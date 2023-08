Merus annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2023 et fait le point sur ses activités

– Le pétosemtamab a obtenu la désignation Fast Track pour le traitement des patients atteints d'un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou récurrent ou métastatique

– L'essai de phase 3 sur le pétosemtamab en monothérapie pour le carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou précédemment traité (2e ligne/3e ligne) devrait débuter à la mi-2024

– Zeno a obtenu deux désignations Breakthrough Therapy pour le cancer du pancréas et du poumon non à petites cellules à fusion NRG1 (NRG1+)

– Selon le plan d'exploitation actuel de la Société, Merus s'attend à ce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables existants soient suffisants pour financer ses activités jusqu'en 2026

UTRECHT, Pays-Bas, et CAMBRIDGE, Massachusetts, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (« Merus », « nous », « nos » ou « notre »), une société d'oncologie au stade clinique qui développe des anticorps multispécifiques de pleine longueur innovants (Biclonics® et Triclonics®), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et a fait le point sur ses activités.

« L'obtention de la désignation Fast Track est une étape importante pour le pétosemtamab qui, selon nous, valide davantage son potentiel pour répondre aux besoins insatisfaits des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou récurrent ou métastatique précédemment traité », a déclaré Bill Lundberg, M.D., président et directeur général de Merus. « Nous pensons également que les données cliniques solides observées pour le CCSTC précédemment traité soutiennent un essai de phase 3 sur le pétosemtamab en monothérapie dans ce cadre, qui pourrait potentiellement commencer à la mi-2024. En outre, nous sommes encouragés par les progrès réalisés à ce jour concernant la combinaison du pétosemtamab et de Keytruda® comme potentiel traitement de première ligne pour le CCSTC avancé, et évaluons un essai de phase 3 dans ce cadre également. »

Pétosemtamab (MCLA-158 : EGFR x LGR5 Biclonics®) : tumeurs solides

Désignation Fast Track (FTD) obtenue pour le traitement de patients atteints d'un carcinome à cellules squameuses de la tête et du cou (CCSTC) récurrent ou métastatique, le recrutement se poursuit pour l'expansion de la posologie dans l'essai de phase 1/2 avec le pétosemtamab en monothérapie pour le CCSTC précédemment traité, ainsi qu'en association avec Keytruda® (pembrolizumab) comme traitement de première ligne.

Le pétosemtamab est en cours de développement clinique dans la partie d'expansion d'un essai multicentrique ouvert de phase 1/2 évaluant le pétosemtamab en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, y compris de CCSTC précédemment traité (récurrent ou métastatique). Le recrutement est également en cours dans une cohorte étudiant le pétosemtamab en association avec Keytruda® chez des patients atteints de CCSTC non traité pour évaluer l'innocuité et l'activité clinique dans cette population. Merus prévoit de présenter les premières données cliniques provisoires de cette cohorte au cours du premier semestre 2024.

Lancement d'un essai d'enregistrement potentiel

Merus recrute jusqu'à un total d'environ 40 patients pour le CCSTC précédemment traité (2e ligne/3e ligne) avec le pétosemtamab en monothérapie aux niveaux de posologie de 1 100 ou 1 500 mg afin de valider une posologie appropriée pour de futurs essais randomisés. Sur la base de ces données et d'informations et analyses additionnelles, Merus prévoit de lancer éventuellement un essai randomisé de phase 3 sur le pétosemtamab en monothérapie, ou le choix des chercheurs d'employer une chimiothérapie mono-agent ou du cétuximab pour le CCSTC en 2e ligne/3e ligne. Merus prévoit que cet essai pourrait commencer à la mi-2024. Selon Merus, un essai d'enregistrement randomisé pour le CCSTC avec comme critère d'évaluation le taux de réponse globale (TRG) pourrait potentiellement soutenir une approbation accélérée, et les résultats sur la survie globale (SG) issus de la même étude pourraient potentiellement vérifier son avantage clinique pour appuyer une approbation régulière.

Merus évalue également un essai de phase 3 portant sur le pétosemtamab avec Keytruda® comme potentiel traitement de première ligne pour le CCSTC avancé exprimant PD-L1 (CPS > 1), dans l'attente de l'analyse de données supplémentaires sur la tolérance et l'innocuité de l'association médicamenteuse.

