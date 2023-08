Lightspeed accueille les innovateurs du commerce de détail, les héros de la restauration et les tendanceurs du golf

Les principaux détaillants, restaurants et exploitants de parcours de golf rejoignent Lightspeed pour continuer à innover et à développer leurs activités dans un contexte économique difficile

MONTRÉAL, 15 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc . (NYSE | TSX : LSPD) a l’honneur d’accueillir de nouveaux clients exceptionnels du commerce de détail, de la restauration et du golf à l’échelle mondiale. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Nous sommes ravis d’accueillir ces entreprises – parmi d’autres – chez Lightspeed et fiers de l’impact positif considérable qu’elles ont sur leurs communautés.

Innovateurs du commerce de détail

Avec six magasins au Royaume-Uni utilisant Lightspeed pour détaillants, Bath House a pour mission de rendre ses fragrances artisanales et ses soins naturels durables que possible.





a pour mission de rendre ses fragrances artisanales et ses soins naturels durables que possible. The Spice and Tea Exchange , un détaillant d’épices et d’herbes aromatiques, a comme objectif d’offrir des saveurs raffinées aux consommateurs. Ils ont choisi l’offre phare pour la vente au détail de Lightspeed dans plus de 80 emplacements à travers les États-Unis.





, un détaillant d’épices et d’herbes aromatiques, a comme objectif d’offrir des saveurs raffinées aux consommateurs. Ils ont choisi l’offre phare pour la vente au détail de Lightspeed dans plus de 80 emplacements à travers les États-Unis. Soleamour , un détaillant de vêtements de marque pour femmes, propose des marques uniques et difficiles à dénicher dans ses deux boutiques dans le Maine. Cette entreprise a récemment adopté la solution phare omnicanal pour la vente au détail de Lightspeed avec le commerce électronique.





, un détaillant de vêtements de marque pour femmes, propose des marques uniques et difficiles à dénicher dans ses deux boutiques dans le Maine. Cette entreprise a récemment adopté la solution phare omnicanal pour la vente au détail de Lightspeed avec le commerce électronique. Depuis trois générations (remontant à 1899, pour être exact), Seroogy's contribue à rendre les occasions spéciales encore plus délicieuses grâce à ses chocolats faits maison et trempés à la main. Établie au Wisconsin, l’entreprise utilise maintenant l’offre phare pour la vente au détail de Lightspeed.



Héros de la restauration

Le Kickon Group , qui compte deux établissements dans l’État de Victoria et quatre autres dans le Queensland en Australie, n’en est qu’à ses débuts. Son objectif? « Créer un environnement dans lequel [leurs] employés se sentent fiers et inspirés pour offrir une expérience extraordinaire. » Le groupe a récemment adopté Lightspeed pour restaurateurs et Paiements Lightspeed.





, qui compte deux établissements dans l’État de Victoria et quatre autres dans le Queensland en Australie, n’en est qu’à ses débuts. Son objectif? « Créer un environnement dans lequel [leurs] employés se sentent fiers et inspirés pour offrir une expérience extraordinaire. » Le groupe a récemment adopté Lightspeed pour restaurateurs et Paiements Lightspeed. March First Brewing préfère mener là où les autres suivent, ce qui rend ce brasseur « délicieusement imprévisible ». Tous ses cidres, bières et spiritueux sont fabriqués à Cincinnati, dans l’Ohio. Santé!





préfère mener là où les autres suivent, ce qui rend ce brasseur « délicieusement imprévisible ». Tous ses cidres, bières et spiritueux sont fabriqués à Cincinnati, dans l’Ohio. Santé! Nous sommes fiers d’accueillir les quatre établissements du chef Teo Paul. Le restaurant Union , recommandé par le guide Michelin, et Côte de Bœuf sont tous deux situés le long de l’avenue Ossington à Toronto. Ils font partie d’un groupe plus large de restaurants haut de gamme qui comprend Heart's Tavern à Kimberley et Le Tambour Tavern à Hamilton. Dans tous les emplacements, le chef Paul a choisi Lightspeed pour restaurateurs avec Paiements pour soutenir ses plans d’expansion à travers l’Ontario.



Tendanceurs du golf

À Clearwater, en Floride, le terrain de golf Cove Cay est ouvert tous les jours de la semaine afin d’offrir une expérience spectaculaire. Il utilise désormais Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs avec Paiements pour gérer son académie de golf, son restaurant, sa boutique et son parcours.





est ouvert tous les jours de la semaine afin d’offrir une expérience spectaculaire. Il utilise désormais Lightspeed pour détaillants et Lightspeed pour restaurateurs avec Paiements pour gérer son académie de golf, son restaurant, sa boutique et son parcours. Reef Capital possède et exploite deux luxueux terrains de golf : le Black Desert Resort dans l’Utah et Cutalong at Lake Anna , en Virginie. Le Black Desert Resort accueillera un nouveau tournoi, le Black Desert Championship, qui débutera l’année prochaine.



« Nos clients sont des champions de la communauté et des innovateurs », déclare JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Ils sont incroyables. Ils bâtissent des entreprises prospères dans un contexte économique difficile, le tout à la suite d’une pandémie mondiale qui a bouleversé de nombreuses habitudes de consommation. Nous sommes honorés de faire partie de leur parcours. »

Pour en savoir plus sur la manière dont les entreprises indépendantes stimulent le changement, visitez le fr.lightspeedhq.com .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l’économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l’expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs. Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d’une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com .

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias :

Canada :

Victoria Baker, NKPR – victoriab@nkpr.net

États-Unis :

Jennifer Fugel, Newsmaker Group – jfugel@newsmakergroup.com

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs :

Gus Papageorgiou, Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0696d222-d44d-43dd-9118-b6b73803fbcd