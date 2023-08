Aduro Clean Technologies et Prospera Energy renforcent leur collaboration sur le projet d'usine pilote pour la valorisation partielle du bitume

SARNIA, Ontario, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une entreprise technologique canadienne qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer des matières premières de moindre valeur, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources de plus grande valeur pour le 21 e siècle, a le plaisir d'annoncer l'avancement de la phase 1 de la collaboration avec Prospera Energy Inc. (« Prospera ») dans le but de développer, construire et fournir une usine pilote pré-commerciale permettant de convertir le bitume à faible API en produits à plus forte valeur ajoutée au moyen de la technologie Hydrochemolytic d'Aduro (« HCT »).



Prospera Energy Inc. (TSX.V : PEI, OTC : GXRFF, FRA : OF6B) est un opérateur proéminent de l'industrie énergétique canadienne, spécialisé dans l'exploration, le développement et la production de pétrole brut et de gaz naturel. En tant que société cotée en bourse, Prospera se consacre à l'acquisition, au développement et à la production de ressources principalement dans l'Ouest canadien. Tirant parti de son expertise et de ses connaissances approfondies, Prospera se concentre sur les gisements de pétrole et de gaz conventionnels, tout en recherchant des possibilités de récupération primaire et secondaire.

Le 12 septembre 2022, Aduro et Prospera ont signé une lettre d'intention qui décrivait un plan d'engagement de projet en trois phases visant à étudier, développer et évaluer la valorisation partielle du bitume avec une usine pilote utilisant la technologie Hydrochemolytic™ Bitumen Upgrading (« HBU ») d'Aduro. La phase 1 implique un plan de travail combiné en laboratoire et en flux continu utilisant le bitume Prospera ainsi que le processus HCT d'Aduro. La phase 2 comprend l'ingénierie préliminaire, l'identification du site de l'usine pilote et l'examen des licences et des permis, ainsi qu'un budget détaillé et un accord pour procéder à la construction. La troisième phase comprend l'approvisionnement, la fabrication, la construction, la mise en service et l'exploitation d'une usine pilote de 50 barils par jour. Avec la mise en service du réacteur à flux continu d'échelle pilote pour la HBU au troisième trimestre 2023, les parties peuvent maintenant avancer la phase 1 de la collaboration.

Conformément aux objectifs communs d'Aduro et Prospera, la phase 1 devrait être achevée d'ici décembre 2023. Cet engagement sur cinq mois s'aligne sur les plans d'engagement client de la Société et se concentre sur l'évaluation, l'essai et l'établissement d'un rapport sur l'application de la technologie HBU à diverses matières premières clients. Durant la phase 1, Prospera fournira à Aduro une analyse des coûts de transport et de mélange des diluants, les aspects économiques de l'exploitation du site et des détails sur les propriétés de brut à valoriser. De plus, Prospera fournira 6 barils de brut à faible indice API provenant de ses propriétés de pétrole lourd pour des essais complets. Aduro exécutera une série d'expériences de conception, en utilisant le laboratoire d'Aduro et le réacteur à bitume à flux continu (« R2 Bitumen ») ainsi que le Flash Drum. En contrepartie des services à fournir au cours de la phase 1, Prospera paiera à Aduro des frais mensuels de 25 000 CAD plus les taxes applicables, les frais totaux pour l'achèvement et la livraison de la portée de la phase 1 étant plafonnés à 125 000 $ plus les taxes applicables.

Cette collaboration favorisera la transparence, l'échange de connaissances et l'examen approfondi des propriétés du brut, de l'exploitation du site et des facteurs économiques. La phase 1 permettra également de définir un futur modèle commercial, établissant un cadre relationnel solide et évaluant la viabilité technique, économique et environnementale du projet d'usine pilote. Une planification et des prévisions budgétaires approfondies garantiront une affectation efficace des ressources. À l'issue de la phase 1, une synthèse complète des résultats et des recommandations d'experts constituera une base solide pour les phases suivantes, ouvrant la voie à de nouveaux progrès et à de nouvelles réussites.

« Prospera Energy se réjouit d'entamer la phase 1 de sa collaboration avec Aduro », a déclaré Samuel David, président et directeur général de Prospera. « En tant qu'entreprise qui se consacre à l'optimisation de la récupération des hydrocarbures tout en accordant la priorité à la durabilité environnementale, nous pensons que ce partenariat stimulera l'innovation et améliorera les spécifications de nos produits, les aspects économiques des unités et l'empreinte carbone. L'impact potentiel de cette technologie sur nos activités est réellement inspirant, et nous nous engageons à tirer le meilleur parti de cette opportunité. »

« Le lancement de la phase 1 de la collaboration avec Prospera pour le projet d'usine pilote de notre technologie Hydrochemolytic™ Bitumen Upgrading marque une étape importante », a commenté Ofer Vicus, PDG d'Aduro. « Les progrès que nous avons réalisés dans la construction de notre réacteur à flux continu R2 Bitumen, associés au lancement du processus de mise en service, nous placent en bonne position pour réussir. En obtenant un statut opérationnel total au troisième trimestre 2023, nous consolidons notre position en tant que destination principale pour les partenaires qui cherchent à comprendre comment la valorisation partielle de HCT peut améliorer leurs opérations, tout en favorisant des connexions significatives avec des parties prenantes et des clients potentiels. Cette collaboration nous rapproche de la commercialisation de notre solution innovante et de l'avènement d'une ère de transformation dans le secteur de l'énergie. »

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

