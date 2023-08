Les nouvelles gammes d’appareils Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy Tab S9 et de montres Galaxy Watch6 Samsung sont maintenant offertes au Canada

Ils sont inspirés de vous et créés pour vous : les plus récents appareils mobiles de Samsung ouvriront une nouvelle ère d’innovation Galaxy





MISSISSAUGA, Ontario, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd’hui que les nouvelles gammes Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Tab S9 et les gammes Samsung Galaxy Watch6 sont maintenant offertes dans les boutiques Expérience Samsung, en ligne au Samsung.com/ca/fr, ainsi que chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications partenaires partout au Canada.

« Les récents appareils Galaxy ont évolué pour répondre aux besoins des générations montantes, offrant des occasions uniques propulsées par de nouveaux facteurs de forme et d’améliorations bonifiées en matière de productivité, de bien-être et d’expression de soi pour les expériences utilisateur, » déclare Raj Doshi, chef du segment mobile chez Samsung Electronics Canada. « Les gammes Samsung Galaxy Z Filp5, Z Fold5, Tab S9 et les gammes Watch6 contribuent en effet à faire évoluer la manière dont les gens interagissent avec leurs appareils. »

Galaxy Z Flip5 : Conçu pour l’expression de soi

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est conçu pour l’expression de soi, proposant une expérience pliable unique et élégante, qui englobe une conception novatrice et des fonctionnalités modulables. Maintenant 1,78 fois plus large1, la Fenêtre Flex améliorée est le plus grand écran de couverture à ce jour sur un Galaxy Z Flip, transformant ce qui est possible avec un téléphone intelligent – ouvert ou fermé.

Grâce à la Fenêtre Flex, les utilisateurs peuvent consulter la météo, contrôler la lecture de musique ou examiner les dernières nouvelles du marché boursier, tout cela sans avoir à ouvrir leur téléphone. En outre, le clavier facilite les recherches et les réponses aux appels et aux messages depuis l’écran de couverture. La charnière Flex améliorée rehausse l’expérience pliable, offrant une conception solide et esthétiquement équilibrée, tout en déployant des capacités de caméra mains libres grâce à FlexCam et Fenêtre Flex.

Pour une expérience encore plus personnalisée, le nouvel étui Flipsuit2 est doté d’une carte NFC modifiable appelée Carte Flipsuit, pour que les utilisateurs puissent coordonner leur conception Fenêtre Flex à celle de leur étui, affichant ainsi leur personnalité unique.

Le Galaxy Z Flip5 est offert sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et auprès des principaux opérateurs de télécommunications et partenaires détaillants à travers le Canada, dans les couleurs suivantes : Menthe, Graphite, Crème et Lavande3. Nous proposons d’une variété d’accessoires4, dont un étui gadget transparent, un étui au rabat en cuir écologique, un étui Flipsuit et un étui en silicone avec anneau facile à transporter pour créer un style encore plus unique5. De plus, le Galaxy Z Flip5 est également offert en Gris, Bleu, Jaune et Vert, exclusivement au samsung.com/ca_fr.

Galaxy Z Flip5 :

Modèle 256 Go : Offert à 1 299,99 $ (notre prix courant)

Modèle 512 Go : Offert à 1 459,99 $ (notre prix courant)

Pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Z Flip5, veuillez visiter :

https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-flip5/

Galaxy Z Fold5 : la puissance de productivité de Galaxy

Le Galaxy Z Fold5 allie la puissance d’un grand écran immersif à une conception élégante et légère, offrant une portabilité et performance. L’écran principal de 7,6 po6 propose une expérience de visionnement élargie tant en mode portrait qu'en mode paysage. Les adeptes de jeux seront choyés par l’ajout de la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy7, qui améliore les capacités graphiques et tire parti de l’IA pour rendre une expérience de jeu de pointe sur le plus grand écran de téléphone intelligent de Galaxy.

La productivité reçoit aussi un coup de pouce grâce aux caractéristiques améliorées de la barre des tâches, du mode Glisser-Déposer à deux mains8 et de la fenêtre contextuelle dissimulée9, permettant aux utilisateurs d’être en mode multitâches et de transférer facilement du contenu entre plusieurs applications10. Et que dire de plus, la conception plus mince et plus compact du stylet S Pen Fold Edition fait de lui le S Pen pour Fold le plus portable à ce jour.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 est offert sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et chez les principaux opérateurs de télécommunications et partenaires détaillants à travers le Canada en Bleu glacé, Noir fantôme et Crème11, ainsi qu’avec un éventail d’étuis alliant praticité et style, notamment un étui mince pour stylet S Pen, un étui gadget transparent, un étui en cuir écologique et un étui-support avec sangle12. De plus, le Galaxy Z Fold5 est également offert en Gris et en Bleu, exclusivement au samsung.com/ca_fr.

Galaxy Z Fold5 :

Modèle 256 Go : Offert à 2 399,99 $ (notre prix courant)

Modèle 512 Go : Offert à 2 559,99 $ (notre prix courant)

Un modèle de Galaxy Z Fold5 à 1 To est aussi proposé exclusivement sur samsung.com/ca_fr au prix de 2 879,99 $ (notre prix courant).



Pour plus d’information sur Samsung Galaxy Z Fold5, veuillez visiter le https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-z-fold5/

Gamme Galaxy Tab S9 : Réduire l’écart entre l’inspiration et la création

La nouvelle série Galaxy Tab S9 redéfinit l'expérience des tablettes haut de gamme de Galaxy grâce à des caractéristiques très performantes et un affichage époustouflant. Habilitant les utilisateurs à créer, à travailler et à se connecter facilement, la gamme Galaxy Tab S9 comporte un écran AMOLED dynamique 2X pour un visionnement épique grâce au summum d’innovation en matière de performance du Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 pour Galaxy13. Avec un indice de résistance14 à l'eau et à la poussière IP68, la tablette et le stylet S Pen qui l'accompagne bénéficient d'une protection supplémentaire15 pour permettre aux utilisateurs de suivre plus librement leur inspiration.

