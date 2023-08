CertiK a été reconnu dans les dernières mises à jour de sécurité du système d'exploitation d'Apple

New York, New York, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK , le leader mondial de la cybersécurité de la blockchain et de l'audit de code, est reconnu dans les notes de version des dernières mises à jour du système d'exploitation d'Apple. Les contributions de CertiK sont liées à deux vulnérabilités de sécurité relatives aux noyaux iOS et macOS d'Apple. Il a été confirmé que ces vulnérabilités affectent la plupart des derniers appareils iOS.



Selon la page officielle de mise à jour de sécurité d'Apple , l'impact de ces vulnérabilités est le suivant : "une application … peut être en mesure d'exécuter un code arbitraire avec les privilèges du noyau". Dans cette dernière version, Apple a corrigé ces vulnérabilités en améliorant la gestion de la mémoire.

Au fur et à mesure que les applications Web3 deviennent courantes, la sécurité des Applications décentralisée sur les appareils mobiles devient cruciale pour les utilisateurs de Web3. CertiK a déjà étudié la sécurité des portefeuilles mobiles et a examiné différents niveaux de protection de la sécurité dans les appareils mobiles. CertiK est fier d'aider Apple à améliorer la sécurité de son système.

L'expertise de CertiK s'étend au-delà du domaine de la blockchain et dans tous les coins du monde numérique. Étant donné que de plus en plus de personnes dans le monde utilisent leurs smartphones pour des portefeuilles de crypto-monnaies et d'autres applications sensibles à la sécurité, il est essentiel que les appareils eux-mêmes soient protégés. Cette dernière découverte souligne une fois de plus la valeur de la recherche et des produits de sécurité en profondeur de CertiK, ainsi que de ses efforts d'identification proactive des menaces.

L'identification et le signalement proactifs de ces vulnérabilités par CertiK soulignent l'importance vitale d'une sécurité complète et multicouche - de la couche application à la couche noyau. Dans une ère numérique hyperconnectée, la sécurité doit être étanche à tous les niveaux pour protéger véritablement les systèmes et les données. Cette reconnaissance souligne l'engagement de CertiK à fortifier l'ensemble de ce paysage numérique.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, qui s'appuie sur une technologie de pointe pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde du web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels que Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance et Chiliz.

CertiK est soutenu par Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.

Hari Govindarajan PR & Comms Specialist, Luna PR hari@lunapr.io