Désignation Fast Track

La Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une FTD au pétosemtamab pour le traitement des patients atteints de CCSTC récurrent ou métastatique dont la maladie a progressé après un traitement par chimiothérapie à base de platine et par anticorps anti-protéine 1 de la mort cellulaire programmée (anti-PD-1).

La FTD a pour but de faciliter le développement et d'accélérer l'examen de médicaments visant à traiter de graves maladies et à répondre à un besoin médical non satisfait.

Données provisoires de l'AACR

En avril, Merus a fourni une mise à jour clinique provisoire lors de l'assemblée annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) 2023. À la date limite de collecte des données du 1er février 2023, 49 patients avec un CCSTC précédemment traité ont reçu le pétosemtamab à la dose initiale de phase 2 recommandée de 1 500 mg administrée par intraveineuse toutes les deux semaines. Le TRG, sur 43 patients évaluables, était de 37,2 % sur la base des Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 1.1. selon l'évaluation des chercheurs. La durée médiane de réponse était de 6,0 mois et la survie médiane sans progression de 5,3 mois. 63 % des répondants avaient une réponse continue à la date limite de collecte des données. La SG médiane était de 11,5 mois. Le pétosemtamab a continué à démontrer un profil d'innocuité gérable.

Zénocutuzumab (Zeno ou MCLA-128 : Biclonics® HER2 x HER3) : cancer à fusion NRG1 (NRG1+) et autres tumeurs solides

Obtention de la désignation Breakthrough Therapy (BTD) pour le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) NRG1+ et le cancer du pancréas NRG1+ ; le recrutement se poursuit dans l'essai eNRGy sur Zeno en monothérapie pour le cancer NRG1+ et un essai de phase 2 sur Zeno en association avec une thérapie de privation androgénique (ADT) pour le cancer de la prostate résistant à la castration (CPRC), ainsi qu'en association avec l'afatinib pour le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) NRG1+

La FDA a accordé une BTD à Zeno pour le traitement des patients atteints d'un cancer du pancréas NRG1+ avancé non résécable ou métastatique à la suite d'une progression avec un traitement systémique antérieur ou en l'absence d'autres options thérapeutiques satisfaisantes. En outre, la FDA a accordé une BTD à Zeno pour le traitement de patients atteints d'un CPNPC NRG1+ avancé non résécable ou métastatique à la suite d'une progression avec un traitement systémique antérieur. Zeno fait l'objet d'une enquête dans l'essai eNRGy de phase 1/2 et l'Early Access Program (EAP, programme d'accès anticipé) qui évaluent l'innocuité et l'activité antitumorale de la monothérapie Zeno pour le cancer NRG1+ (phase 1/2 : NCT02912949, EAP : NCT04100694).

Au mois de juin 2023, plus de 175 patients atteints d'un cancer NRG1+ avaient été traités avec une monothérapie à base de Zeno. La société continue de travailler avec la FDA et se concentre sur l'accumulation de données à l'appui d'une éventuelle demande de licence biologique (BLA).

Merus estime que l'obtention d'un accord de partenariat pour la commercialisation sera une étape essentielle pour apporter Zeno aux patients atteints d'un cancer NRG1+, en cas d'approbation.

Merus prévoit de présenter une mise à jour clinique sur Zeno pour le cancer NRG1+ lors du Congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) 2023 qui se tiendra à Madrid, en Espagne, du 20 au 24 octobre 2023. Les présentations consisteront en une mini-conférence orale intitulée : Durable efficacy of zenocutuzumab, a HER2 x HER3 bispecific antibody, in advanced NRG1 fusion-positive (NRG1+) non-small cell lung cancer (NSCLC) (Efficacité durable du zénocutuzumab, un anticorps bispécifique HER2 x HER3, pour le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé avec fusion NRG1 positive (NRG1+)) et une présentation d'affiches intitulée : Durable efficacy of zenocutuzumab, a HER2 x HER3 bispecific antibody, in advanced NRG1 fusion-positive (NRG1+) pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) (Efficacité durable du zénocutuzumab, un anticorps bispécifique HER2 x HER3, pour l'adénocarcinome du canal pancréatique (PDAC) avancé avec fusion NRG1 positive (NRG1+)).