La gamme Galaxy Tab S9 est offerte sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung et chez les principaux opérateurs de télécommunications et détaillants à travers le Canada, en Beige et Graphite

Galaxy Tab S9 Ultra : 1 To : Offert à 2 149,99 $ (notre prix courant) 512 Go : Offert à 1 749,99 $ (notre prix courant) 256 Go : Offert à 1 599,99 $ (notre prix courant)



Galaxy Tab S9+ : 512 Go : Offert à 1 499,99 $ (notre prix courant) 256 Go : Offert à 1 349,99 $ (notre prix courant)



Galaxy Tab S9 : 256 Go : Offert à 1 249,99 $ (notre prix courant) 128 Go : Offert à 1 099,99 $ (notre prix courant)





Pour plus d’information sur la gamme Samsung Galaxy Tab S9, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s9-ultra-wi-fi-graphite-512gb-sm-x910nzaexac/

Gamme Galaxy Watch6 : Planifier des habitudes saines, jour et nuit16

Les nouvelles Samsung Galaxy Watch6 et Samsung Galaxy Watch6 Classic17 sont conçues pour aider les utilisateurs à planifier de meilleures habitudes autant le jour que la nuit18. Samsung a conçu la gamme Galaxy Watch6 pour aider les utilisateurs à non seulement suivre, mais personnaliser et améliorer leur sommeil. Comme les autres appareils portables de Samsung, la Galaxy Watch6 Series offre un aperçu complet du sommeil, y compris une analyse approfondie des Facteurs de mesure du sommeil19 .

Au-delà du sommeil, la gamme Galaxy Watch6 contient des offres de bien-être holistiques et une performance puissante dans un design raffiné et élégant, comptant une lunette plus mince, un affichage plus grand et dynamique ainsi qu’une interface utilisateur plus interactive20. Les deux modèles permettent aussi aux utilisateurs d’accéder à une plus grande sélection de cadrans polyvalents et à de nouvelles options de bracelet pour afficher leur propre style.

La gamme Galaxy Watch6 est offert sur samsung.com/ca_fr dans les boutiques Expérience Samsung et chez les principaux détaillants partenaires à travers le Canada. La Galaxy Watch6, un outil de bien-être épique avec un design minimaliste et moderne, propose un modèle 44 mm en Graphite et Argent, et en 40 mm en Graphite et Or. Pour un design de montre plus haut de gamme et intemporel, voici la Galaxy Watch6 Classic avec notre lunette rotative que favorisent les amateurs – offerte en noir et en argent en 43 mm et en 47 mm.

Galaxy Watch6 :

Modèle 44 mm : Offert à partir de 449,99 $ (notre prix courant).

Modèle 40 mm : Offert à partir de 409,99 $ (notre prix courant).

Galaxy Watch6 Classic :

Modèle 43 mm : Offert à partir de 549,99 $ (notre prix courant).

Modèle 47 mm : Offert à partir de 589,99 $ (notre prix courant).

Pour en savoir plus sur la gamme Samsung Watch6, veuillez visiter :

https://www.samsung.com/ca_fr/watches/galaxy-watch/galaxy-watch6-40mm-gold-bluetooth-sm-r930nzeaxac/

Offres promotionnelles

Financement

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible sur samsung.com/ca_fr ou dans une boutique Expérience Samsung peuvent payer aussi peu que 8,61 $ par mois grâce à un financement approuvé par PayBright d’Affirm. Les forfaits de 12, 24 ou 36 mois à un TIA de 0 % sont offerts avec l’achat21.

Offres de cadeau avec achat

Achetez un modèle admissible Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ou Galaxy Tab S9 Ultra entre le 11 et le 26 août 2023, et recevez en prime un étui-support à rabat rigide compatible au moment de compléter l’achat22. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr , dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada.

Achetez une montre de la gamme Galaxy Watch6 avant le 13 septembre 2023 et recevez en prime un bracelet en tissu pour montre intelligente Galaxy Watch6 admissible23. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr , dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada.

Offres de reprise

Gamme Galaxy Z :

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 avant le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu’à 400 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancien téléphone intelligent admissible 24 .

. Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 avant le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise combiné et un crédit de reprise allant jusqu’à 900 $, lorsqu’ils échangent un téléphone intelligent admissible Galaxy Z Fold ou Galaxy Z Flip, peu importe la condition (assujetti à la conformité des conditions générales)25.

Gamme Galaxy Tab S9 :

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy S9 avant le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu’à 250 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancienne tablette admissible 26 .

. Les Canadiens qui précommandent et effectuent leur achat ou qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible avant le 13 septembre 2023, peuvent recevoir un crédit garanti de 500 $ lorsqu’ils échangent un appareil de la gamme Galaxy Tab S admissible, peu importe la condition (assujetti à la conformité aux conditions générales)27.

Gamme Galaxy Watch6 :

Les Canadiens qui achètent une montre Galaxy Watch6 ou Galaxy Watch6 Classic avant le 13 septembre 2023 peuvent recevoir un crédit promotionnel de reprise allant jusqu’à 100 $, en plus de la valeur de reprise de leur ancienne montre intelligente admissible28.



Le programme de reprise est offert pour les achats effectués sur le site samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants canadiens autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada.

