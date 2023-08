Stelmine découvre une extension géophysique de 2 km de la zone Meridian sur Mercator

QUÉBEC, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (“Stelmine” ou “la Société”) (TSXV: STH). Un récent levé géophysique PP (Polarisation Provoquée) complété sur la propriété Mercator a mené à la découverte d’une extension de la zone Meridian vers le nord sur une superficie de 2 km X 300 m. Cette nouvelle zone, nommée T-Rex, présente une signature géophysique très similaire à celle observée sur la zone Meridian qui reflète les sulfures disséminés associés à la forte minéralisation aurifère présente dans les formations de fer. Mercator (100% STH) est située dans la partie nord-est du Québec, à 150 km à l’ouest de Fermont.



Les faits saillants incluent:

Définition d’une nouvelle anomalie PP nommée T-Rex, de 2 km de long, ouverte vers le NE et l’ouest

La nouvelle anomalie est parmi les plus fortes sur la propriété (en partie plus de 25 m V/V)

Les caractéristiques géophysiques et géologiques de la nouvelle zone sont comparables à celles de la Zone Aurifère Meridian

Les orientations différentes des zones Meridian et T-Rex suggèrent la présence d’un corridor de plissement minéralisé.

Le levé PP visait deux objectifs : 1) Augmenter la précision de l’information géophysique en resserrant l’espacement des lignes sur la zone Meridian afin de permettre l’optimisation du choix des cibles de forage, 2) Trouver des nouvelles extensions à la zone connue (Meridian), dans le secteur T-Rex.

Les données acquises par le levé till de 2022 avaient indiqué une région anomale en Au, As et Cu au nord de la Zone Meridian, nommée zone T-Rex, comprenant plusieurs affleurements et blocs erratiques de formation de fer et de métasédiments riches en sulfures. Les résultats du levé PP sont concluants et mettent en valeur une importante nouvelle anomalie de 2 km x 300 m.

Pour voir la figure et la présentation ppt Cliquez ici

Levé PP/Résistivité Pôle-Dipôle

La configuration du levé PP permet d’atteindre des profondeurs d’investigation d’approximativement 175 m, de beaucoup supérieures au levé original (environ 80 m). Le nouveau levé a identifié de nombreuses anomalies de PP qui sont généralement associées à une forte décroissance en résistivité et des structures magnétiques et/ou des unités lithologiques riches en minéraux ferromagnésiens et en sulfures. Les nouvelles cartes de contours de chargeabilité et de résistivité apparentes montrent des zones mieux circonscrites au centre de la zone Meridian généralement orientées NE/SO se prolongeant sur 3,7 km (Figure 1). Les modèles d’inversion suggèrent dans plusieurs cas l’existence de corps conducteurs subhorizontaux. Sur la grille de la zone T-Rex, les nouvelles anomalies de chargeabilité/résistivité orientées NNE/SSO sur une distance de plus de 2 km sont parmi les plus fortes identifies jusqu’à maintenant sur le projet Mercator (plus de 25 m V/V).

Personne qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À PROPOS DE STELMINE

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l’est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 784 claims ou 917 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Isabelle Proulx, Relation avec les investisseurs Présidente et chef de la direction MarketSmart Communications Inc Tel: 418-626-6333 Adrian Sydenham iproulx@stelmine.com Sans-frais: 1-877-261-4466 info@marketsmart.ca

Suivez-nous : Website : Twitter : LinkedIn : Facebook: