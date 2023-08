PHILIPPINES, August 11 - Press Release

August 10, 2023 TRANSCRIPT OF INTERVIEW

SP Juan Miguel Zubiri

Radyo 630

Pasada

August 10, 2023 SENATE PRESIDENT JUAN MIGUEL "MIGZ" F. ZUBIRI: Hello, good [afternoon] Rica, Sir Peter, good afternoon...Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig sa programa ninyo. Q: Ganyan nga po talaga 'yong mga sobrang nagtatrabaho, nakakalimutan na ang oras. Ayan...Sen. Migz, ito hong pinag-uusapan nga namin, ano, maraming, I'm sure, maraming natuwa at pumapalakpak noong sinabi niyong, "I-boycott nga natin itong mga Chinese products na ito.' But we wanted to find out, kami ni Rica, kung ito po ba'y, eh, serious or nadala lang kayo ng bugso ng inyong damdamin dahil sa walang, walang puwang sa Tsina itong mga sinasabi natin natin na, "Huwag niyo naman kaming i-bully." SP ZUBIRI: Oo nga eh. Alam mo, Sir Peter, Rica, sobrang inis ko po noong isang araw, kasi in-interview nga po ako at tinanong nila, "Eh kung hindi tayo pansinin ng Tsina," dahil syempre, alam kong napakalaking bansa ng Tsina, military superpower -- ang liliit ng mga barko natin, hindi naman tayo pwedeng makipag gyera sa kanila -- eh 'di gawin natin 'yong ginagawa ng Vietnam. Ganoon po ang template noon. Iyong Vietnam, ang ginawa nila, nagpalit po sila ng number one trading partner; na imbes sa Tsina po sila gumagawa ng negosyo, naghanap po sila ng iba't ibang palit-merkado para sa kanilang produkto, katulad ng Estado Unidos, European Union, 'yong ASEAN. Talagang naghanap po sila. Ngayon, 'yong Vietnam, isang economic superpower na rin, economic powerhouse dito sa ating rehiyon. So, nagawa po nila sa pagbo-boycott ng mga produkto at mga kumpanya ng Tsina na nagtatrabaho o gumagawa ng mga projects doon sa kanilang bansa. Iyan po ang aking template, hindi po ito bago, hindi ko lang po ito naisip nang ganoon-ganoon lamang. Ito po'y tried and tested na po sa Vietnam. Alam mo, ang masama kasi rito, Peter, no, pera ng taumbayan, 'di ba? Buwis 'yan, eh. Tapos may mga projects ang DPWH, ang mga kumpanya ay state-owned companies, 'yong mga kumpanya na pagmamay-ari po ng Tsina mismo, ng gobyerno ng Tsina. Wala naman po silang ginagawa kundi mam-bully lang nang mam-bully ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda. Eh 'di bumawi na lang tayo, i-blacklist natin 'yong mga kompanyang 'yon. Bakit naman 'yong mga buwis pa ng mga kababayan nating Filipino ang gagamitin para ipambayad dito sa mga state-owned companies tapos 'yong income po niyan, babalik po sa Tsina, gagamitin ng Tsina pambayad doon sa kanilang navy at coast guard na nanghaharass po sa atin dito. Hindi po tama 'yon. That is not right. And ako po, sabi ko nga, eh, alam ko, mayroon din pong mga sektor, nagsalita din po 'yong Filipino-Chinese Chamber of Commerce, iyong mga chambers -- ang Chinese Chamber of Commerce dito -- meron po isang grupo na nagsabi na, "Huwag naman, kasi maiipit ang ating ekonomiya." Ang akin naman po diyan, maghanap na po tayo habang maaga pa. 