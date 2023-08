Thérapeutique Knight publie ses résultats du deuxième trimestre 2023

- Résultats record obtenus

MONTRÉAL, 10 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2023. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants du T2 2023

Résultats financiers

Les revenus s’élèvent à 89 905 $, une hausse de 14 085 $ ou 19 % sur la même période l’an dernier.

La marge brute s’élève à 37 493 $ ou 42 % comparativement à 38 295 $ ou 51 % sur la même période l’an dernier.

Le BAIIA ajusté 1 s’élève à 14 269 $, une baisse de 3 621 $ ou 20 % sur la même période l’an dernier.

s’élève à 14 269 $, une baisse de 3 621 $ ou 20 % sur la même période l’an dernier. Le BAIIA ajusté par action 1 s’élève à 0,13 $, une baisse de 0,02 $ ou 15 % sur la même période l’an dernier.

s’élève à 0,13 $, une baisse de 0,02 $ ou 15 % sur la même période l’an dernier. Le gain net sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’élève à 3 939 $.

Le revenu net s’élève à 1 840 $, comparativement à 2 516 $ sur la même période l’an dernier.

La sortie de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 1 486 $, comparativement l’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation de 13 249 $ sur la même période l’an dernier.



Évolution de la Société

Acquisition de 2 875 020 actions ordinaires par le biais de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») de Knight à un coût moyen de 4,78 $ pour une contrepartie liquide de 13 733 $.



Produits

Soumission de Pemazyre ® (pemigatinib) pour approbation réglementaire en Argentine et au Mexique.

(pemigatinib) pour approbation réglementaire en Argentine et au Mexique. Soumission de Minjuvi ® (tafasitamab) pour approbation réglementaire au Mexique.

(tafasitamab) pour approbation réglementaire au Mexique. Soumission de Rembre ® (dasatinib) et de Karfib ® (carfilzomib) pour approbation réglementaire au Chili.

(dasatinib) et de Karfib (carfilzomib) pour approbation réglementaire au Chili. Obtention de l’approbation réglementaire pour Xetrane® (pomalidomide) au Chili.

Événements postérieurs à la date de clôture

Soumission de l’autorisation de commercialisation pour Tavalisse ® (fostamatinib) en Colombie et au Mexique.

(fostamatinib) en Colombie et au Mexique. Obtention de l’approbation réglementaire de Minjuvi ® (tafasitamab) au Brésil.

(tafasitamab) au Brésil. Lancement d’une OPRCNA en juillet 2023 pour l’acquisition jusqu’à 5 999 524 actions ordinaires de la Société.



« Je suis heureuse d’annoncer que Knight enregistre des résultats record ce trimestre. Au premier semestre 2023, Knight a généré des revenus dépassant les 172 millions $ et un BAIIA ajusté de plus de 32 millions $, à savoir une progression respective de 24 % et de 4 % comparativement à la même période l’an dernier. Ce rendement solide illustre le travail inlassable et le dévouement de notre équipe, ainsi que le succès constant de notre portefeuille. De plus, notre équipe poursuit ses efforts axés sur l’avancement de notre gamme de produits, avec la soumission de produits génériques novateurs et de marque dans tous nos territoires », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.





1 Le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont une mesure et un ratio non PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » et « Rapprochement au BAIIA ajusté » pour de plus amples détails.

RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES SELON LES IFRS

[En milliers de dollars canadiens]

Variation Variation T2-23 T2-22 $1 %2 CDA-23 CDA-22 $1 %2 Produits 89 905 75 820 14 085 19 % 172 502 139 627 32 875 24 % Marge brute 37 493 38 295 (802 ) 2 % 78 255 70 772 7 483 11 % Marge brute % 42 % 51 % — — 45 % 51 % — — Charges d’exploitation4 37 603 35 959 (1 644 ) 5

% 72 732 68 752 (3 980 ) 6 % Résultat (perte) net 1 840 2 516 (676 ) 27 % (2 097 ) (16 295 ) 14 198 87 % BAIIA3 14 269 17 890 (3 621 ) 20 % 32 506 31 202 1 304 4 % BAIIA ajusté3 14 269 17 890 (3 621 ) 20 % 32 506 31 202 1 304 4 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

4 Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement et la dépréciation de l’actif incorporel.

RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES EN MONNAIE CONSTANTE

[En milliers de dollars canadiens]

T2-23 T2-22 Variation CDA-23 CDA-22 Variation Excluant l’effet de l’IAS 291 Monnaie

constante1 $2 %3 Monnaie

constante1 $2 %3 Produits 90 400 77 082 13 318 17 % 173 067 143 102 29 965 21 % Marge brute 40 244 42 345 (2 101 ) 5 % 81 630 77 498 4 132 5 % Marge brute % 45 % 55 % — — 47 % 54 % — — Charges d’exploitation4 37 985 34 888 (3 097 ) 9 % 72 812 67 802 (5 010 ) 7 % BAIIA1 14 269 19 079 (4 810 ) 25 % 32 506 33 272 (766 ) 2 % BAIIA ajusté1 14 269 19 079 (4 810 ) 25 % 32 506 33 272 (766 ) 2 %

1 Les résultats à taux de change constant excluant l’effet de l’hyperinflation, le BAIIA et le BAIIA ajusté, sont des mesures non PCGR. Veuillez vous référer aux sections « Mesures non PCGR » et « Rapprochement au BAIIA ajusté » pour de plus amples détails.

2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

4 Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement et la dépréciation de l’actif incorporel.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

Variation 30 juin

2023 31 décembre

2022 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 141 623 172 674 (31 051 ) 18 % Créances commerciales et autres créances 161 755 151 669 10 086 7 % Stocks 98 682 92 489 6 193 7 % Actifs financiers 160 881 176 563 (15 682 ) 9 % Charges à payer et autres passifs 96 365 108 730 (12 365 ) 11 % Prêts bancaires 72 461 70 072 2 389 3 %

1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues



Produits : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, les produits, excluant l’effet de l’hyperinflation, ont augmenté de 15 379 $ ou 20 % comparativement à la même période l’an dernier. L'appréciation de certaines devises de la région latino-américaine a engendré une hausse des produits de 2 061 $ au T2-23 par rapport au T2-22. Les produits répartis par catégorie thérapeutique s’établissent comme suit :

Excluant l’effet de l’IAS 293 Variation Catégorie thérapeutique T2-23 T2-22 $1 %2 Oncologie/Hématologie 27 935 26 034 1 901 7 % Maladies infectieuses 45 567 29 860 15 707 53 % Autre spécialité 16 898 19 127 (2 229 ) 12 % Total 90 400 75 021 15 379 20 %

1 Un écart positif représente un impact positif sur le résultat net dû à l'application de l'IAS 29 et un écart négatif représente un impact négatif sur le résultat net dû à l'application de l'IAS 29.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

3 Les résultats excluant l’effet de l’IAS 29 sont des mesures non PCGR. Veuillez vous référer aux sections « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

La hausse des produits excluant l’effet de l’hyperinflation s’explique comme suit :

Oncologie/Hématologie : La croissance du portefeuille oncologie/hématologie d’environ 5 923 $ s’explique par l’expansion de nos marques clés promues, notamment Lenvima ® , Trelstar ® , Rembre ® et la reprise des activités d’Akynzeo ® au Brésil, en Argentine et au Canada. Cette hausse est compensée par la réduction d’environ 4 000 $ des revenus de nos produits à maturité et de marques génériques en raison de l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents.





