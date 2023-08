Identec Solutions und Sicherheit: Der längste Straßentunnel Österreichs wird umfassend modernisiert

Arbeiter im Arlbergtunnel mit Crew Companion überwacht

Der längste Straßentunnel Österreichs wird modernisiert und Identec Solutions sorgt für Sicherheit: Der Standort aller Arbeiter ist elektronisch sichtbar.

LUSTENAU, AUSTRIA, August 14, 2023/ EINPresswire.com / -- Der Arlbergstraßentunnel, die bedeutendste Ost-West-Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg, ist derzeit aufgrund einer umfassenden Modernisierung bis Oktober gesperrt. Mit einer Länge von knapp 14 Kilometern ist dieser einröhrige Straßentunnel nicht nur der längste in Österreich, sondern auch eine unverzichtbare wintersichere Route für Pendler und Reisende. Nach stolzen 45 Jahren Betriebszeit werden nun die Fahrbahn, die Entwässerung und die Tunnelbeschichtung erneuert, um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern.Identec Solutions aus Lustenau erfüllt bei diesem Projekt eine besondere Rolle: Um die Arbeitssicherheit in der Tunnelröhre weiter zu erhöhen, sind alle 200 im Tunnel Arbeitenden mit elektronischen Receivern ausgestattet. ' Crew Companion ' ermöglicht auf diese Weise, jeden einzelnen von ihnen in Echtzeit zu lokalisieren und im Notfall gezielt zu evakuieren. Die Lösung von Identec Solutions ist weltweit bei ähnlichen Projekten und vor allem im Bergbau im Einsatz."Mit Crew Companion haben wir eine bewährte Lösung im Einsatz, die voll-automatisch Ort und Bewegungen aller Arbeitskräfte im Arlbergtunnel registriert und anzeigt", sagt ASFINAG-Geschäftsführer Andreas Fromm.Diese bedeutenden Renovierungsmaßnahmen am Arlberg dienen dem Ziel, den Arlbergstraßentunnel für die täglich rund 8.000 Autofahrer:innen noch sicherer zu gestalten. Durch die Modernisierung wird eine deutliche Steigerung der Verkehrssicherheit erreicht und gleichzeitig eine bessere Anpassung an die aktuellen Standards gewährleistet. Da während dieser Modernisierungsarbeiten der Tunnel nicht sicher zu befahren ist, kommt es bis zum 6. Oktober 2023 zu einer Vollsperrung. Die Kosten der Tunnesanierung sind mit 75 Millionen Euro geplant.CREW COMPANIONCrew Companion verwendet einen Transponder, der leicht in einer Tasche oder um den Hals getragen werden kann. Er hilft der Einsatzleitung, jederzeit genau zu wissen, wo sich das Personal befindet. Bei einem Notfall informiert Crew Companion die Einsatzleitung darüber, ob alle Personen die ausgewiesenen Sicherheitsbereiche erreicht oder den Tunnel verlassen haben.ÜBER IDENTEC SOLUTIONSDie IDENTEC SOLUTIONS AG wurde 1999 im österreichischen Lustenau gegründet. Heute hat das Unternehmen Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen, Deutschland und eine Vertriebsstelle in Großbritannien. IDENTEC SOLUTIONS ist globaler Anbieter von innovativen drahtlosen Lokalisierungslösungen zur Steigerung von Effizienz und Sicherheit in rauen und besonders herausfordernden Industrieumgebungen. Die branchenführenden digitalen Anwendungen werden in den Bereichen Öl & Gas, Containerhäfen, Minen- & Tunnelbau sowie in Smart Factories eingesetzt.Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.identecsolutions.com Kontakt InfoIDENTEC SOLUTIONS AGMark BuzinkayGlobal Head of Marketing & CommunicationTel.: + 43 5577 87387-16E-mail: mbuzinkay@identecsolutions.com