'Yong mga iba't ibang economic trading partner na pwedeng tumulong po sa atin, 'yong willing po na tumulong sa atin. Nandiyan naman po ang Japan, nandiyan naman po ang South Korea, nandiyan naman po ang Estados Unidos, ang Australia. Ang European Union nagbigay po ng pahayag na full support po sila sa ating economic agenda. As a matter of fact, kakaalis lang po ng kanilang European Union President [Ursula] Von Der Leyen, ang babaeng presidente po ng European Union, at ang sabi po niya, na willing na po silang makipag-free trade agreement sa Pilipinas para sa ating mga produkto. So 'yan ang kailangan nating gawin, huwag po tayong palaging nakatingin at nakabinbin sa isang trading partner lamang katulad ng China, na kung may -- katulad nito -- may problema sa ating soberanya, ay ihohostage po tayo. Hindi po tama 'yon, Sir Peter. We need to find other alternative market. Ay iyan po ang ginawa ng Vietnam. Eh 'yong Vietnam, nakatindig, nakatayo, at talagang they can stand their ground pagdating po sa sovereignty nila doon sa boundary of China and Vietnam. Q: I think that's a very valid point, ano po, 'yong kung hindi man en toto, at least we have a starting point, because, sabi mo nga, Vietnam is doing what we should be doing noon pa siguro. But realistically, aba, eh $80 billion pala ang trade natin with China, ano? Napakalaki...Should we really start formalizing kung anong Chinese goods and services ang pwedeng hindi natin iprioritize? SP ZUBIRI: Alam mo Sir Peter, kinausap ko na si Sec. Jimmy Bautista, nandoon sa Senado noong isang araw, nag one on one po kami, ang sabi ko: "Secretary, nakikita niyo naman kung ano ang ginagawa nila sa Coast Guard ninyo?" Yung Coast Guard kasi nasa ilalim ng DOTR yan. Sabi ko, pag ganoon, Huwag na natin bigyan ng project ang Chinese State owned companies dito sa Pilipinas. Katulad ng mga tren. Diba may mga tren na North-South Railways going to Bicol, going to the North. Huwag na natin ibigay sa kanila, ibigay nalang natin sa South Korea or sa Japan. Natuwa po ako at ang sabi po ni Sec. Bautista, hindi na po sila gagamit ng Chinese State owned companies para sa kanilang trains, airports at malalaking big-ticket items. That was welcome development, welcome [inaudible] naaksyonan na po iyan kaagad, nagpapasalamat ako sa DOTR. Dito naman sa DPWH, dapat naman siguro yung mga tulay, diba gagawa tayo ng tulay connecting Cavite to Bataan, huwag natin ibigay yon sa Chinese State Owned Chinese Companies, ibigay nalang po natin yan sa mga kapitbahay natin na mahal tayo, na kaibigan natin na tumutulong sa atin. Napakalaking foreign aid development ang ibinibigay ng Japan at South Korea dito sa Pilipinas under KOICA and JICA. So yun yung mga tulungan natin and I have to speak to Sec. Bonoan tungkol dito kasi alam ko na meron na pong mga tulay na ginagawa na Chinese State Owned Companies ang nagtatrabaho. Yan po ang opening, pwede po natin umpisahan diyan. Kasi pera ng taumbayan yan e. Feeling ko dapat hindi natin gamitin itong kumpanya dahil babalik at babalik din sa atin yan dito sa West Philippines Sea. Iyan ang gagamitin nilang pondo pangontra sa atin. Pwede tayo mag-umpisa diyan. Dito naman sa goods. Katulad niyan, sa ating mga kababayan na nakikinig po ngayon, magtanong po tayo pagdating sa merkado. Kung bibili po kayo ng sibuyas, pag sinabi po natin na ang sibuyas ay galing Ilocos Norte, galing sa Pilipinas, bilhin po natin yan. Kapag sinabi ng tindero na ito ho ay galing China, edi wag muna natin bilhin yung sa China. Pwede naman tayo maghanap ng alternatibo. Yung mga gulay, huwag muna natin tangkilikin yan. Siguro unahin natin yung mga gulay na taga-Cordillera, Bukidnon, Visayas. Diyan po siguro pwede tayo mag-umpisa. And of course kung bibili ka ng sasakyan, bakit ka po bibili ng Chinese car, bumili ka nalang po ng kotse na galing, kung gusto mo makatipid, may mura na rin naman na kotse galing Korea. So, yung mga ganitong klaseng hakbang, na conscious lang po tayo, na huwag natin tangkilikin masyado itong bansang gusto po talaga nilang manggulo dito sa atin at sakupin ang ating mga teritoryo. Iyan ang hindi ko