Offre de coupon Galaxy Store

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 avant le 13 septembre 2023, recevront un coupon Galaxy Store de 50 $. Pour l’échanger, les Canadiens doivent visiter l’appli Samsung Members sur leur appareil Galaxy admissible et télécharger le coupon avant le 15 octobre 2023. Le coupon Galaxy Store doit être utilisé avant le 13 novembre 2023 et peut seulement être utilisé pour un achat unique dans la section de jeux du Galaxy Store Samsung. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada29.

Offre de YouTube Premium

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Z Flip530, Galaxy Z Fold5 ou Galaxy Tab S931 avant le 1er mars 2024 peuvent obtenir jusqu’à 4 mois de YouTube Premium gratuits et profiter d’une expérience de jeu sans publicité, hors ligne et en arrière-plan.

Offres UBER

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold532 ou Galaxy Tab S933 avant le 13 septembre 2023, recevront un code promotionnel Uber de 50 $. Les Canadiens doivent visiter l’appli Samsung Members sur leur appareil Galaxy admissible et échanger le coupon avant le 15 octobre 2023. Les codes seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada.

Offre Microsoft 365 Basic

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 avant le 1er mars 2024, peuvent recevoir gratuitement une période d’essai de six mois de Microsoft 365 Basic. Les Canadiens doivent synchroniser leur galerie avec OneDrive sur leur appareil Galaxy admissible pour pouvoir échanger avant le 13 décembre 2023. Avec six mois de Microsoft 365 Basic, les utilisateurs peuvent profiter d’un espace de stockage, d’un courriel sans publicité et d’un accès à l’assistance de Microsoft. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada34.

Offre SiriusXM

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 avant le 13 septembre 2023 recevront une période d’essai de 6 mois du programme d’abonnement SiriusXM Streaming Platinum. Les Canadiens doivent visiter l’appli Samsung Members sur leur appareil Galaxy admissible et échanger le coupon avant le 15 octobre 2023. Cette offre est valide sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada35.

Offre GoodNotes

Les Canadiens qui achètent un une tablette de la gamme Samsung Galaxy Tab S9 avant le 31 décembre 2023 sont admissibles à recevoir un an de version complète gratuite de l’application GoodNotes pour Android (prix courant 9,99 $); puis après la fin de la période gratuite d’un an, peuvent recevoir 20 % de réduction sur le premier achat de l’appli GoodNotes pour Android par le biais de Samsung Galaxy Store. Cette offre s’accompagne d’un contenu premium gratuit (modèles, autocollant et planificateur) s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada36.

Offre LumaFusion

Les Canadiens qui achètent un appareil de la série Galaxy Tab S9 avant le 10 août 2024 peuvent recevoir un rabais instantané Galaxy de 50 % pour l’appli LumaFusion par le biais de Samsung Galaxy Store et un abonnement gratuit de 30 jours à Storyblocks for LumaFusion. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada37.

Offre Clip Studio Paint

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 avant le 31 décembre 2023 recevront une période d’essai gratuite de six mois pour un compte Clip Studio Paint. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada38.

Offre Adobe

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 avant le 31 décembre 2024 peuvent recevoir un essai gratuit de 2 mois de Adobe Lightroom (jusqu’à 1 To) ou d’Adobe Express. Cette offre s’applique aux achats effectués sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience Samsung, chez les détaillants autorisés et les opérateurs de télécommunications au Canada39.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le forfait Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie40.

Les Canadiens qui achètent un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 avant le 18 août 2023, peuvent obtenir41 :

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 30 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Flip5 sélectionné pour 97,30 $ (SC+ d’un an pour téléphone intelligent de niveau 3 Flip seulement P-GT-NCXCS0PV – CANADA, prix courant : 139 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 30 % de rabais (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Flip5 sélectionné pour 160,30 $ (SC+ de deux ans pour téléphone intelligent de niveau 3 Flip seulement P-GT-ACXCS0PV – CANADA, prix courant : 229 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Fold5 sélectionné pour 125,30 $ (SC+ d’un an pour téléphone intelligent de niveau 4 Fold P-GT-NXXCS0FV – CANADA, prix courant : 179 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil Galaxy Z Fold5 sélectionné pour 244,30 $ (SC+ de deux ans pour téléphone intelligent de niveau 4 Fold P-GT-AXXCS0FV – CANADA, prix courant – 349 $)

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 avant le 26 août 2023, peuvent obtenir42 :

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil de la gamme Galaxy Tab S9 sélectionné pour 41,30 $ (SC+ d’un an pour tablette de niveau 2 P-GT-NXXCT0HV – CANADA, prix courant : 59 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil de la gamme Galaxy Tab S9 sélectionné pour 62,30 $ (SC+ de deux ans pour tablette de niveau 2 P-GT-AXXCT0HV – CANADA, prix courant : 89 $)

Les Canadiens qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Watch6 ou Galaxy Watch6 Classic avant le 18 août 2023, peuvent obtenir43 :

Un (1) forfait Samsung Care+ d’un an à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil de la gamme Galaxy Watch6 sélectionné pour 27,30 $ (SC+ d’un an pour les appareils vestimentaires (montre) P-GT-NXXCW0PV – CANADA, prix courant : 39 $); ou

Un (1) forfait Samsung Care+ de deux ans à 30 % de rabais sur le prix courant (avant taxes) pour votre appareil de la gamme Galaxy Watch6 sélectionné pour 41,30 $ (SC+ de deux ans pour les appareils vestimentaires (montre) P-GT-AXXCW0PV – CANADA, prix courant : 59 $); ou

L’offre promotionnelle Samsung Care+ peut être réclamée en ligne sur samsung.com/ca_fr pour les achats effectués sur samsung.com/ca_fr et en magasin au point de vente pour les achats effectués dans les boutiques Expérience Samsung. Pour les achats effectués chez les détaillants et les opérateurs de télécommunications participants, veuillez visiter https://shop.samsung.com/ca_fr/samsung-care-plus.