De plus, Merus évalue Zeno en association avec une ADT (enzalutamide ou abiratérone) chez des hommes atteints de CPRC, indépendamment du statut NRG1+. Merus prévoit de présenter des données cliniques initiales sur Zeno dans le CPRC au second semestre 2023.

Merus évalue également Zeno en association avec l'afatinib chez des patients atteints de CPNPC NRG1+.

MCLA-129 (Biclonics® EGFR x c-MET) : tumeurs solides

Le recrutement se poursuit pour les cohortes d'expansion dans l'essai de phase 1/2 ; mise à jour clinique prévue pour le second semestre 2023

Le MCLA-129 est en développement clinique dans un essai clinique ouvert de phase 1/2, évaluant le MCLA-129 en monothérapie chez des des patients recevant atteints de CBNPC EGFR ex20, de CBNPC MET ex14 et de CCSTC, ainsi qu'en association avec Tagrisso®, un inhibiteur de tyrosine kinase (ITK) de l'EGFR de troisième génération, sur des patients naïfs de traitement atteints de CPNPC avec mutation de l'EGFR (EGFRmt) et des patients atteints de CPNPC EGFRmt qui ont progressé sur Tagrisso®.

En avril, Merus a fourni une présentation préclinique du MCLA-129 en comparaison avec l'amivantamab lors de l'Assemblée annuelle de l'AACR 2023. La Société prévoit de fournir une mise à jour initiale des données cliniques des cohortes d'expansion et une autre mise à jour de la stratégie de développement clinique au cours du second semestre 2023.

Le MCLA-129 fait l'objet d'un accord de collaboration et de licence avec Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), qui autorise Betta à développer et potentiellement commercialiser le MCLA-129 en exclusivité en Chine, tandis que Merus conserve tous les droits hors de Chine.

En juillet, l'Administration nationale des produits médicaux chinoise a approuvé la demande de nouveau médicament expérimental permettant à Betta d'étudier la combinaison de MCLA-129 et de béfotertinib, un inhibiteur de tyrosine kinase de l'EGFR de troisième génération, chez des patients adultes en Chine qui présentent un CPNPC localement avancé ou métastatique, avec une mutation de délétion de l'Exon 19 de l'EGFR ou une mutation de substitution de l'Exon 21 (L858R).

MCLA-145 (Biclonics® CD137 x PD-L1): tumeurs solides

Le recrutement se poursuit dans l'essai de phase 1, y compris en combinaison avec Keytruda® (pembrolizumab), un inhibiteur PD1

Le MCLA-145 est en développement clinique dans le cadre d'un essai clinique mondial de phase 1 en mode ouvert évaluant le MCLA-145 chez des patients atteints de tumeurs solides. L'essai est en phase d'expansion de la posologie et évalue la combinaison du MCLA-145 avec Keytruda®, le recrutement étant en cours.

Collaborations

Incyte Corporation

Depuis 2017, Merus travaille avec Incyte Corporation dans le cadre d'un accord mondial de collaboration et de licence axé sur la recherche, la découverte et le développement d'anticorps bispécifiques utilisant la plateforme technologique Biclonics® exclusive de Merus. L'accord octroie à Incyte certains droits exclusifs pour jusqu'à dix programmes d'anticorps bispécifiques et monospécifiques. La collaboration progresse, avec plusieurs programmes à divers stades de développement préclinique et clinique. Pour chaque programme dans le cadre de cette collaboration, Merus reçoit un remboursement pour les activités de recherche liées et est en droit de recevoir de potentielles redevances échelonnées et de vente de développement, réglementaires et commerciales pour tous les produits, s'ils sont approuvés. En outre, Incyte a annoncé en 2023 que l'INCA33890, un nouvel anticorps bispécifique TGFBr2xPD1 développé dans le cadre de la collaboration, est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'études cliniques. En juillet 2023, Merus a atteint une étape importante et s'attend à un paiement de 2,5 millions de dollars lié à l'avancement de ce programme au troisième trimestre 2023.