maintindihan dahil minsan nakaka-debate pa ako sa mga matitigas ang ulo na sinasabi na: "Hindi, huwag tayo manggulo diyan, dapat kaibiganin natin sila." E binobomba na nga ang ating mga Coast Guard, parang awa, binobomba na ang ating mga tropa - gusto lang nila magdala ng pagkain sa ating mga tropa sa Ayungin Shoal. Lahat po iyan kasama ang ating pangulo, ang sabi niya, bakit tayo aalis e teritoryo natin yan. Bakit natin tatanggalin yung BRP Sierra Madre e ating teritoryo yan. Iyan po ang punto ko Sir Peter, kaya minsan umiinit ang ulo ko dahil meron din tayong mga kababayan na minsan hindi po nila naiintindihan yung patriotism ba, yung pagmamahal sa ating bayan. Kinakanta natin, taos puso nating kinakanta araw-araw yung Pambansang Awit. Ang sinasabi doon: "sa manlulupig, di ka pasisiil". Hindi ba, doon sa ating Pambansang Awit? Iyan ang pinaglalaban ko. Binubuhay ko sana. Sa Bisaya, pinupukaw ko, ginigising natin yung love of country. At ito na po, dito po natin maipapakita na hindi naman tayo gi-giyera sa kanila, hindi naman tayo magdadala ng armas. Ang akin lang, in a small, little way, kung pwede huwag na natin tangkilikin ang Chinese products, goods, services, construction firm na lahat naman po ng mga iyan ay pagmamay-ari ng gobyerno nila. Diyan po tayo pwede mag-umpisa. Q: Kung gagawa po tayo ng free-trade agreements sa ibang mga bansa, hindi po ba dito na rin natin masusubukan yung pagpasok natin sa RCEP, na ilang bansa po ang magiging ka-free trade agreement dito. Kakayanin po ba ng labing apat na bansa na kasama natin na mapunan yung mga pangangailangan natin mula sa Tsina? SP ZUBIRI: Malaking bagay po yan. Kasi yung RCEP, nagbigay daan po na makapasok po tayo ng mga produkto natin sa 14 na bansa - New Zealand, Australia, Japan, South Korea, at yung buong South East Asia. Malaking bagay po iyan. Medyo nahuli tayo sa pagpasok pero bagamat nahuli, sure na iyon under the DTI, talagang gumagawa na po sila ng Implementing Rules and Regulations para ang ating mga exporters ay makapagpadala na po ng mga produkto natin dito sa mga bansang ito. So yun po ang mga kailangan nating tingnan and natutuwa po ako nagpadala po ng delegation, actually nasa Negros Occidental po ako ngayon, wala po ako sa Manila, but tonight imbitado po ako sa US trade mission. May trade mission po na pumunta dito nitong nakaraang dalawang araw, paalis na yata sila bukas, ang dala po nila mga negosyante galing sa America at ang mensahe po nila ay gusto po nila maging number 1 trading partner ang Pilipinas. Malaking bagay po iyan dahil for example sabihin ng China, hindi na naming bibilhin yung mga manga ninyo, hindi na naming bibilhin yung Piña ninyo , kasi kami sa Bukidnon Piña, or hindi na namin bibilhin yung inyong mga saging, yung mga banana. Meron pa tayong mga ka-partner na ipadala natin sa America ngayon yung mga produktong ito under the free trade agreement with the United States, yan ang pinaka maganda. May panibago tayong merkado na sasalo dito sa mga produktong ito na hindi na natin ipapadala sa China. So these are thing na kailangan nating umpisahan kase, parang ipinapakita sa ating kapitbahay (inaudible) yung bully nating kapit-bahay na parang ayaw nilang maging kaibigan po natin. Sinabi ko nga bakit napakahirap kayong kaibiganin? Bakit napakahirap kayong mahalin? Bigo po tayo palagi. Diba pumunta si President Duterte, you know with due respect kay Tatay Digong, pumunta po siya doon kinausap niya si Xi Jinping na, huwag nyo naman guluhin ang Pilipinas, pag uwi niya, anong sumalubong sa atin dito? Water cannon, winater cannon ang ating mga coast