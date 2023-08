Statement of Senator Risa Hontiveros on ERC's order to stop passing on to to consumers NGCP's franchise tax

STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON ERC's ORDER TO STOP PASSING ON TO CONSUMERS NGCP's FRANCHISE TAX

I welcome the decision of the Energy Regulatory Commission to finally suspend Resolution No. 07, Series of 2011, that passes on to consumers the franchise tax that should solely be paid by private transmission utility, National Grid Corporation of the Philippines. ERC's action is a step in the right direction towards combating high power costs.

Likewise, the decision also sheds light on the oft-repeated question of whether these taxes can be passed on to consumers, after the Supreme Court ruled its unconstitutionality as in the case of Meralco. Napatunayang hindi tama na sinisingil ang mga buwis na ito sa mga konsyumer.

Bawat hakbang upang ituwid ang mga kapalpakan ng lumang ERC ay pag-asa para mabago ang maling mga patakaran na nagpapabigat lang lalo sa pasanin ng mga konsyumer.

Umaasa ako na hindi dito matatapos ang lahat. Kailangang-kailangan ng mga reporma sa sektor ng enerhiya upang mas lalo pang mapababa ang singil sa kuryente. Isa na rito ang labis-labis na weighted average cost of capital (WACC). Hindi rin dapat hayaan na ipasa ang kontrobersyal na advertisement fees, entertainment expenses at iba pang walang direktang kinalaman sa serbisyong binabayaran sa kanila.

Patuloy din sanang makipagtulungan ang ERC sa Senado sa pagbusisi kung tama bang 3 percent franchise tax lang ang ipataw sa NGCP. Hindi rin dapat hayaan na exempted ito sa pagbabayad ng iba pang mga buwis gaya ng corporate income tax habang maagap na nagbabayad ang ating mga kababayan ng kanilang mga buwis.