So bereiten Sie sich auf den Black Friday 2023 mit blackfriday.toppreise.ch vor: Tipps und Tricks

Wir geben nützliche Tipps und Tricks zum Black Friday 2023 und zeigen, wie man gute von weniger guten Black Friday Angeboten unterscheiden kann.

Wir verstehen, dass es überwältigend sein kann, durch die Flut von Angeboten zu navigieren. Deshalb haben wir einen Leitfaden mit einigen Tipps und Tricks erstellt.” — Martin Meier

ZüRICH, SCHWEIZ, August 9, 2023/ EINPresswire.com / -- Das Warten auf den Black Friday 2023 ist schon in wenigen Wochen vorüber, und Shopper in der ganzen Schweiz fiebern den besten Angeboten des Jahres entgegen. blackfriday.toppreise.ch , eine der führenden Schweizer Plattform für Black Friday-Angebote, veröffentlicht heute exklusive Ratschläge, um Konsumentinnen und Konsumenten zu helfen, das Beste aus diesem Einkaufstag herauszuholen.Im Jahr 2015 gab es in der Schweiz die ersten Black Friday Deals. Seither hat sich das Shopping-Event in der Schweiz mehr und mehr durchgesetzt. Millionen von Shoppern suchen an diesem Tag sowie während der ganzen Black Friday Woche nach den besten Deals und Angeboten. "Wir verstehen, dass es überwältigend sein kann, durch die Flut von Angeboten zu navigieren", sagt Martin Meier, Retail-Experte von blackfriday.toppreise.ch. "Deshalb haben wir einen Leitfaden erstellt, um unseren Nutzern zu helfen, sich auf den Shoppingtag vorzubereiten und die besten Deals zu sichern."Hier unsere empfohlenen Tipps und Tricks:Starten Sie früh: Viele Angebote werden bereits in der Woche vor dem Black Friday veröffentlicht, die ersten am Montag dem 20. November 2023. Überprüfen Sie regelmässig blackfriday.toppreise.ch, um kein Schnäppchen zu verpassen. Die Redaktion sucht regelmässig nach den besten Angeboten und schaltet diese auf der Website auf.Setzen Sie Prioritäten: Erstellen Sie eine Wunschliste und legen Sie ein Budget fest. Dies wird Ihnen helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht von weniger wichtigen Angeboten abgelenkt zu werden. Zudem hilft es, das geplante Budget einzuhalten und keine Artikel zu kaufen, die man eigentlich nicht benötigt.Vergleichen Sie die Preise: Nutzen Sie die Preisvergleichsfunktion von blackfriday.toppreise.ch, um sicherzustellen, dass Sie wirklich das beste Angebot erhalten. Auf Toppreise.ch werden mehr als 29 Millionen Händlerangebote verglichen.Bleiben Sie informiert: Melden Sie sich für den Newsletter von blackfriday.toppreise.ch an, um über die neuesten Angebote informiert zu werden.Nutzen Sie kombinierbare Gutscheincodes: Viele Black Friday Angebote lassen sich mit Gutscheinen kombinieren. Auf blackfriday.toppreise.ch sowie im Preisvergleich auf Toppreise.ch finden Sie die kombinierbaren Gutscheincodes direkt angegeben und im Endpreis eingerechnet.Kaufen Sie nur bei vertrauenswürdigen Händlern ein: Auf Toppreise.ch finden Sie Bewertungen zu allen angeschlossenen Händlern. Zudem werden nur die Produkte und Deals von seriösen Händlern aufgeschaltet. Damit ist man als Konsumentin auf der sicheren Seite.Über blackfriday.toppreise.chSeit seiner Gründung im Jahr 2017 hat sich blackfriday.toppreise.ch als eine der führende Plattformen für Black Friday-Angebote in der Schweiz etabliert. Mit einer umfassenden Auswahl an Deals und Aktionen, benutzerfreundlichen Features und aktuellen Informationen ermöglicht die Website den Verbrauchern, die besten Rabatte des Jahres zu finden und zu nutzen. Neu finden sich auf blackfriday.toppreise.ch auch viele Angebote während der Singles Week mit dem Singles Day sowie während der Cyber Week mit dem Cyber Monday