La croissance du portefeuille oncologie/hématologie d’environ 5 923 $ s’explique par l’expansion de nos marques clés promues, notamment Lenvima , Trelstar , Rembre et la reprise des activités d’Akynzeo au Brésil, en Argentine et au Canada. Cette hausse est compensée par la réduction d’environ 4 000 $ des revenus de nos produits à maturité et de marques génériques en raison de l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents. Maladies infectieuses : Le portefeuille de maladies infectieuses a crû d’environ 18 913 $, excluant l’effet de la transition planifiée et le parachèvement de l’amendement de Gilead. Cette croissance résulte des produits de 18 000 $ liés au contrat de vente exclusif conclu avec le ministère de la santé brésilien pour Ambisome ® (« contrat MS »), et de la croissance de nos produits clés promus, notamment Cresemba®.





Le portefeuille de maladies infectieuses a crû d’environ 18 913 $, excluant l’effet de la transition planifiée et le parachèvement de l’amendement de Gilead. Cette croissance résulte des produits de 18 000 $ liés au contrat de vente exclusif conclu avec le ministère de la santé brésilien pour Ambisome (« contrat MS »), et de la croissance de nos produits clés promus, notamment Cresemba®. Autre spécialité : La baisse du portefeuille d’autres spécialités s’explique principalement par la nette diminution des produits de Exelon® de 1 500 $ en raison de la transition de Novartis à Knight. Les produits issus de Exelon® ont baissé d’environ 7 500 $ au T2-23 par rapport au T2-22 en raison de la transition commerciale de Novartis à Knight. Les produits du T2-23 ont subi une incidence négative en raison des achats anticipés du T1-23 relativement à la transition des opérations commerciales, particulièrement au Mexique. En outre, au T2-22, Knight a enregistré des produits plus élevés en raison des achats anticipés afférents à la transition des opérations commerciales, particulièrement au Brésil et en Colombie. Cette baisse est compensée par des produits additionnels estimés à 6 000 $ dont la raison établie est la modification de la méthode comptable du transfert du bénéfice net vers les produits et le coût des ventes associé à la transition.



Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, la marge brute, en pourcentage des produits, s’élève à 42 % au T2-23 et à 51 % au T2-22. Excluant l’effet de l’IAS 29, la marge brute, en pourcentage des produits, s’élève à 45 % au T2-23 et à 54 % au T2-22. Exelon® a été comptabilisé comme transfert de bénéfice net de Novartis au T2-22. Si Knight avait présenté les produits et le coût des ventes connexes pour Exelon® plutôt qu’un transfert de bénéfice net, la marge brute se serait élevée à 50 % (« marge brute ajustée »). La baisse de la marge brute ajustée de 50 % au T2-22 à 45 % au T2-23 s’explique par la composition des produits.1

Ventes et commercialisation (« V&C ») : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, les charges de V&C s’élèvent à 12 874 $, une hausse de 1 948 $ ou 18 %, comparativement à la même période l’an dernier. Excluant l’effet de l’IAS 29, la progression s’élève à 2 245 $ ou 21 %. La hausse s’explique par l’expansion de la structure de la force de vente et par les activités de commercialisation liées à Exelon® au moment de la transition des activités commerciales de Novartis à Knight et à Akynzeo® lancé de nouveau au Brésil au T3-22 et au Canada au T4-22. De plus, certains coûts variables, comme les charges de logistique, ont crû en raison de la hausse des produits.

Charges administratives (« CA ») : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, les CA s’élèvent à 9 119 $, une baisse de 1 447 $ ou 14 %, comparativement à la même période l’an dernier. Excluant l’effet de l’IAS 29, la progression s’élève à 528 $ ou 5 %.

Recherche et développement (« R&D ») : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, les charges de R&D s’élèvent à 4 336 $, une augmentation de 924 $ ou 27 %, comparativement à la même période l’an dernier. Excluant l’effet de l’IAS 29, la hausse est 1 458 $ ou 46 %. L’augmentation résulte des charges de rémunération et des initiatives médicales afférentes aux principaux produits promus, notamment Akynzeo®, lancé de nouveau au Brésil au T3-22 et au Canada au T4-22.

