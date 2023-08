BioSyent lance Inofolic® pour les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Ces capsules molles uniques sont homologuées pour gérer les symptômes du SOPK, qui touche jusqu’à 1,4 million de Canadiennes

MISSISSAUGA, Ontario, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioSyent Inc. (« BioSyent », titre à la Bourse de croissance TSX : RX) a le plaisir d’annoncer que sa filiale, BioSyent Pharma Inc., a effectué les premiers envois d’Inofolic® sur le marché canadien. Inofolic® est un produit de santé naturel qui combine le myo-inositol et l’acide folique en une capsule molle unique destinée aux femmes atteintes du SOPK.







Le SOPK est un trouble endocrinien qui touche environ 1,4 million de Canadiennesi et nuit à plusieurs aspects de leur santé. Il provoque entre autres insulinorésistance, infertilité, perturbations du cycle menstruel et manifestations cutanées comme l’acné, l’hirsutisme (pilosité excessive) et l’alopécie (perte de cheveux).

« Le syndrome des ovaires polykystiques touche jusqu’à 18 % des femmes en âge de procréer et peut avoir des effets indésirables sur la fertilité, la santé à long terme et l’image de soi », explique le Dr Timothy Rowe, professeur agrégé émérite à la Division d’endocrinologie de la reproduction et infertilité de l’Université de la Colombie-Britannique « De nombreuses études ont montré que le traitement au myo-inositol, un composé fabriqué naturellement par le corps, peut renverser en tout ou en partie les effets indésirables du SOPK. Inofolic®, une capsule composée de myo-inositol et d’acide folique, offrira une posologie stable et fiable pour cette importante option thérapeutique offerte aux Canadiennes atteintes du SOPK. »

Une étude clinique a indiqué que la prise d’Inofolic® a régulé le cycle menstruel chez 70 % des femmes atteintes du SOPKii durant les 16 semaines de l’étude, réduisant significativement à 25 jours la période standard avant leur première ovulation. Inofolic® a été homologuéiii pour l’amélioration de la sensibilité à l’insuline, la préparation et l’accompagnement de la grossesse, la régularisation du cycle menstruel et la diminution de l’acné et de l’hirsutisme chez les femmes atteintes du SOPK.

« Nous sommes heureux d’offrir Inofolic® comme nouvelle option pour gérer les symptômes de tant de femmes atteintes du SOPK », affirme René Goehrum, PDG de BioSyent. « Avant le lancement, nous avons pris le temps d’écouter ces femmes ainsi que les professionnels de la santé qui les soutiennent. Nous avons le plaisir de lancer Inofolic® sur le marché canadien tandis que nous continuons d’augmenter et de diversifier notre offre de produits en santé des femmes. »

BioSyent Pharma a obtenu une licence d’exploitation pour vendre Inofolic® au Canada auprès de l’entreprise LoLi Pharma International, qui assure la mise en marché du produit, directement ou par l’entremise de partenaires de partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Inofolic®, visitez le inofolic.com.

À propos de BioSyent Inc.

Inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole boursier « RX », BioSyent est une entreprise pharmaceutique spécialisée, rentable et axée sur la croissance qui se centre sur l’acquisition de licences d’exploitation ou de produits pharmaceutiques novateurs adéquatement conçus, sécuritaires et efficaces dont la contribution à l’amélioration de la vie des patients a été plusieurs fois éprouvée. BioSyent appuie les professionnels de la santé qui traitent ces patients en faisant la promotion de ses produits via sa communauté, ses hôpitaux et ses divisions opérationnelles internationales.

En date de ce communiqué, l’entreprise a à son actif 11 842 061 actions ordinaires émises et en circulation.

Pour obtenir directement une cote boursière à la Bourse de croissance TSX et d’autres renseignements financiers sur l’entreprise, visitez le tmxmoney.com.

