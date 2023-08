Novacap acquiert Cadent, pionnier de la télévision convergente

Le fonds TMT VI de Novacap annonce sa quatrième acquisition en investissant dans Cadent, un important joueur dans le secteur de la technologie publicitaire de la télévision convergente.

MONTRÉAL et NEW YORK, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain du capital-investissement, a annoncé aujourd'hui l’acquisition de Cadent, un chef de file en tant que fournisseur de technologies offrant des solutions publicitaires pour la télévision convergente.



Ce partenariat signe le quatrième investissement du fonds TMT VI de Novacap.

Cadent, chef de file dans le domaine de l'agrégation de données de télévision et de câble, s'est rapidement transformé en l'une des plus grandes plateformes indépendantes de ciblage unifié des auditoires à travers la télévision connectée (CTV), la télévision traditionnelle et la publicité numérique.

La compagnie compte parmi ses clients un portefeuille prestigieux, incluant des groupes internationaux de communication et d'achat média, plus de 70 des 100 plus grands annonceurs selon Ad Age, ainsi que des éditeurs et distributeurs de contenu à l'échelle mondiale. La plateforme Cadent Aperture rassemble près de 300 connexions partenaires au sein de son écosystème et détient un ensemble de brevets technologiques en matière de gestion d'identité, de ciblage d'auditoires et de monétisation publicitaire.

Le partenariat Novacap-Cadent arrive à un moment charnière où les habitudes de consommation des médias évoluent vers la diffusion en continu. Alors que le paysage médiatique devient de plus en plus fragmenté, Cadent fournit des solutions technologiques innovantes aux annonceurs qui désirent optimiser leur portée et d'affiner leur capacité à cibler des auditoires spécifiques sur une multitude de plateformes.

Pascal Tremblay, Associé directeur du fonds TMT et chef de la direction de Novacap, a souligné : « Cadent, un pionnier dans le secteur publicitaire de la télévision convergente, correspond exactement au profil d'entreprise innovante et orientée vers la croissance que nous cherchons à soutenir. Notre expertise en création de valeur au sein des sociétés spécialisées dans les technologies médiatiques nous positionne comme le partenaire idéal pour accompagner Cadent dans sa démarche de croissance. »

« Cette transaction marque le début d'un nouveau chapitre excitant pour Cadent », a ajouté Nick Troiano, chef de la direction de Cadent. « Notre orientation client et notre détermination restent les mêmes, et nous sommes convaincus que notre collaboration avec Novacap ne fera qu'amplifier notre vision de la publicité de demain - une publicité qui place le spectateur au premier plan, qui intègre les données et qui s'orchestre de manière transparente à travers tous les médias convergents. »

« L'équipe de direction de Cadent a brillamment transformé l'entreprise en un chef de file sur le marché des solutions innovantes pour la télévision convergente. Nous sommes au début d'un changement important dans la diffusion de la publicité télévisée et, grâce à des investissements stratégiques et à des acquisitions, nous pensons que Cadent continuera à progresser en tant que pionnier sur le marché de la télévision convergente », a déclaré Samuel Nasso, Vice-président principal chez Novacap.

Evercore a agi en tant que conseiller financier principal, Stifel a agi en tant que co-conseiller et Weil, Gotshal & Manges LLP a agi en tant que conseiller juridique de Cadent et Lee Equity Partners.

RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD et la Banque Scotia ont agi en tant que conseillers financiers et contribué au financement de Novacap, tandis que Baker Botts LLP a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos de Cadent

Cadent est un maillon central de l'écosystème publicitaire télévisé. Nous aidons les annonceurs et les éditeurs à identifier et comprendre leur public, à activer des campagnes et à mesurer ce qui compte, quel que soit le contenu, l'appareil ou la plateforme de diffusion utilisé. Aperture, notre plateforme pour la télévision convergente, facilite la publicité multiécrans grâce à un processus de travail simplifié qui réunit identité, données et inventaire avec des centaines de partenaires intégrés. Pour plus d'informations, visitez cadent.tv ou suivez @CadentTV.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