Amortissement et dépréciation des actifs incorporels : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels se sont élevés à 11 274 $, une hausse de 219 $ ou 2 % comparativement à la même période l’an dernier.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, le produit d’intérêt est de 3 087 $, une hausse de 660 $ ou 27 %, comparativement à la même période l’an dernier. La hausse s’explique par des taux d’intérêt plus élevés sur les liquidités et les titres négociables.

Charge d’intérêt : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, la charge d’intérêt s’élève à 3 004 $, une augmentation de 1 287 $ ou 75 %, comparativement à la même période l’an dernier. La hausse s’explique par l’augmentation du solde moyen des prêts résultant du prêt de la Société Financière Internationale (SFI) reçu en décembre 2022 et des taux d’intérêt variables plus élevés, partiellement compensés par les remboursements en capital des prêts bancaires de Itaú Unibanco Brasil et de Bancolombia.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, le BAIIA ajusté a diminué à 3 621 $ ou 20 %, en raison de la baisse de la marge brute et d’une réduction des dépenses d’exploitation.

Résultat net : Pour le trimestre clos le 30 juin 2023, le résultat net s’élève à 1 840 $ comparativement au résultat net de 2 516 $ sur la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés et (1) un gain net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 3 939 $ par rapport à une perte nette de 7 692 $ sur la même période l’an dernier, principalement due à des réévaluations non réalisées des placements du fonds stratégique, (2) une perte de change de 4 918 $ au T2-23 par rapport à un gain de change de 4 507 $ au T2-22 et (3) un recouvrement d’impôts de 1 628 $ au T2-23 à la comptabilisation de certains actifs d’impôts différés en raison de différences temporelles afférentes à nos actifs financiers, aux pertes fiscales dans certaines juridictions et à certaines transactions intersociétés, compensée par une charge d’impôt sur le revenu courant due au résultat d’exploitation, contre un recouvrement d’impôt de 1 009 $ au T1-23.

1 La marge brute ajustée est une mesure non PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2023, la trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables s’élèvent à 141 623 $, une baisse de 31 051 $ ou 18 %, comparé au 31 décembre 2022. La variation est principalement attribuable à des sorties de fonds pour certaines étapes réglementaires et commerciales afférentes à certains produits, comme Akynzeo® et Aloxi® d'Helsinn, au rachat d'actions dans le cadre de l’OPRCNA, au remboursement de prêts bancaires, partiellement compensés par des entrées de fonds émanant d’activités d'exploitation, le remboursement du capital du prêt stratégique et le produit de la cession de Medimetriks.

Actifs financiers : Au 30 juin 2023, les actifs financiers s'élèvent à 160 881 $, soit une baisse de 15 682 $ ou 9 % comparativement au 31 décembre 2022, principalement due ajustements à la valeur de marché de 8 029 $ en raison de la baisse des cours des actions cotées en bourse détenues par nos fonds de placements stratégiques et du remboursement d'un prêt stratégique de 5 357 $, compensés par des appels de capitaux sur les fonds. Vu la nature des placements des fonds, la juste valeur des actifs sous-jacents pourrait subir des fluctuations notables.

Prêts bancaires : Au 30 juin 2023, les prêts bancaires représentaient 72 461 $, une hausse de 2 389 $ ou 3 % comparativement au 31 décembre 2022.

Mise à jour sur les produits

Au cours du trimestre, Knight a présenté des demandes d’autorisation de commercialisation pour deux produits novateurs, Pemazyre® (pemigatinib) en Argentine et au Mexique et Minjuvi® (tafasitamab) au Mexique. Knight a fait progresser son portefeuille de marques génériques, notamment au Chili, avec l’approbation réglementaire de Xetrane® (pomalidomide).