Samsung Pay s’est encore amélioré. Voici Samsung Wallet.

Samsung Wallet est votre application qui vous permet de vous déplacer sans vous soucier de vos essentiels : cartes de paiement, clés numériques44, le tout en un seul endroit, accessible d’un simple geste. Avec Samsung Wallet, vous pourrez stocker des mots de passe, des adresses et des détails de cartes pour faciliter la navigation et les achats en ligne. Vos cartes de paiement, cartes de fidélité et cartes d’adhésion éparpillées dans votre boîte de réception peuvent également être stockées. L’ensemble du portefeuille est protégé en permettant l’accès au moyen de vos données biométriques ou de votre NIP. Pour en savoir plus, veuillez visiter samsung.com/ca_fr/apps/samsung-walle t .

Service Care supérieur

Votre Galaxy Z est offert avec des services d’assistance à la clientèle dédiés, conçus spécialement pour offrir à nos précieux clients une excellente en matière de service à la clientèle. Nos spécialistes peuvent être joints par téléphone de 9 h à 21 h HNE au numéro sans frais 1 888-970-FOLD et en tout temps au moyen du clavardage en direct.

samsung.com/ca_fr/support/galaxy-fold-premier-service

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur donnent une innovation et un design distincts pour leur vie connectée. L’entreprise permet de redéfinir le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « entreprises les plus réputées » du Canada par Léger, a été désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et s’est classée première sur la liste des meilleurs employeurs du monde de Forbes. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr/

1 Par rapport au Galaxy Z Flip4. En diagonale, l’écran de couverture du Galaxy Z Flip5 mesure 3,4 pouces dans sa forme rectangulaire complète; la surface visible réelle représente environ 95 % de la surface rectangulaire complète en raison des coins arrondis et de la découpe inférieure.

2 Accessoires vendus séparément. La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le marché ou l’opérateur de télécommunications.

3 La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la région ou l’opérateur de télécommunications.

4 Accessoires vendus séparément. La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays ou l’opérateur de télécommunications.

5 Accessoires vendus séparément. La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le marché ou l’opérateur de télécommunications.

6 Mesurée en diagonale, la taille de l’écran de couverture du Galaxy Z Fold5 est de 6,2 pouces pour le rectangle complet et de 6,1 pouces en tenant compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est plus petite en raison des coins arrondis et de l’orifice de l’appareil photo.

7 Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. ou de ses filiales. Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated.

8 Certaines applications ne prennent pas en charge le glisser-déposer à deux mains.

9 Certaines applications ne prennent pas en charge les fenêtres contextuelles masquées.

10 Certaines applications ne prennent pas en charge la continuité des applications.

11 La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché, la région ou l’opérateur de télécommunications.

12 Accessoires vendus séparément. La disponibilité du modèle et de la couleur peut varier selon le pays ou l’opérateur de télécommunications.

13 Snapdragon est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Qualcomm Incorporated. Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

14 With an IP68 water and dust resistance rating, the tablet and accompanying S Pen stylus benefit from extra protection to enable users to follow their inspiration more freely.

15 Par rapport aux tablettes Galaxy ne bénéficiant pas de l'indice de protection IP68.

16 Destinée uniquement à suivre votre état général de mieux-être et votre condition physique. N’est pas destinée à détecter, à diagnostiquer, à surveiller, à gérer ou à traiter des problèmes médicaux ou des maladies. Toute information relative à la santé obtenue par l’appareil ou l’application ne doit pas être considérée comme un avis médical. Les utilisateurs doivent consulter un médecin. Certaines caractéristiques peuvent varier en fonction du marché, de l’opérateur de télécommunications et de l’appareil connecté.

17 La disponibilité peut varier en fonction du marché, du modèle et du téléphone intelligent apparié. Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis.

18 Destinée uniquement à suivre votre état général de mieux-être et votre condition physique. N’est pas destinée à détecter, à diagnostiquer, à surveiller, à gérer ou à traiter des problèmes médicaux ou des maladies. Toute information relative à la santé obtenue par l’appareil ou l’application ne doit pas être considérée comme un avis médical. Les utilisateurs doivent consulter un médecin. Certaines caractéristiques peuvent varier en fonction du marché, de l’opérateur de télécommunications et de l’appareil connecté.

19 Affiché sur un téléphone intelligent apparié.

20 Comparativement à la gamme Galaxy Watch5.

21 Sous réserve d’approbation du crédit. Achetez un produit admissible à l’aide d’un programme de paiement offert par PayBright sur une durée allant jusqu’à 36 mois avec un TIA de 0 %, pour les clients admissibles. Pour être admissible au financement, la valeur d’achat minimale de votre panier doit être de 200 $ avant taxes et frais. Si vous achetez des produits de multiples catégories, le taux de financement offert le plus bas sera appliqué à chacun des produits de votre panier. Toutes les autres conditions générales de financement demeurent les mêmes. Si vous achetez des produits séparément, des taux de financement différents peuvent s’appliquer. Les candidats qui ne se qualifient pas pour le programme de paiement à TIA de 0 % peuvent se voir offrir d’autres programmes de paiement à un coût de crédit plus élevé. Toutes les transactions sont sujettes à l’approbation de PayBright d’Affirm. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province du Québec. Consultez www.paybright.com/faq pour obtenir plus de renseignements.