Loxo Oncology at Lilly

En janvier 2021, Merus et Loxo Oncology at Lilly, un groupe de recherche et développement d'Eli Lilly and Company (Lilly), ont annoncé une collaboration de recherche et un accord de licence exclusif pour le développement d'un maximum de trois thérapies d'anticorps bispécifiques de redirection des CD3 recrutant des lymphocytes T à l'aide de la plateforme Biclonics® et du panel breveté d'anticorps bispécifiques CD3 de Merus, aux côtés de l'expertise scientifique et rationnelle en conception de médicaments de Loxo Oncology at Lilly. Cette collaboration progresse avec plusieurs programmes de recherche active en cours.

Merus s'attend à ce que son flux de trésorerie, sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables existants soient suffisants pour financer ses activités jusqu'en 2026

Au 30 juin 2023, Merus comptait 311,5 millions de dollars de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables. Selon le plan d'exploitation actuel de la Société, Merus s'attend à ce que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables existants soient suffisants pour financer ses activités jusqu'en 2026.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2023

Nous avons terminé le deuxième trimestre avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables s'élevant à 311,5 millions de dollars, comparativement à 326,7 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Le chiffre d'affaires de collaboration pour le trimestre clos au 30 juin 2023 a baissé de 2,2 millions de dollars par rapport au trimestre clos au 30 juin 2022, principalement en raison de baisses des recettes de remboursement de 0,5 million de dollars, des recettes échelonnées de 1,0 million de dollars et de l'amortissement des recettes différées de 0,7 million de dollars.

Les dépenses de recherche et développement pour le trimestre clos au 30 juin 2023 ont diminué de 2,8 millions de dollars par rapport au trimestre clos au 30 juin 2022, principalement suite à des baisses des coûts de fabrication de médicaments et des services cliniques externes, y compris les coûts pour remplir nos obligations en vertu de nos accords de collaboration, en relation avec nos programmes de 3,8 millions de dollars et d'une diminution des coûts des installations de 0,5 million de dollars, partiellement compensées par une augmentation des dépenses liées au personnel, y compris la rémunération en actions, de 1,5 million de dollars en raison d'une augmentation de l'effectif.

Les dépenses générales et administratives pour le trimestre clos au 30 juin 2023 ont augmenté de 3,4 millions de dollars par rapport au trimestre clos au 30 juin 2022, principalement en raison des augmentations des coûts des installations, dépréciation incluse, de 1,6 million de dollars, des coûts de conseil de 1,2 million de dollars, des coûts liés à la propriété intellectuelle et aux licences de 0,4 million de dollars et des frais de déplacement de 0,4 million de dollars, partiellement compensées par une diminution des coûts de finance et de ressources humaines de 0,2 million de dollars.

Le chiffre d'affaires se rapportant aux collaborations pour le semestre clos au 30 juin 2023 a baissé de 0,3 million de dollars par rapport au semestre clos au 30 juin 2022, principalement en raison d'une baisse des recettes de remboursement de 0,9 million de dollars et d'une baisse de l'amortissement des recettes différées de 0,9 million de dollars partiellement compensées par une hausse des recettes échelonnées de 1,5 million de dollars.

Les dépenses de recherche et développement pour le semestre clos au 30 juin 2023 ont augmenté de 5,1 millions de dollars par rapport au semestre clos au 30 juin 2022, principalement en raison de hausses des dépenses liées au personnel, rémunération en actions incluse, de 3,7 millions de dollars, des coûts de fabrication de médicaments et de services cliniques externes, comprenant les coûts pour remplir nos obligations en vertu de nos accords de collaboration, en relation avec nos programmes de 1,6 million de dollars, des dépenses de conseil de 0,6 million de dollars, des dépenses en consommables de 0,3 million de dollars ainsi que des frais de déplacement de 0,2 million de dollars, partiellement compensées par des baisses des coûts d'installation de 0,8 million de dollars et des dépenses de partenaires de 0,5 million de dollars. Les dépenses générales et administratives pour le semestre clos au 30 juin 2023 ont augmenté de 7,0 millions de dollars par rapport au semestre clos au 30 juin 2022, principalement en raison de hausses des coûts de conseil de 3,6 millions de dollars, des coûts d'installation, dépréciation incluse, de 2,8 millions de dollars, des frais de déplacement de 0,6 million de dollars, des dépenses liées au personnel, rémunération en actions incluse, de 0,5 million en raison d'une hausse de l'effectif, et des coûts de propriété intellectuelle et de licence de 0,3 million de dollars, partiellement compensées par des baisses des coûts de finance et de ressources humaines de 0,8 million de dollars.

