens de Montréal tiennent à remercier Bell pour le soutien et la confiance qu’il leur a accordés depuis l’inauguration du centre d’entraînement en 2008. L’affichage intérieur et extérieur des installations sera renouvelé dans les prochains jours.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