Après le trimestre, Knight a présenté des demandes d'autorisation de commercialisation du fostamatinib, pour le traitement de la thrombocytopénie parmi les patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire chronique (TIC) dont la réponse à un traitement antérieur a été jugée insuffisante, aux fins d’approbation réglementaire au Mexique et en Colombie. De plus, la Société a obtenu l’autorisation réglementaire au Brésil pour Minjuvi®, en association avec le lénalidomide suivi d’une monothérapie au tafasitamab pour traiter les patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGC) récidivant ou réfractaire, y compris les LDGC dus à un lymphome de bas grade, non admissibles à une greffe autologue de cellules souches (GACS). Après l’obtention de l’autorisation de mise en marché de l’ANVISA, Knight a soumis une demande d’approbation de prix à la Drugs Market Regulation Chamber (« CMED »), organisme qui établit les prix maximums autorisés pour les médicaments vendus au Brésil. Le calendrier et le résultat du processus d’approbation des prix sont inconnus et pourraient prendre jusqu’à deux ans. Le lancement commercial de Minjuvi® est tributaire de l’obtention favorable du prix par la CMED.

Mise à jour de la Société

OPRCNA

Le 12 juillet 2023, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d’intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCNA 2023 »). Selon les modalités de l’OPRCNA, Knight peut acquérir à des fins d’annulation jusqu’à 5 999 524 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 30 juin 2023. Cette OPRCNA a débuté le 14 juillet 2023 et prendra fin le 13 juillet 2024 ou lorsque la Société aura effectué ses acquisitions maximales dans le cadre de l’OPRCNA, selon la première de ces éventualités à survenir. En outre, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter les achats de ses actions ordinaires dans le cadre de l’OPRCNA.

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, la Société a acquis 2 875 020 actions ordinaires au coût unitaire moyen de 4,78 $ pour une contrepartie liquide totale de 13 733 $ dont 215 $ doivent être réglés au 30 juin 2023. Après la fin du trimestre et jusqu’au 3 août 2023, la Société a acquis 480 434 actions ordinaires supplémentaires au coût unitaire moyen de 4,87 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 2 341 $.

Mise à jour sur les perspectives financières

Knight présente des indications sur les produits1 sur une base non PCGR. Cela résulte tant de la difficulté de prévoir les taux d’inflation argentins que de son incidence sur la Norme IAS 29.

Pour l'exercice 2023, Knight a confirmé ses prévisions financières sur les résultats et prévoit générer entre 310 et 330 millions $ de produits, soit une hausse de 10 millions $ sur les extrêmes inférieur et supérieur de la fourchette. Le BAIIA ajusté devrait se situer entre 16 % et 17 % des produits. L'augmentation des perspectives financières est principalement attribuable à une amélioration des devises de la région latino-américaine comparé au dollar canadien au second trimestre 2023. Ces indications reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris, dont les suivantes, sans s'y limiter :

aucun produit pour les opérations de développement des affaires non réalisées au 10 août 2023

interruption de certaines ententes de distribution

aucune interruption d’approvisionnement, ni en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ni en raison de difficultés générales de production

pas de nouveaux entrants génériques sur nos marques pharmaceutiques clés

pas de changements imprévus de la réglementation gouvernementale en matière de tarification

exécution commerciale fructueuse des ententes de référencement de produits avec les organismes de services de santé, les assureurs, les comptes clés et les payeurs publics

exécution réussie et adhésion aux produits nouvellement lancés

aucune restriction notable ni fermeture économique due à la pandémie mondiale

taux de change des devises étrangères demeurant dans les fourchettes prévues.



Advenant qu’une des hypothèses diffère, les perspectives financières et les résultats réels pourraient varier considérablement. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux risques et hypothèses indiqués dans la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

1 Les produits excluant l’effet de la Norme IAS 29 ne sont pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

Avis de conférence téléphonique

Knight sera l’hôte d’une conférence téléphonique et d’une webémission afin de présenter ses résultats du premier trimestre clos le 30 juin 2023, aujourd’hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : Jeudi 10 août 2023

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : Sans frais 1 888 664-6383 ou international 1 416 764-8650

Webémission : www.knighttx.com ou Webémission

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à www.knighttx.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES :

Information aux investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Tél. : 514 484.4483 T. +598.2626.2344 Téléc.: 514 481.4116 Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com





EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

T2-23 CDA-23 Publié

selon les

IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variation Publié selon

les IFRS

Excluant

l’effet de

la Norme

IAS 291

Variation $2 %3 $2 %3 Produits 89 905 90 400 (495 ) 1 % 172 502 173 067 (565 ) — % Coût des produits vendus 52 412 50 156 (2 256 ) 4 % 94 247 91 437 (2 810 ) 3 % Marge brute 37 493 40 244 (2 751 ) 7 % 78 255 81 630 (3 375 ) 4 % Marge brute (%) 42 % 45 % 45 % 47 % Charges Ventes et commercialisation 12 874 12 985 111 1 % 23 539 23 698 159 1 % Charges administratives 9 119 9 188 69 1 % 18 225 18 075 (150 ) 1 % Recherche et développement 4 336 4 623 287 6 % 8 523 8 725 202 2 % Amortissement et dépréciation des actifs incorporels 11 274 11 189 (85 ) 1 % 22 445 22 314 (131 ) 1 % Résultat d’exploitation (perte) (110 ) 2 259 (2 369 ) 105 % 5 523 8 818 (3 295 ) 37 %

1 Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.

2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29.

3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.





MESURES NON PCGR

[En milliers de dollars canadiens]

Mesures non-PCGR

La Société divulgue des mesures non-PCGR et des ratios qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société. Les mesures financières non-PCGR et le ratio de BAIIA ajusté par action ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculés à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

La Société utilise les mesures non PCGR suivantes :

Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.

Revenus/résultats financiers à taux de change constant : Les revenus/résultats financiers à taux de change constant sont obtenus par la conversion de revenus/résultats financiers de la période précédente des monnaies fonctionnelles en dollars canadiens en utilisant les taux de conversion en vigueur durant la période en cours. De plus, pour l'Argentine, la Société exclut l’effet de l'hyperinflation et convertit les produits/résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

Les revenus/résultats financiers à taux de change constant permettent de consulter les revenus/résultats financiers sans l’incidence des fluctuations de taux de change, facilitant de ce fait la comparaison des résultats d’une période à une autre. La présentation des revenus/résultats financiers en monnaie constante est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. Ainsi, les informations présentées peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

Marge brute ajustée : La marge brute est ajustée afin de tenir compte séparément du chiffre d'affaires et du coût des ventes d'Exelon®, plutôt que d'être présentée comme un transfert de bénéfice net.

BAIIA : Résultat d’exploitation ou perte ajusté(e) afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.

BAIIA ajusté par action : Le BAIIA ajusté sur un nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période respective.

Les ajustements incluent les éléments suivants.

Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour les acquisitions.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.



Pour les périodes de trois et six mois closes le 30 juin 2023, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :

Variation Variation T2-23 T2-22 $1 %2 CDA-23 CDA-22 $1 %2 Résultat (perte) d’exploitation (110 ) 2 336 (2 446 ) 105 % 5 523 2 020 3 503 173 % Ajustement des résultats (pertes) d’exploitation Amortissement et dépréciation des actifs incorporels 11 274 11 055 219 2 % 22 445 22 343 102 — % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation 884 2 723 (1 839 ) 68 % 2 796 4 816 (2 020 ) 42 % Coûts de location (ajustement IFRS 16) (636 ) (643 ) 7 1 % (1 367 ) (1 289 ) (78 ) 6 % Effet de la Norme IAS 29 2 857 2 419 438 18 % 3 109 3 312 (203 ) 6 % BAIIA3 14 269 17 890 (3 621 ) 20 % 32 506 31 202 1 304 4 % Coûts d’acquisition et de transaction — — — — — — — — Autres charges non récurrentes — — — — — — — — BAIIA ajusté3 14 269 17 890 (3 621 ) 20 % 32 506 31 202 1 304 4 %

1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.





La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T2-23 T2-22 CDA-23 CDA-22 BAIIA ajusté1 14 269 17 890 32 506 31 202 BAIIA ajusté par action ordinaire1 0,13 0,16 0,30 0,27 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 107 177 114 623 107 177 114 623

1 Les BAIIA ajustés ne sont pas de mesure de PCGR et le BAIIA ajusté par action est un ratio non PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCGR » pour de plus amples détails.