Les autres produits (pertes) net(te)s comprennent les intérêts gagnés et les frais réglés sur notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie détenus en compte, de l'accroissement des revenus de placement et des (pertes) gains de change nets sur notre trésorerie, nos équivalents de trésorerie et nos titres négociables libellés en devises. D'autres gains ou pertes concernent l'émission et le règlement d'instruments financiers.

MERUS N.V. BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS (NON AUDITÉS) (En milliers, sauf les données par action) June 30,

2023 December 31,

2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 101,096 $ 147,749 Marketable securities 163,950 142,480 Accounts receivable 2,836 4,051 Prepaid expenses and other current assets 15,243 12,163 Total current assets 283,125 306,443 Marketable securities 46,501 36,457 Property and equipment, net 13,049 12,222 Operating lease right-of-use assets 11,946 12,618 Intangible assets, net 1,882 1,950 Deferred tax assets 3,057 2,041 Other assets 4,064 4,811 Total assets $ 363,624 $ 376,542 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 7,596 $ 9,834 Accrued expenses and other liabilities 31,143 35,590 Income taxes payable 1,349 2,400 Current portion of lease obligation 1,610 1,684 Current portion of deferred revenue 24,151 29,418 Total current liabilities 65,849 78,926 Lease obligation 11,168 11,790 Deferred revenue, net of current portion 29,202 38,771 Total liabilities 106,219 129,487 Commitments and contingencies - Note 6 Stockholders’ equity: Common shares, €0.09 par value; 67,500,000 shares authorized at June 30, 2023 and December 31, 2022; 49,853,659 and 46,310,589 shares issued and outstanding as at June 30, 2023 and December 31, 2022, respectively 5,099 4,751 Additional paid-in capital 948,913 870,874 Accumulated other comprehensive income (26,711 ) (30,448 ) Accumulated deficit (669,896 ) (598,122 ) Total stockholders’ equity 257,405 247,055 Total liabilities and stockholders’ equity $ 363,624 $ 376,542





MERUS N.V. ÉTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS CONDENSÉS ET PERTE GLOBALE (NON AUDITÉS) (En milliers, sauf les données par action) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, 2023 2022 2023 2022 Collaboration revenue $ 10,476 $ 12,684 $ 23,975 $ 24,339 Total revenue 10,476 12,684 23,975 24,339 Operating expenses: Research and development 28,298 31,096 63,163 58,071 General and administrative 16,063 12,695 31,449 24,448 Total operating expenses 44,361 43,791 94,612 82,519 Operating loss (33,885 ) (31,107 ) (70,637 ) (58,180 ) Other income, net: Interest income, net 2,795 316 4,790 422 Foreign exchange gains (loss) 551 24,607 (4,890 ) 32,337 Other gains, net — 601 — 1,059 Total other income (loss), net 3,346 25,524 (100 ) 33,818 Net loss before income taxes (30,539 ) (5,583 ) (70,737 ) (24,362 ) Income tax expense 1,494 131 1,037 245 Net loss $ (32,033 ) $ (5,714 ) $ (71,774 ) $ (24,607 ) Other comprehensive loss: Currency translation adjustment (505 ) (19,921 ) 3 737 (25,969 ) Comprehensive loss $ (32,538 ) $ (25,635 ) $ (68,037 ) $ (50,576 ) Net loss per share attributable to common stockholders: Basic and diluted $ (0.66 ) $ (0,13 ) $ (1.52 ) $ (0.56 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic and diluted 48,321,708 43,636,337 47,328,259 43,781,195