guard. Kawawa talaga tayo. Kaya pwede na tayong gumalaw bilang isang bayan, isang united na dapat magkaisa po tayo dito sa prinsipyong ito. Protektahan talaga natin, kasi kung hindi talaga natin poprotektahan itong mga lugar na ito baka umabot na sila ng Palawan, yan ang problema. Q: Alam ninyo Mr President ang personal wish ko lang sana ganyan din katindi ang nararamdaman ng marami sa ating mga opisyales... Hwag na tayong magsabi ng ano, without referring to anybody, yung we want to be friend to all and enemy to none. Parang masyadong cliche na siguro dahil araw araw na halos ay meron ginagawa ang China na nagsasabi na wala kaming respeto sa inyo, sa ating mga Pilipino. SP ZUBIRI: Oo sa atin. Sa ating bansa. Q: Madagdag ko lang po na they're part of our telco, they're part of our land reclamation, they are part of so many businesses. What can we do? SP ZUBIRI: I know. Alam mo meron pa mga telco towers na pagmamay-ari ng state-owned company ng China nasa loob ng military compound, sa military base, ito pong nangyari the last administration kaya ako po ay makikipag-meeting din po kay Gen. Brawner, ang ating AFP Chief-of-staff na tanggalin na iyon dahil baka may CCTV doon, nakikita nila kapag lumalabas ang tropa ng kampo, patay na tayo diba. Kailangan talaga natin i-revisit, pag-aralan natin ulit mabuti under national security concerns itong mga template na nangyari ngayon. Katulad niyan, with all due respect, kasi kaibigan ko rin yung mga Pilipinong may-ari ng NGCP, 40 percent ng NGCP po pagmamay-ari niyan ay state-owned company ng China. Kung sinabotahe po iyan wala tayong kuryente sa buong Pilipinas. Diyos ko po, maawa ang Diyos sa atin. Ano ang gagawin natin diba? So we have to revisit this. It's okay kung kaibigan po natin sila, wala naman tayong problema. Hindi na po sila nakialam, doon lang sila sa labas ng Pag-asa kasi Pag-asa Island sa atin iyan, nasakop natin yan sa exclusive economic zone, hindi na sila nanggugulo dito sa Ayungin Shoals, hindi na sila pumupunta doon sa Sabina Shoals. Itong Sabina Shoals, mga kababayan, it is only 18 nautical miles, only 18 nautical miles of Northern Palawan kung saan mo yung El Nido, kung saan po yung mga San Vicente. And then, yung pinapaikutan nila doon na mga 200 boats, 40 to 50 to almost 200 boats depending on which time of the week or the season, alam nyo that is also 40 nautical miles from Malampaya Gas Plant, 40 nautical miles. Kung doon po sila, angkinin nila iyan at maglalagay po sila ng artificial reef diyan kung hindi po sila papaalisin diyan, ay por vida, napakalapit na po sa ating bansa. Napakalapit na po nila sa atin. Talagang kawawa po ang ating bansa. Ipaglaban talaga natin iyan. Q: Iyon nga pong routine swarming ng Chinese vessels sa West Philippine Sea, ano pa bang proof ang kailangan natin. Late-breaking news po, I am sure, you probably heard this already, Mr. Senate President, si President Biden nire-restrict na ang US investment in some critical Chinese businesses. For instance, yung artificial intelligence, some tech firms. Ngayon kaya ko binanggit po iyon, honestly, hindi ko naman nararamdaman talaga na meron tayong coherent response to what we are suffering from as far as itong mga Chinese incursions, are concerned. Maybe, baka lang po, through you ay makapag-draft na tayo talags ng guidelines, if not laws, on how to deal with China not only on business matters but of course, security matters, most especially. SP ZUBIRI: Yes, actually sa ginawa po nating amendment sa Public Services Act, naalala mo inamend po natin ang Public Services Act, to allow 100 percent ownership