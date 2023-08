ALPIAGRA REGRESSA EM AGOSTO VALORIZANDO A SUSTENTABILIDADE E COM CARTAZ DE EXCELÊNCIA

Alpiagra Alpiagra Cartaz Principal

ALPIARçA, ALPIARçA, PORTUGAL, August 11, 2023/ EINPresswire.com / -- A ALPIAGRA 2023 regressa de 19 a 27 de agosto, trazendo o tema central da "Produtividade Agrícola Diferenciada e a Importância da Sustentabilidade". Este evento consagrado, que se afirma como um dos maiores do Ribatejo, oferecerá nove dias de celebração para toda a comunidade, com entrada gratuita.O que esperar:Data: De 19 a 27 de agosto de 2023Local: Rua da Feira Alpiarça , RibatejoTema: Produtividade Agrícola Diferenciada e a Importância da SustentabilidadeA feira estará repleta de atrações, oferecendo uma experiência rica para os visitantes. Desde espetáculos musicais de renome até áreas temáticas dedicadas à agricultura, indústria, comércio, vinicultura e vinho, haverá algo para todos os gostos.Destaques:Espetáculos Musicais: No Palco ALPIAGRA e Palco das Tasquinhas, artistas nacionais e internacionais como: SYRO, Los Romeros, Ruth Marlene, Matias Damásio, David Antunes com Diogo Carapinha e Jéssica Cipriano, Bispo, Sara Correia e Vitor Kley, vão animar o público e criar momentos memoráveis de convívio.Espaço Jovem feel the sin": Uma área "after night", aberta após os concertos do palco principal, com DJ's, animação e festas temáticas destinadas ao público jovem.Áreas Temáticas: Pavilhão Empresarial e Artesanato, Pavilhão Agrícola, Tasquinhas, espaço da Reserva Natural do Cavalo Sorraia e Picadeiro de garraiadas oferecerão oportunidades para explorar a diversidade do Ribatejo, desde negócios até gastronomia, folclore e tradições.Sustentabilidade: Em sintonia com os desafios ambientais atuais, a ALPIAGRA 2023 destacará a importância da sustentabilidade na agricultura, promovendo práticas inovadoras e conscientes.A ALPIAGRA 2023 apresenta orgulhosamente um cartaz musical de excelência distribuído por dois palcos, o Palco ALPIAGRA e o Palco das Tasquinhas, com atuações de artistas de renome nacional e internacional para entreter os visitantes e proporcionar momentos agradáveis de convívio. Estes palcos também darão destaque às coletividades e associações locais, enriquecendo as dinâmicas culturais da região. O evento inclui ainda o "Espaço Jovem feel the sin", uma área "after night", aberta após os concertos do palco principal, com DJ's, animação e festas temáticas destinadas ao público jovem.A Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, enfatiza a relevância do tema da ALPIAGRA 2023, destacando a necessidade da preservação dos recursos naturais e da responsabilidade ambiental. Reforçou, também, que os municípios têm um papel crucial na promoção de práticas agrícolas inovadoras e sustentáveis que garantam produtividade sem comprometer o futuro."A ALPIAGRA 2023 visa promover a agricultura como uma atividade inovadora e sustentável, indo além da produção, ao valorizar os excelentes produtos da nossa região. Com áreas dedicadas à agricultura, indústria, comércio, vinicultura e vinho, bem como showcookings com produtos locais, pretendemos oferecer uma experiência enriquecedora aos visitantes, fortalecendo o reconhecimento de Alpiarça como líder na produção agrícola diferenciada, comprometida com a sustentabilidade e preservação ambiental. Quanto à programação, a Alpiagra mantém um cartaz de espetáculos musicais de excelência, com artistas de renome nacional e internacional, bem como uma ampla oferta de atividades, animações e manifestações culturais ao longo dos nove dias do evento."A Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça é um evento de entrada gratuita.Venha à ALPIAGRA, visite Alpiarça e SINTA O RIBATEJO!Sobre a ALPIAGRA:A emblemática feira ALPIAGRA regressa em 2023 após o êxito de 2022, com nove dias de evento em agosto. A 41ª edição da Alpiagra - Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça decorrerá de 19 a 27 de agosto de 2023, destacando-se como evento de grande relevância regional. No ano passado, o evento bateu recordes com mais de 150.000 visitantes. Ao longo dos anos, a feira tem impulsionado a economia local, valorizando produtos regionais e promovendo iniciativas que buscam novas oportunidades de negócio, expondo o nosso potencial a visitantes, investidores e parceiros de outras regiões.Alpiarça, profundamente ligada à atividade agrícola - produzindo vinhos, melão, melancia, tomate, milho, hortícolas de qualidade - tem diversificado as suas atividades económicas, incluindo o turismo, cultura e lazer, tornando-se atrativa para novos residentes e contribuindo para um desenvolvimento sustentável da comunidade. A Alpiagra combina tradições com modernidade, oferecendo um variado leque de espetáculos adequados a diferentes públicos e tornando-se um acontecimento de orgulho para todos os alpiarcenses, representando o melhor que o concelho tem para oferecer.Sobre o Município de Alpiarça:Alpiarça é um concelho moderno que respeita e valoriza as suas tradições. Com qualidade de vida que atrai novos residentes e promove o desenvolvimento sustentável, é um concelho onde o crescimento económico e investimento nas pessoas, educação e inovação fazem a diferença. O património, a beleza natural e a riqueza cultural asseguram um ambiente solidário, atento e ativo, garantindo que ninguém seja deixado para trás neste esforço coletivo de crescimento e desenvolvimento da nossa terra.Contacto de Imprensa:Site oficial: https://alpiagra.pt/ Programa Oficial: https://alpiagra.pt/programa-alpiagra/