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Au 30 juin

2023 31 décembre

2022 ACTIFS Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie 37 844 71 679 Titres négociables 92 657 85 826 Créances commerciales 103 666 94 890 Autres créances 14 433 12 930 Stocks 98 682 92 489 Charges payées d’avance et dépôts 1 792 1 704 Autres actifs financiers courants 32 745 33 716 Impôts sur le résultat à recevoir 3 548 2 385 Total des actifs courants 385 367 395 619 Titres négociables 11 122 15 169 Charges payées d’avance et dépôts 4 529 4 355 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 777 5 827 Immobilisations corporelles 15 302 16 806 Immobilisations incorporelles 318 638 338 780 Goodwill 85 738 82 274 Autres actifs financiers 128 136 142 847 Actifs d’impôt différé 15 051 9 310 Autres créances à long terme 43 656 43 849 626 949 659 217 Actifs détenus pour la vente 1 427 — Total de l’actif 1 013 743 1 054 836 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 93 537 106 061 Obligations locatives 1 942 2 578 Autres obligations 1 545 5 793 Prêts bancaires 21 097 17 674 Impôts sur le résultat à payer 1 652 2 274 Autres soldes à payer 2 222 6 941 Passif total courant 121 995 141 321 Créditeurs et passifs accumulés 2 828 2 669 Obligations locatives 4 797 5 050 Prêts bancaires 51 364 52 398 Autres soldes à payer 20 711 23 176 Passifs d’impôt différé 4 849 4 365 Total des passifs 206 544 228 979 Capitaux propres Capital social 571 928 599 055 Bons de souscription 117 117 Surplus d’apport 25 275 23 664 Cumul des autres éléments du résultat global 47 430 41 266 Résultats non distribués 162 449 161 755 Total des capitaux propres 807 199 825 857 Total du passif et des capitaux propres 1 013 743 1 054 836





COMPTES DE RÉSULTATS (PERTES) CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

[Non vérifié]

Trois mois clos le 30 juin Six mois clos le 30 juin 2023 2022 2023 2022 Produits 89 905 75 820 172 502 139 627 Coût des produits vendus 52 412 37 525 94 247 68 855 Marge brute 37 493 38 295 78 255 70 772 Charges Ventes et commercialisation 12 874 10 926 23 539 20 616 Charges administratives 9 119 10 566 18 225 19 398 Recherche et développement 4 336 3 412 8 523 6 395 Amortissement et dépréciation d’actifs incorporels 11 274 11 055 22 445 22 343 Résultat (perte) d’exploitation (110 ) 2 336 5 523 2 020 Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (2 015 ) (708 ) (4 194 ) (1 054 ) Autres produits d’intérêt (1 072 ) (1 719 ) (2 245 ) (2 853 ) Charge d’intérêts 3 004 1 717 5 795 2 828 Autres charges (310 ) (219 ) (216 ) (129 ) Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net (3 939 ) 7 692 7 908 24 055 Perte (gain) de change 4 918 (4 507 ) 4 845 1 682 Gain lié à l’hyperinflation (908 ) (556 ) (1 636 ) (833 ) Résultat (perte) avant impôt 212 636 (4 734 ) (21 676 ) Impôt Impôt exigible 33 798 2 139 971 Impôt différé (1 661 ) (2 678 ) (4 776 ) (6 352 ) Recouvrement charge d’impôt (1 628 ) (1 880 ) (2 637 ) (5 381 ) Résultat (perte) net pour la période 1 840 2 516 (2 097 ) (16 295 ) Perte nette de base et diluée par action 0,02 0,02 (0,02 ) (0,14 ) Nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions ordinaires en circulation Base 108 475 559 115 082 184 109 988 526 116 127 721 Dilué 108 678 732 115 177 789 109 988 526 116 127 721





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]