Acrow fournit un pont modulaire en acier à longue portée pour remplacer le pont de la rivière Thessalon en Ontario

L'installation rapide a permis de réduire le temps de détour pour les premiers intervenants dans ce canton reculé

TORONTO, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, une société internationale de premier plan spécialisée dans l'ingénierie et la fourniture de ponts, est ravie d'annoncer qu'un de ses ponts modulaires en acier à longue portée Delta™ a récemment été installé en remplacement permanent du vieux pont à une voie de la rivière Thessalon sur la route 638 à Rydal Bank, en Ontario. Après avoir évalué d'autres options, il a été décidé qu'un pont de remplacement plus large à deux voies était nécessaire, et la solution d'Acrow a été sélectionnée pour permettre le meilleur résultat. Le pont a été fourni au ministère des Transports de l'Ontario (MTO) par l'intermédiaire de l'entrepreneur du projet, The Miller Group.



Le projet de remplacement a posé plusieurs défis. Bien que situé dans une zone isolée, le pont permet l'accès aux véhicules d'urgence. Il était donc essentiel que les travaux durent peu de temps, la fermeture du pont ne pouvant excéder 15 jours. En outre, le chantier avait une superficie de travail extrêmement limitée. Les pentes abruptes des deux côtés de l'approche est du pont ne permettaient pas de l'utiliser comme aire de dépôt temporaire Les composants ont donc été expédiés vers une carrière voisine où, après avoir été triés, ils ont été transportés par camion jusqu'au chantier de construction. Le temps étant un facteur essentiel, une flotte de 22 camions a été utilisée pour assurer un déchargement coordonné et efficace des matériaux nécessaires.

La solution Delta à longue portée a une longueur de 67,5 mètres (221,5 pi) et une largeur de bord à bord de 7,35 mètres (24,1 pi) pour accueillir deux voies de circulation, plus un trottoir en porte-à-faux d'un côté. Après la préparation du site, y compris les travaux de terrassement, les fondations, le déchargement et le pré-assemblage des panneaux de treillis Delta, l'ancien pont a été enlevé et l'assemblage du nouveau pont a commencé le 21 juin. Il a été installé sept jours plus tard à l'aide d'un lancement en porte-à-faux intégral, mis sur vérins et positionné sur ses appuis, à une hauteur de plus de deux mètres, le 30 juin, avant d'être ouvert à la circulation le 2 juillet. Le pont a été conçu pour accueillir 2 voies de camions CL-625-ONT standard (64 tonnes métriques) et un trottoir piétonnier avec revêtement antidérapant à base d'agrégats d'époxy.

« Le système rentable Delta d'Acrow a permis de fournir la solution parfaite pour ce projet dont l'accès était extrêmement limité et le délai d'installation serré », a déclaré Betul Oliver, responsable du développement d’affaires d'Acrow Canada pour l'Est du Canada. « La rapidité de l'installation a permis d'éviter le recours à une structure de déviation et de respecter le calendrier et le budget du projet. »

Gordon Scott, vice-président du développement des affaires et des opérations d'Acrow Canada, a ajouté : « Les ponts Acrow sont construits pour durer, avec une durée de vie de 75 à 100 ans. Assemblées en quelques jours ou semaines, nos solutions durables utilisent des composants modulaires à haute résistance et constituent une option idéale pour les besoins en ponts permanents ou temporaires dans une large gamme d'applications. »

À propos d’Acrow

Acrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans, avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour une utilisation permanente, temporaire, militaire et d'urgence. La vaste présence internationale d’Acrow comprend le leadership dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructures de ponts dans plus de 150 pays en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://acrow.com/fr/.

Media contact:

Tracy Van Buskirk

Marketcom PR

Main: (212) 537-5177, ext. 8; Mobile: (203) 246-6165

tvanbuskirk@marketcompr.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6da5300e-ec20-4959-ae0f-5c907df92740/fr