22 Certaines conditions s’appliquent. L’offre est valide du 11 au 26 août 2023. Achetez auprès d’un détaillant canadien participant autorisé, d’une boutique Expérience Samsung au Canada, ou sur samsung.com/ca n’importe quelle Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, ou Galaxy Tab S9 Ultra admissible et recevez un étui-support à rabat rigide en prime (EF-BX710PBEGCA, PDSF 109,99 $; EF-BX810PBEGCA, PDSF 124,99 $; EF-BX910PBEGCA, PDSF 139,99 $) une fois votre achat effectué. Les tablettes Samsung de la gamme Galaxy Tab S9 admissibles sont les suivantes : SM-X710NZEAXAC, PDSF 1 099,99 $, SM-X710NZAAXAC, PDSF 1 099,99 $, SM-X710NZEEXAC PDSF 1 249,99 $, SM-X710NZAEXAC PDSF 1 249,99 $, SM-X810NZEAXAC, PDSF 1 349,99 $, SM-X810NZAAXAC PDSF 1 349,99 $, SM-X810NZEEXAC PDSF 1 499,99 $, SM-X810NZAEXAC PDSF 1 499,99 $, SM-X910NZEIXAC PDSF 2 149,99 $, SM-X910NZAIXAC PDSF 2 149,99 $, SM-X910NZEAXAC PDSF 1 599,99 $, SM-X910NZAAXAC PDSF 1 599,99 $, SM-X910NZEEXAC PDSF 1 749,99 $, SM-X910NZAEXAC PDSF 1 749,99.

Les économies seront appliquées une fois réalisé l’achat de votre tablette de la gamme Galaxy Tab S9. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d’un étui-support à rabat rigide intelligent pour la gamme Galaxy Tab S9 par appareil de la gamme Galaxy Tab S9 acheté. Le modèle exact de l’étui-support à rabat rigide intelligent reçu par le client dépendra de l’appareil de la gamme Samsung Galaxy Tab S9 admissible acheté. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et peuvent vendre les produits à un prix moindre. Si vous retournez l’appareil de la gamme Galaxy Tab S9 que vous avez acheté suite à cette offre, vous ne serez plus admissible à l’étui-support à rabat rigide en cadeau. Tout retour de l’appareil de la gamme Galaxy Tab S9 doit inclure l’étui-support à rabat rigide intelligent. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

23 Des conditions générales s’appliquent. L’offre de bracelet en tissu s’applique aux UGS suivantes : SM-R965FZKAXAC, SM-R965FZSAXAC, SM-R960NZKAXAC, SM-R960NZSAXAC, SM-R945FZKAXAC, SM-R945FZSAXAC, SM-R940NZKAXAC, SM-R940NZSAXAC, SM-R940NZKCXAC, SM-R940NZSCXAC, SM-R955FZKAXAC, SM-R955FZSAXAC, SM-R950NZKAXAC, SM-R950NZSAXAC, SM-R935FZKAXAC, SM-R935FZEAXAC, SM-R930NZKAXAC, SM-R930NZEAXAC, SM-R930NZKCXAC, SM-R930NZECXAC. Pour connaître toutes les conditions générales, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ .

24Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d’un maximum de 400 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez et complétez votre achat d’un appareil Galaxy Z Flip5 ou Fold5 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez un appareil Galaxy Z Flip5 ou Fold5 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca_fr ; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d’ici le 13 septembre 2023; et

(iii) dans le cas d'achats effectués en ligne, expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur marchande. La valeur de reprise minimale admissible du « produit de reprise admissible » doit être de 25 $, telle que déterminée par le logiciel d’évaluation de l’appareil du fournisseur de services. Le crédit de 400 $ est basé sur l’échange d’un appareil des gammes Galaxy Note, Galaxy S ou Galaxy Z admissible et sur l’achat d’un appareil Galaxy Z Fold5. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

25Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise et de valeur de reprise combiné de 900 $ sur votre téléphone intelligent Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold admissible (le « Produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez et complétez votre achat d’un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez un appareil Galaxy Z Flip5 ou Galaxy Z Fold5 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca/fr; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible d’ici le 13 septembre 2023; et

(iii) dans le cas d'achats effectués en ligne, expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la lettre de transport.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 900 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un appareil des gammes Galaxy Z Fold admissible et faites l’achat d’un appareil Galaxy Z Fold5. Crédit de 700 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un appareil de la gamme Galaxy Z Flip admissible et faites l’achat d’un appareil Galaxy Z Flip5. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre Produit de reprise admissible dans le délai prescrit, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout, conformément aux conditions générales du programme de reprise. L’appareil de la gamme Galaxy Z Flip ou Galaxy Z Fold peut être échangé dans n’importe quel état pour participer à ce programme à condition que (i) l’IMEI ou le numéro de série de l’appareil puisse être validé et qu’il n’ait pas été enlevé, modifié ou abîmé; et (ii) que le dysfonctionnement ou le dommage de l’appareil, le cas échéant, ne soit pas dû à (A) une installation ou un retrait inapproprié ou intentionnel de pièces ou de composants, ou (B) une modification inappropriée ou intentionnelle de l’équipement.

26 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise pouvant atteindre 250 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancienne tablette admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

précommandez et complétez votre achat d’un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca_fr ; et complétez l’échange de votre produit de reprise admissible avant le 13 septembre 2023; et expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils de la réception de la feuille de route. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 250 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un produit de reprise admissible et l’achat d’un appareil de la gamme Galaxy Tab S9. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

27 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise et de valeur de reprise combiné de 500 $ sur votre appareil de la gamme Galaxy Tab S admissible (le « Produit de reprise admissible »), lorsque vous :

précommandez et complétez votre achat d’un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez un appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca_fr ; et complétez l’échange de votre produit de reprise admissible avant le 13 septembre 2023; et expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils de la réception de la feuille de route. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 500 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un appareil de la gamme Galaxy Tab S admissible et faites l’achat d’un appareil de la gamme Galaxy Tab S9. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre Produit de reprise admissible dans le délai prescrit, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout, conformément aux conditions générales du programme de reprise. L’appareil de la gamme Galaxy Tab S peut être échangé dans n’importe quel état pour participer à ce programme à condition que (i) l’IMEI ou le numéro de série de l’appareil puisse être validé et qu’il n’ait pas été enlevé, modifié ou abîmé; et (ii) que le dysfonctionnement ou le dommage de l’appareil, le cas échéant, ne soit pas dû (A) à l’installation ou au retrait inapproprié ou intentionnel de pièces ou de composants, ou (B) à la modification inappropriée ou intentionnelle de l’équipement.

28Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 100 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancienne montre intelligente admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

précommandez et complétez votre achat d’une montre de la gamme Galaxy Watch6 admissible entre le 26 juillet et le 10 août 2023; ou achetez une montre de la gamme Galaxy Watch6 admissible entre le 11 août et le 13 septembre 2023 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne sur https://www.samsung.com/ca/fr; et complétez l’échange de votre produit de reprise admissible avant le 13 septembre 2023; et expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils de la réception de la feuille de route. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 100 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un produit de reprise admissible et l’achat d’un appareil de la gamme Galaxy Watch6. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

29 Des conditions générales s’appliquent. L’offre de coupon pour l’appli de Galaxy Store est valide du 26 juillet au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE. À l’achat d’un Samsung Galaxy Flip5 chez un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique Expérience Samsung au Canada ou en ligne à www.samsung.com/ca/fr, vous êtes admissible à recevoir un (1) coupon pour l’appli Galaxy Store de 50 $. Votre coupon Galaxy Store doit être téléchargé depuis l’appli Samsung Members sur votre appareil admissible d’ici le 15 octobre 2023 à 23 h 59 HNE. Les détaillants ou les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Une fois le coupon Galaxy Store de 50 $ reçu sur votre compte Galaxy Store, il doit être utilisé d’ici le 30 novembre 2023 HNE. Votre coupon Galaxy Store peut seulement être utilisé pour un achat unique de jeux du Galaxy Store Samsung. Visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour en savoir plus.

30 Des conditions s’appliquent. Cette promotion d’essai de 4 mois gratuits de YouTube Premium s’adresse aux participants au Canada qui achètent et activent un Samsung Galaxy Flip5 ou Fold5 d’ici le 1er mars 2024 à 23 h 59 HNP. Offre s’applique uniquement aux utilisateurs qui ne sont pas actuellement abonnés à YouTube Premium ou à YouTube Music Premium, et qui n’ont pas été abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium, à YouTube Red ou à Google Play Music, ou qui n’ont jamais participé à l’essai de YouTube Premium, de YouTube Music Premium, de YouTube Red ou de Google Play Music. L’offre doit être échangée avant le 1er avril 2024 à 23 h 59 HNP. Mode de paiement valide requise lors de l’inscription. Le participant ne sera pas facturé avant l’expiration de la période d’essai. À la fin de la période d’essai, on vous facturera automatiquement les frais de l’abonnement individuel. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la date d’expiration. Vous pouvez annuler votre abonnement payant à YouTube Premium à tout moment. L’offre exige un compte Google. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, ou à aucun rabais. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Aucun remboursement ne sera offert pour des périodes de facturation partielles. La valeur promotionnelle de l’offre n’est pas transférable, ne peut être revendue et ne peut être échangée contre des espèces ou quasi-espèces. Conditions générales disponibles sur : https://www.youtube.com/premium/restrictions . Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée et Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

31 Des conditions s’appliquent. Cette promotion d’essai de 4 mois gratuits de YouTube Premium s’adresse aux participants au Canada qui achètent et activent un Samsung Galaxy Tab S9 (S9, S9+, S9 Ultra, S9FE, S9FE+) d’ici le 1er mars 2024 à 23 h 59 HNP. Offre s’applique uniquement aux utilisateurs qui ne sont pas actuellement abonnés à YouTube Premium ou à YouTube Music Premium, et qui n’ont pas été abonnés à YouTube Premium, à YouTube Music Premium, à YouTube Red ou à Google Play Music, ou qui n’ont jamais participé à l’essai de YouTube Premium, de YouTube Music Premium, de YouTube Red ou de Google Play Music. L’offre doit être échangée avant le 1er avril 2024 à 23 h 59 HNP. Mode de paiement valide requise lors de l’inscription. Le participant ne sera pas facturé avant l’expiration de la période d’essai. À la fin de la période d’essai, on vous facturera automatiquement les frais de l’abonnement individuel. Vous pouvez annuler votre essai sans frais à tout moment avant la date d’expiration. Vous pouvez annuler votre abonnement payant à YouTube Premium à tout moment. L’offre exige un compte Google. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, ou à aucun rabais. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Aucun remboursement ne sera offert pour des périodes de facturation partielles. La valeur promotionnelle de l’offre n’est pas transférable, ne peut être revendue et ne peut être échangée contre des espèces ou quasi-espèces. Conditions générales disponibles sur : https://www.youtube.com/premium/restrictions . Promoteur : Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée et Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

