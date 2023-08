Statement of Senator Risa Hontiveros on over Php2.2-billion POGO firm receivables that PAGCOR can no longer collect

Wala na talagang redeeming qualities itong mga POGO. Pati perang makukolekta para sa bayan, naging bato na. It is unacceptable that PAGCOR cannot retrieve the P2.2 billion unpaid dues that a POGO firm owes our government.

It's even more alarming that PAGCOR seems resigned to not go after this company. Ganun-ganun na lang ba nila kakalimutan ang P2.2B? Hindi yan maliit na halaga, lalo na para sa ating gobyerno sa panahon ngayon.

Responsibilidad ng PAGCOR na bantayan ang industriya ng online gambling pero mukhang pinabayaan lang nilang maghasik ng lagim ang mga POGO sa ating bansa.

I-blacklist na dapat ang POGO na yan, kasama ng mga taong may pakana. Dapat rin, yung mga opisyales sa PAGCOR managot sa mistulang kibit-balikat sa halagang P2.2B. Huwag na nilang dagdagan ang mga kasalanan nila sa bayan dahil sa pagpapaunlak nila sa mga POGO na yan.

Titiyakin ko na itatanong ko ito sa PAGCOR sa susunod na hearing. Pinagyayabang nila ang revenue collections pero tila di naman nila nakokolekta talaga.