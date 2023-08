LALIGA North America y Verizon renuevan su alianza por tres temporadas más

LALIGA y Verizon han estado trabajando juntos desde 2019, con un enfoque en hacer crecer el fútbol y acercarse a los fanáticos en todo Estados Unidos

NUEVA YORK, Aug. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LALIGA North America anunció hoy la renovación de una asociación de varios años con Verizon, exclusiva para los Estados Unidos. Esta asociación multifacética ofrecerá a los clientes de Verizon la oportunidad de interactuar con una de las mejores ligas de fútbol del mundo a través de eventos exclusivos de costa a costa, experiencias únicas en los partidos de LALIGA en España y el LALIGA Summer Tour en los Estados Unidos, además de otras experiencias con jugadores y Embajadores de LALIGA.



LALIGA y Verizon han colaborado desde 2019, con un claro enfoque en las oportunidades asociadas con el fútbol en los Estados Unidos e interactuando con los fanáticos del fútbol estadounidense más allá de los 90 minutos del partido. Hasta la fecha, la asociación ha permitido a Verizon aprovechar la enorme base de seguidores de LALIGA en la región y, al mismo tiempo, brindar a LALIGA la oportunidad de asociarse con una de las marcas más innovadoras que invierten en deportes. Con esta asociación ampliada de varios años, Verizon continuará aprovechando la distinguida propiedad intelectual de LALIGA y accederá a su codiciada, diversa y altamente comprometida audiencia que se está expandiendo rápidamente.

“Esta asociación con Verizon valida aún más a América del Norte como una región de crecimiento clave para el fútbol y LALIGA al demostrar que las empresas líderes están reconociendo todo el potencial del deporte y la audiencia que atrae”, dijo el director ejecutivo de LALIGA América del Norte, Boris Gartner. “Tener una asociación a largo plazo con una de las empresas más distinguidas de los Estados Unidos representa una meta de crecimiento del fútbol en la región y de las cualidades que tiene LALIGA para acercarse a una base de aficionados diversa y multicultural”.

“En Verizon, nos encanta conectar a los fanáticos con sus pasiones”, dijo John Nitti, vicepresidente sénior de asociaciones estratégicas y desarrollo de nuevos negocios en Verizon. “Nuestra asociación con LALIGA acerca a nuestros clientes a algunos de los partidos de fútbol y talentos más emocionantes del mundo, brindando acceso exclusivo a experiencias que no pueden obtener en ningún otro lugar. El crecimiento del fútbol y de LALIGA en los Estados Unidos es un testimonio de la base de fanáticos apasionados, y estamos orgullosos de profundizar nuestra asociación con una organización que está impulsando este movimiento”.

La continuación de la asociación hará que las compañías brinden experiencias a sus clientes y fanáticos hasta el final de la temporada 25/26. Los clientes de Verizon podrán experimentar el hermoso juego como nunca antes con acceso exclusivo a las fiestas de ElClásico en vivo donde podrán disfrutar de la pasión de LALIGA y el mejor fútbol del mundo.