on certain, dati bawal 60-40 lamang. Doon sa ating Public Services Act, meron po tayong category diyan na bawal po ang state-owned companies sa pagpasok. Prospective po iyon dahil sa national security issues, well basically dahil sa China. Sa China, sa totoo lang kasi katulad niyan, imagine nag-offer po sila na ma-joint patrol at training kasama ng ating military. Pambihira naman kung ginawa natin iyan parang nag-suicide po tayo dahil kapag ginawa po natin iyon, malalaman na nila ang sekreto natin na kapag gusto na nilang i-takeover ang ating bansa, wala pang isang linggo tapos na ang boksing. Sabi ko, hindi pwede iyan. May certain matters of national security na hindi po dapat natin pwedeng ibigay sa iba't ibang state-owned companies. And that is why, tama po kayo, yung sinabi mo about Biden, magandang development po iyan. Napakarami nang US companies, I believe, even tech companies, umaalis na po ng China at umaalis na rin po ng Taiwan dahil ang alam po nila talagang pipilitin daw ni Xi Jing Ping kunin yung Taiwan in the next four years. So lumilipat na po sila sa Vietnam and that is why inuunahan na po natin, I was in the United States mga three months ago or four months ago, sa Washington DC, ka-meeting ko po ang iba't ibang congressmen and senators, mga state department officials. At kakarating lang ng dalawang senators from the United States, Sen. Scott ka-meeting po namin and Sen. Duckworth. Ang talagang gusto nilang iparating, gusto nila dito sa Pilipinas ilagay ang mga negosyo, dito sa atin. Kaya napakagandang balita po iyan and imagine kung makuha natin yung 20 percent, instead of 100 percent sa Vietnam, makuha po natin 20 percent, pumunta dito sa atin sa Pilipinas, malaking bagay po iyan in terms of jobs, job development, and quality companies, Sir Peter, hindi po ito pipitsugin na kompanya. Heto po ay mga high level skilled workers ang kailangan nila. At saka ang kagandahan ng mga kumpanya na galing sa Amerika or American-owned company, mataas ang sweldo nila dahil may international... may batas po sila na they must pay living wages... (inaudible) this is the law... kung saan po sila magtatayo ng planta, mataas po ang sweldo nila. Yung manual labor nila ay mataas. Q: Yung ease of doing business para sa Chinese lang ata yun? (laughter) Is it true na ilang contingent natin ay nag-train sa China? SP ZUBIRI: Totoo po iyon. Meron po tayong officials na nag-train sa Chinese military academy. Kaya ako ay nagulat at naipatigil natin na mapadala sa US ang mga (inaudible) dahil ipinadala daw sa China. Q: Doon nagte-training? SP ZUBIRI: Oo. Kaya sabi ko nga mag-uusap kami ng matagal ni Lt. Gen. Romeo Brawner. One of the topics na gusto kong idiscuss sa kanya ay #1. Ang pagtanggal sana ng cell towers sa military bases na pagmamay-ari ng China-owned companies. #2. Yung mga officers sa China, pauwiin na natin yan dito. Ipadala na lang yan sa friendly countries. It can be Australia. It can be the United States. West Point. Pwedeng ipadala sa mga like-minded democracies. So, I think that's the most important at this point in time. Pati sa Europa, pwede natin ipadala sa Military Academy sa London or Military Academies in the European Union. Yan ang pinakamaganda. Q: Di ba? Anywhere but... (laughter) SP ZUBIRI: Hindi po natin kasalanan yan. Kasalanan yan ng ating kapitbahay. Ginugulo po tayo. Binubully po tayo. Kailangan po tayo tumidig. Hindi tayo pasisiil. Q: May your tribe increase (chuckles). Thank you Mr. President and thank you for the privilege of you time. Mabuhay po kayo. SP ZUBIRI: Salamat at Mabuhay po ang Pilipinas. Mabuhay po.