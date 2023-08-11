NVCR 截止日期通知：業內頂尖的全球法律顧問 ROSEN 建議 NovoCure Limited 投資者在證券集體訴訟的重要截止期限 8 月 18 日前尋求法律諮詢 – NVCR

紐約, Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2023 年 1 月 5 日至 2023 年 6 月 5 日期間，含上述兩日（「集體訴訟期」）購買 NovoCure Limited (NASDAQ: NVCR) 證券之人士注意，重要的首席原告截止期限是 2023 年 8 月 18 日。



影響：若您曾在集體訴訟期内購買過 NovoCure 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 NovoCure 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17256，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 8 月 18 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出重大虛假和/或誤導性陳述並/或未能披露以下事實：(1) NovoCure 隱瞞了 LUNAR 試驗結果的真實性質，即該公司對試驗結果的正面描述充其量只能說是半真半假，因為該研究未能評估該藥對已接受標準護理處理的患者群體有效性；(2) 因此，NovoCure 的業務前景、其產品的有效性，以及最終獲得美國食品藥物管理局（「FDA」）批准的可能性，在該時期顯然是極具欺騙性；(3) 一旦上述情況曝光，很可能對 NovoCure 的財務狀況產生重大負面影響；(4) 因此，NovoCure 的公開聲明在所有相關時間內均為嚴重虛假且具有誤導性。當真相被公開時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 NovoCure 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17256，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解集體訴訟案的資訊。

集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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