La Société des ponts fédéraux Limitée bénéficie d'une notation de dette A+ confirmée avec une perspective stable

OTTAWA, 14 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL) annonce fièrement l'évaluation positive récente par S&P Global Ratings. La louable notation A+ souligne la résilience financière de la Société et la trajectoire de croissance continue attendue, notamment après la levée des restrictions frontalières liées à la pandémie.

Le rapport de S&P acclame La SPFL pour son importante reprise du trafic de passagers au cours des deux derniers exercices fiscaux, atteignant une couverture du service de la dette de 1,39x pour l'exercice 2023. S&P est optimiste quant à l'avenir, soulignant que « portée par de solides revenus commerciaux et une amélioration du trafic de passagers, La SPFL générera une couverture qui restera relativement stable à environ 1,5x chaque année jusqu'en 2026, au même niveau que les résultats de 2023. »

L'évaluation de S&P loue la force financière de La SPFL, prédisant que « la dette par rapport au BAIIA descendra en dessous de 2,0x pour l'exercice 2026 et au-delà », reconnaissant la situation financière solide de La SPFL et l'amélioration constante du BAIIA. De plus, le rapport applaudit les décisions judicieuses de La SPFL en matière de dépenses en capital et ses stratégies efficaces de financement fédéral.

Natalie Kinloch, première dirigeante de La SPFL, a exprimé son enthousiasme, déclarant :

« Les récentes réalisations de La SPFL soulignent notre résilience, notre engagement et notre adaptabilité sans faille. La gestion stable du trafic en pleine croissance témoigne de notre dévouement et de notre savoir-faire opérationnel. Nous sommes réellement touchés et galvanisés par la perspective positive de S&P Global Ratings. Ma plus profonde gratitude va à notre Conseil d'administration, nos équipes exécutives et de gestion, chaque individu de La SPFL et nos partenaires et notre filiale pour leurs efforts inlassables. En tant que force unie, nous redéfinissons constamment l'excellence dans nos opérations. Cette reconnaissance nous incite à avancer avec une passion et une détermination renouvelées. »

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de La SPFL consiste à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.