32 Des conditions s’appliquent. L’offre est valide du 26 juillet au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE (la « Période d’offre »). Cette offre est valable auprès d’un détaillant ou un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une Boutique expérience Samsung ou en ligne sur http://www.samsung.com/ca _fr . Lorsque vous achetez un appareil de la gamme Samsung Galaxy Flip5 (chacun étant un « appareil Samsung admissible ») pendant la Période d’offre, vous êtes admissible à recevoir un (1) Code promotionnel Uber de 50 $ (« Code promotionnel Uber »). Il n’y a que 3 000 Codes promotionnels Uber disponibles au total. Les codes seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Visitez l’appli Samsung Members sur votre appareil Galaxy admissible au plus tard le 15 octobre pour réclamer votre code promotionnel Uber de 50 $. Les conditions générales du bon Uber s’appliquent. Limité à un code par personne. Ne peut être utilisé que par la première personne qui échange le code. Le bon Uber n’est valide que pour les trajets demandés/commandes passées à l’aide de l’application Uber applicable. Les taxes, frais et pourboires seront couverts à condition que la valeur du bon Uber soit supérieure au montant total de la commande. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Pour en savoir plus sur les conditions du bon Uber, visitez https://www.uber.com/legal/en/document/?country=united-states&lang=en&name=uber-consumer-vouchers-terms-and-conditions

33 Des conditions générales s’appliquent. L’offre est valide du 26 juillet au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE (la « Période de l’offre »). L’offre est offerte chez les détaillants ou opérateurs de télécommunications autorisés au Canada, dans une boutique expérience Samsung ou en ligne au http://www.samsung.com/ca _ fr . Lorsque vous achetez tout appareil de la gamme Samsung Galaxy Tab S9 pendant la Période de l’offre, vous pouvez recevoir un (1) Code promotionnel Uber de 50 $ (« Code promotionnel Uber »). Il n’y a que 3 000 codes promotionnels Uber au total. Les codes seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les détaillants et les opérateurs de télécommunications canadiens autorisés participants peuvent varier. Visitez l’appli Samsung Members sur votre appareil Galaxy admissible au plus tard le 15 octobre 2023 pour réclamer votre code promotionnel Uber de 50 $. Les conditions générales de code Uber s’appliquent. Limité à un code par personne. Ne peut être utilisé que par la première personne qui échange le code. Le Code promotionnel Uber n’est valide que pour les trajets demandés/commandes passées à l’aide de l’application Uber applicable. Les taxes, frais et pourboires seront couverts à condition que la valeur du bon Uber soit supérieure au montant total de la commande. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Pour en savoir plus sur les conditions du bon Uber, visitez https://www.uber.com/legal/en/document/?country=united-states&lang=en&name=uber-consumer-vouchers-terms-and-conditions

34 Des conditions générales s’appliquent. Essai de 6 mois de Microsoft 365 Basic (valeur de 2 $/mois, pour un total de 12 $) offert aux consommateurs qui ont acheté un Samsung Galaxy B5Q5. L’offre est valide du 26 juillet au 31 décembre 2023. Elle doit être échangée pendant cette période et les participants doivent synchroniser leur galerie avec OneDrive pour commencer l’essai de 6 mois. Mode de paiement valide requis. Essai de six mois de Microsoft 365 Basic offert aux consommateurs possédant un téléphone Samsung compatible avec OneDrive Gallery Sync. Les conditions générales de Google Play s’appliquent. Consultez https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-office pour plus de détails. Après les 6 mois d’essai, votre abonnement sera automatiquement renouvelé pour un abonnement mensuel payant. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai et votre mode de paiement ne sera pas débité. L’offre ne s’adresse pas aux abonnés actuels de Microsoft 365 (y compris les versions d’essai), aux personnes ayant déjà utilisé une version d’essai de Microsoft 365 ou OneDrive dans Google Play, ni aux anciens abonnés premium de Microsoft 365 ou OneDrive ayant résilié leur abonnement au cours des 90 derniers jours. Une offre par client ou appareil. L’offre ne peut être transférée ou jumelée à aucune autre offre de Microsoft. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. L’offre nécessite un compte Samsung et Microsoft. Consultez le site https://www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer pour plus de détails. La création d’un compte Samsung est gratuite. Pour créer votre compte Samsung et enregistrer votre appareil, veuillez visiter le site http://www.samsung.com/ca_fr/samsungaccount /

35 Des conditions s’appliquent. L’offre SiriusXM est valide du 26 juillet à 12 h au 13 septembre 2023 à 23 h 59 HNE. Votre Code promotionnel SiriusXM doit être téléchargé depuis l’application Samsung Members avec votre appareil Samsung admissible d’ici le 15 octobre 2023 à 23 h 59 HNE. Cette offre est limitée aux 5 000 premiers participants. Jusqu’à épuisement des stocks. L’offre n’est pas transférable et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Voir tous les détails de l’offre au www.samsung.com/ca_fr/offer/. CONDITIONS DE SIRIUSXM : DÉTAILS DE L’OFFRE : Achetez un abonnement à prix courant Platinum d’écoute en continu sur SiriusXM et ne payez rien les six premiers mois. Une carte de crédit est requise pour cette offre. Le service se poursuivra tous les mois par la suite et votre carte de crédit sera automatiquement débitée au prix courant de 12,11 $ par mois, plus taxes, tant que vous choisissez de rester abonné. Le forfait que vous choisissez est pour une durée indéterminée, donc les services se poursuivront à moins d’une annulation de votre part. Vous pouvez communiquer avec nous au 1 888 539-7474 pour annuler votre abonnement en tout temps. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre et n’est offerte qu’aux nouveaux abonnés admissibles. SiriusXM Canada se réserve le droit de modifier ou de résilier cette offre à tout moment. Le service d’écoute en continu peut ne pas être disponible si les données ne sont pas activées; des frais de données peuvent s’appliquer et sont facturés séparément. Pour plus de détails, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil. La gamme de chaînes varie selon le forfait. Toutes les conditions, les frais, le contenu et les options peuvent être modifiés. Vous ne pouvez écouter le service que sur un seul appareil de diffusion en continu à la fois par abonnement. Les abonnements à SiriusXM Canada sont assujettis à notre contrat client. Nous recueillons et utilisons des renseignements personnels conformément à notre Politique de confidentialité.

