PHILIPPINES, August 15

August 15, 2023 Gatchalian condemns killing of Navotas teen; slams non-use of on-body cams in police operations Senator Win Gatchalian condemned in the harshest terms the killing of 17-year-old Jerhod "Jemboy" Baltazar, saying that the Navotas teen's death because of mistaken identity is reprehensible and that erring officials should be dealt with the full force of the law. Gatchalian also slammed a revelation from Navotas City Police chief Col. Allan Umipig of the Northern Police District that the policemen involved in the incident did not use body-worn cameras during the operations that took 'Jemboy's' life. Gatchalian's Senate Bill No. 1057 or the Police On-Body Cam Act provides that during anti-illegal drug and criminality police operations, members of the PNP, the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), and other law enforcement agents will be mandated to use on-body cameras. Law enforcement agencies shall also be mandated to establish protocols and stringent standards for the responsible and effective use of these cameras, which shall be turned on and left running until the operations have been completed. Philippine National Police (PNP) Memorandum Circular No. 2018-099 was issued in March 2018 setting the operational guidelines and policies on the use of body-worn cameras. "The function of the on-body camera will be two-pronged: protect the public against police misconduct by improving law enforcement accountability and help protect our policemen from false and uncorroborated accusations of abuse," Gatchalian said. "Hindi katanggap-tanggap na napagkamalan na ngang kriminal ang isang inosenteng bata, hindi pa sumunod sa panuntunan ang mga sangkot na pulis. Nakakalungkot at nakakagalit na may isang buhay ang nawala, may pamilyang naulila, at may pangarap na nagwakas dahil sa pagkakamali sa operasyon ng mismong inaasahan nating nagtatanggol sa atin," he added. The proposed measure further provides that on-body cameras shall record in full all activities incidental to the conduct of the operation. The recordings of these events shall be continuous to ensure that they cannot be manipulated. "Patuloy nating isusulong na maging batas ang pagsusuot ng mga pulis ng body-worn cameras sa kanilang mga operasyon. Sa ganitong paraan, mababantayan natin kung patas at makatarungan ang mga operasyon ng mga alagad ng batas," he ended. Gatchalian kinondena ang pagkakapatay sa binatilyo mula Navotas Kinondena ni Senador Win Gatchalian ang pagkakapatay sa 17-anyos na si Jerhod "Jemboy" Baltazar dahil sa 'mistaken identity', bagay na ayon sa senador ay hindi katanggap-tanggap. Para sa mambabatas, dapat managot ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ng binatilyo. Kinastigo rin ni Gatchalian ang ulat ni Navotas City Police chief Col. Allan Umipig ng Northern Police District: na hindi gumamit ang mga pulis ng body-worn camera sa gitna ng operasyon na kumitil sa buhay ni Jemboy. Inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 1057 o ang Police On-Body Cam Act upang imandato sa mga kasapi ng Philippine National Police (PNP), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), at iba pang mga law enforcement agencies ang pagsuot ng on-body cameras. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, bibigyan ng mandato ang law enforcement agencies na magbalangkas ng mga protocols at mahigpit na pamantayan para sa paggamit ng camera, na mananatiling nakabukas at tumatakbo hanggang matapos ang operasyon. Matatandaang inilabas noong March 2018 ang PNP Memorandum Circular No. 2018-099 na nagtakda ng mga pamantayan at polisiya sa paggamit ng mga body-worn cameras. "Dalawa ang magiging layunin ng pagsuot ng on-body camera: protektahan ang publiko mula sa pang-aabuso ng mga pulis sa pamamagitan ng pinaigting na law enforcement accountability, at mabigyan ng proteksyon ang mga pulis mula sa mga maling paratang ng pang-aabuso," ani Gatchalian. "Hindi katanggap-tanggap na napagkamalan na ngang kriminal ang isang inosenteng bata, hindi pa sumunod sa panuntunan ang mga sangkot na pulis. Nakakalungkot at nakakagalit na may isang buhay ang nawala, may pamilyang naulila, at may pangarap na nagwakas dahil sa pagkakamali sa operasyon ng mismong inaasahan nating nagtatanggol sa atin," dagdag ni Gatchalian. Nakasaad din sa panukalang batas na dapat i-record ang kabuuan ng mga operasyon. Dapat ding tuloy-tuloy ang pagrecord sa mga operasyong ito upang maiwasan ang pagmamanipula. "Patuloy nating isusulong na maging batas ang pagsusuot ng mga pulis ng body-worn cameras sa kanilang mga operasyon. Sa ganitong paraan, mababantayan natin kung patas at makatarungan ang mga operasyon ng mga alagad ng batas," pagtatapos ni Gatchalian.