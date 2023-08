XBiotech gibt ersten mit der neuartigen Natrunix-Therapie behandelten Patienten in einer klinischen Phase-II-Studie zu rheumatoider Arthritis (RA) bekannt

AUSTIN, Texas, Aug. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc.(NASDAQ: XBIT) hat heute mit der Behandlung des ersten Patienten in einer doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten klinischen Studie der Phase II begonnen, um Natrunix als neue Behandlung für Arthritis zu untersuchen. Natrunix blockiert eine der Hauptursachen für Entzündungen, die zu Schmerzen und Gelenkzerstörung bei rheumatoider Arthritis (RA) führen.



Der primäre Endpunkt der Phase II ist die 20 %ige ACR-Ansprechrate (American College of Rheumatology, ACR 20) nach 12 Wochen. Zu den sekundären und explorativen Endpunkten gehören ACR 50, ACR 70, die numerische Bewertungsskala (NRS) für den Schmerzwert, die Anzahl der entzündeten und schmerzhaften Gelenke, der Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), Routine Assessment of Patient Index Data 3 (RAPID-3), der Clinical Disease Activity Index (CDAI) und die Sicherheit. Diese Endpunkte spiegeln die Erwartung wider, dass Natrunix die erforderliche Verbesserung in Bezug auf Schmerzen, Empfindlichkeit, Beweglichkeit der Gelenke und Lebensqualität bringen kann. Ungefähr 210 Teilnehmer werden in drei verschiedene Studienarme aufgenommen. Alle Studienteilnehmer erhalten Methotrexat (MTX) und werden randomisiert, um entweder eine von zwei Dosen Natrunix oder Placebo zu erhalten.

Natrunix ist ein monoklonaler Antikörper, der von einem natürlich vorkommenden Antikörper eines menschlichen Spenders nicht zu unterscheiden ist. Natrunix bindet und neutralisiert die Wirkung einer der stärksten bekannten entzündungsfördernden Substanzen – Interleukin-1. Jahrzehntelang galt Interleukin-1 als wichtigstes Ziel für Medikamente zur Behandlung von RA. Bislang haben Medikamente, die Interleukin-1 blockieren, die in sie gesetzten Erwartungen als Therapien gegen RA jedoch nicht erfüllt. XBiotech glaubt, dass es dieses Rätsel gelöst hat.

Interleukin-1 bezeichnet eigentlich zwei getrennte und unterschiedliche Moleküle – IL-1a und IL-1b –, die zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten im Körper produziert werden. XBiotech ist das erste Unternehmen, das Therapiekandidaten – wie Natrunix – entwickelt, die IL-1a direkt und spezifisch neutralisieren. In den letzten Jahren hat die Forschung von Weltrang gezeigt, dass IL-1a in vielen Fällen das entscheidende Ziel für die Blockierung der krankheitsverursachenden Aktivitäten des Interleukin-1-Entzündungsweges sein kann. Natrunix ist somit eine vielversprechende entzündungshemmende Therapie der neuen Generation gegen Arthritis. Da es sich um einen natürlich gewonnenen menschlichen Antikörper handelt, dürfte er auch zu den sichersten und am besten verträglichen Arzneimitteln gehören, die je entwickelt wurden.

Einer von vier Erwachsenen bzw. über 50 Millionen Menschen in den USA sind derzeit von rheumatoider Arthritis betroffen, darunter 33 % der 45- bis 64-Jährigen und 50 % der über 65-Jährigen. Es wird erwartet, dass die Zahl der von RA betroffenen Personen zunehmen wird. Die CDC prognostiziert, dass bis zum Jahr 2040 78,4 Millionen Erwachsene in den Vereinigten Staaten an RA leiden werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass voraussichtlich 300.000 Kinder an juveniler Arthritis leiden werden (Arthritis Foundation, 2023).

Über True Human™ – therapeutische Antikörper

Natrunix wurde von den Forschern von XBiotech am Hauptsitz des Unternehmens in Austin, Texas, entdeckt. Die True Human™-Antikörper von XBiotech werden ohne weitere Modifikation von Personen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Durch die Nutzung der natürlichen Immunität des Körpers zur Heilung von Krankheiten haben True Human™-Antikörper das Potenzial, die Medizin zu revolutionieren.

Über XBiotech

XBiotech leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung bahnbrechender Therapien, die von der natürlichen menschlichen Immunität abgeleitet sind. XBiotech entdeckte gentechnische Instrumente, die die Identifizierung seltener Antikörper im Blut menschlicher Spender ermöglichten, und hat eine Pipeline von Antikörpertherapien entwickelt, darunter einen Therapiekandidaten, der die Behandlung von Arthritis revolutionieren könnte. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und ist führend bei Innovationen in der Bioproduktionstechnologie. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „setzt fort“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt

Wenyi Wei

wwei@xbiotech.com

Tel. 737-207-4600