36 Certaines conditions s’appliquent. L’offre est valide du 9 août au 31 décembre 2023 à 23 h 59 HNE (« Période de l’offre »). Lorsque vous achetez un appareil de la gamme Samsung Galaxy Tab S9 pendant la période de l’offre, vous êtes admissible à recevoir un an de version complète gratuite de l’appli GoodNotes pour Android (prix courant 9,99 $); puis après la fin de la période gratuite d’un an, recevez 20 % de réduction sur votre premier achat de GoodNotes pour Android par le biais de Samsung Galaxy Store (Prix de réduction 7,99 $, prix courant 9,99 $). L’offre s’accompagne d’un contenu premium gratuit (modèles, autocollants et planificateur) d’une valeur de 17,96 $. Aucune garantie-réclame. Aucune substitution et aucune valeur monétaire. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung y ait expressément consenti. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. Tout achat sur Galaxy Store sera soumis aux conditions générales du Galaxy Store disponibles ICI. Visitez www.samsung.com/ca _ fr pour obtenir les détails .

37 Certaines conditions s’appliquent. Offre valide du 11 août 2023 au 10 août 2024 à 23 h 59 HNE (la « période de l’offre »). Lorsque vous achetez un appareil Samsung Galaxy Tab S9 muni d’Android version 10 ou supérieure pendant la période de l’offre, vous pouvez bénéficier d’un rabais instantané exclusif de 50 % de Galaxy sur l’appli LumaFusion par le biais de la boutique Samsung Galaxy Store (prix de réduction 14,99 $, prix courant de 29,95 $); et un abonnement gratuit de 30 jours à Storyblocks for LumaFusion (valeur de 9,99 $). Un compte Samsung est nécessaire. Mode de paiement valide requise lors de l’inscription. Le participant ne sera pas facturé avant l’expiration de la période d’essai. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai et votre mode de paiement ne sera pas débité. Aucune garantie-réclame. Aucune substitution et aucune valeur monétaire. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. Tout achat sur Galaxy Store sera soumis aux conditions générales du Galaxy Store disponibles ICI. Visitez www.samsung.com/ca/fr pour obtenir les détails.

38 Des conditions générales s’appliquent. Pour bénéficier d’une période d’essai gratuite de 6 mois sur Clip Studio EX (8,90 $/mois), ouvrez et mettez à jour l’application préchargée Clip Studio Paint pour Galaxy depuis votre appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible. Précharge prise en charge dans certains marchés. Clip Studio Paint peut aussi être téléchargé depuis la boutique Galaxy Store. Un essai gratuit de 6 mois pour un compte Clip Studio Paint par appareil Galaxy, seulement pour les clients qui l’utilisent pour la première fois sur un nouvel appareil Galaxy (y compris ceux qui ont déjà un compte Clip Studio Paint). Certaines fonctions peuvent être restreintes après les six mois de service gratuits. L’abonnement payant est offert pour une utilisation supplémentaire. Les utilisateurs ne sont PAS invités à fournir des renseignements sur le paiement avant l’essai gratuit. Après l’essai gratuit, les utilisateurs peuvent choisir de s’abonner à : CSP PRO : 4,49 $ par mois ou 24,99 $ par année, CSP EX : 8,99 $ par mois ou 71,99 $ par année (l’essai gratuit fournit CSP EX.) Forfaits d’abonnement : https://ec.clip-studio.com/enus/application/plans?transitionSourceUrl=https://www.clipstudio.net/en/.

39 Des conditions générales s’appliquent. L’offre prend fin le 31 décembre 2024. Pour profiter d’un essai gratuit de 2 mois (9,99 $ US par mois, soit une valeur approximative de 13,60 $ CA par mois) pour soit Adobe Lightroom (jusqu’à 1 To) ou Adobe Express (« Offre »), téléchargez et ouvrez Adobe Lightroom ou Adobe Express depuis votre appareil de la gamme Galaxy Tab S9 admissible. Accédez à la Page d’accueil de l’offre Adobe et suivez la procédure d’inscription. Mode de paiement valide requise lors de l’inscription. Le participant ne sera pas facturé avant l’expiration de la période d’essai. Vous pouvez annuler à tout moment avant la fin de la période d’essai et votre mode de paiement ne sera pas débité. Un compte Samsung et un identifiant Adobe sont nécessaires. Cette offre ne peut être transférée ou jumelée à aucune autre offre. L’offre ne s’applique pas aux abonnés actuels. Nulle si la loi l’interdit ou la limite. L’offre n’est pas transférable ou applicable à d’autres produits ou services et elle peut être annulée ou modifiée sans préavis. L’abonnement à Adobe Lightroom et à Adobe Express est soumis aux conditions d’utilisation d’Adobe (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html).

40 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

41 Des conditions générales s’appliquent. Pour connaître toutes les conditions générales, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca _fr /offer/samsung-care-plus-promo

42 Des conditions générales s’appliquent. Pour connaître toutes les conditions générales, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca _fr /offer/samsung-care-plus-promo

43 Des conditions générales s’appliquent. Pour connaître toutes les conditions générales, veuillez visiter https://www.samsung.com/ca _fr /offer/samsung-care-plus-promo

44 Des clés numériques sont disponibles pour certaines serrures de porte intelligentes et véhicules intelligents compatibles avec SmartThings, notamment les modèles BMW 1-8 Series, X5-X7 et iX, lancés après juillet 2020. La disponibilité précise des fonctionnalités peut varier selon le modèle et est susceptible d’évoluer. Veuillez visiter https://www.samsung.com/ca _fr /apps/samsung-wallet/

