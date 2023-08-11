Massive Bio, Teknopol İstanbul'da Yeni Şube Açarak Onkoloji Çözümlerinde İnovasyonu Artırıyor
TURKIYE, August 11, 2023/EINPresswire.com/ -- Biyoteknoloji alanında öncü bir şirket olan Massive Bio olarak heyecanla duyuruyoruz ki faaliyetlerimizi Teknopol Istanbul'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nde yeni bir şube ile genişlettik.
Bu stratejik genişleme, yenilikçiliği teşvik etme ve keskin teknolojik onkoloji çözümlerimizi onkoloji/hematoloji ekosistemine daha da yaklaştırma taahhüdümüzü temsil etmektedir. Deneyimimiz ve yenilikçi yaklaşımımız, kişiselleştirilmiş kanser tedavisi sunma misyonumuza kesinlikle katkıda bulunacaktır.
Massive Bio 'nun yapay zeka ile rekabet eden devleri arasında yer alan şirket, Mayıs ayının ilk haftasında 2018 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti A.Ş.'de yerini aldı. Dünya çapındaki faaliyetlerini güçlendirmek, genişletmek ve daha geniş bir kanser hastası kitlesine ulaşmak için sürekli çalışan Massive Bio, Teknopol çatısı altında yeni projeleriyle yapay zeka altyapısını kullanarak sektördeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Biyoteknoloji alanında lider konumda olan Massive Bio, Kanser hastalarına Yeni Nesil Dizileme (NGS) testi ile kapsamlı moleküler profil oluşturma ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunma konusunda öncü bir rol üstlenmektedir. Kanser hastaları, bilgilerini sistemimize girdiğinde, Massive Bio'nun yapay zeka algoritmaları mevcut klinik çalışmalar arasında eşleştirme yaparak hastayı en uygun tedaviye yönlendirmektedir.
Massive Bio, NLP (Neuro-Linguistic Programming) ve bilgisayar taraması (Computer Vision) gibi çeşitli yapay zeka algoritmalarını kullanarak dünyanın her yerinden gelen klinik araştırma verilerini hasta verileriyle eşleştirmektedir. Massive Bio'nun uçtan uca AI teknolojisi sayesinde hastalar, dakikalar içinde kendileri için en uygun tedavi yöntemine ulaşabilmektedir.
Teknopol, tüm katılımcı firmalara olduğu gibi Massive Bio'ya da alt yapı desteği ve danışmanlık sağlamaktadır. Teknopol, yeni teknolojilerin ve çeşitli ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak ülkemizin teknoloji alanında önünü açan önemli bir merkezdir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknopol İstanbul'un Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek ve ekibi, hala başarıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve geleceğin birçok başarılı firmasına da kapılarını açmaktadır.
Cagatay Culcuoglu, Massive Bio'nun Kurucu Ortaklarından ve CTO'su konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Teknopol İstanbul'da yeni bir şube açmaktan dolayı çok mutluyuz ve onkoloji çözümleri alanındaki etkimizi daha da genişletiyoruz. Bu stratejik adım, yapay zeka ve moleküler profil oluşturma gibi ileri teknolojileri kullanarak kişiselleştirilmiş ve zamanında kanser bakımı sunma misyonumuzla uyumlu bir şekilde atılmıştır. Teknopol'ün destekleyici ortamı ve teknoloji geliştirme alanındaki uzmanlığı, hastaların sonuçlarını iyileştirme ve kanser tedavisinde devrim yapma çabalarımızı kesinlikle hızlandıracaktır. Teknopol ile yakın işbirliği yapmaktan ve sunduğu canlı ekosistemle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Massive Bio için Teknopol'de bulunmak, yeni yapay zeka projeleriyle hedeflerine ulaşmak adına azmi ve çalışmalarına daha da ivme kazandıracaktır. Şirket, "Dünyadan kanser hastalığının silinmesini" hedefleyen ve bunu tüm benliğiyle sağlamak için çalışanlarıyla birlikte çok daha fazla kanser hastasına ulaşmayı, onlara tedavilerinde alternatif imkanlar sağlamayı ve bu hastalıkla mücadelede daha aktif bir rol oynamayı amaçlamaktadır. Massive Bio ve Teknopol işbirliği gerçekten büyük bir sinerjiye imza atacak.
About Massive Bio Hakkında:
Massive Bio, kanser hastalarının optimal tedavi seçeneklerini keşfetmelerine yardımcı olmada öncü bir şirkettir. Klinik çalışma eşleştirmesi, ilaç eşleştirmesi ve ilaç geliştirme için yapay zeka kullanarak, eşit erişimi ve hassas hedeflemeyi artırmayı hedefleyen Massive Bio, klinik çalışma kaydıyla ilgili engelleri ortadan kaldırmaya, değer odaklı onkoloji kararlarını teşvik etmeye ve veriye dayalı kanser tedavisini kolaylaştırmayı taahhüt etmektedir. 30'dan fazla ilaç şirketi, sözleşmeli araştırma kuruluşu ve hastane ağına hizmet veren Massive Bio, Ulusal Kanser Enstitüsü'nden (National Cancer Institute) bir SBIR sözleşmesi ile tanınmıştır. 2015 yılında klinik, teknoloji ve M&A yöneticileri ekibi tarafından kurulan Massive Bio, 12 ülkede yaklaşık 100 kişilik küresel bir varlığa sahiptir.
Erkan Terzi
Massive Bio
+1 844-627-7246
pr@massivebio.com
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