Un sondage révèle qu’un parent québécois sur six n’a encore jamais emmené son enfant chez l’optométriste

Essilor® encourage les parents à emmener leurs enfants chez l'optométriste à titre préventif

MONTRÉAL, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une récente étude menée par Essilor®, membre d’EssilorLuxottica, l’un des principaux fournisseurs de soins ophtalmologiques et de lunettes à travers le monde1, révèle que la santé oculaire et la vision des enfants sont souvent oubliées parmi les multiples préoccupations avec lesquelles les parents doivent jongler. Le sondage, mené auprès de 1 019 parents canadiens, révèle qu'un parent québécois sur six n'a jamais emmené son enfant chez un professionnel de la vue, alors que la plupart des parents québécois (81,1 %) ont emmené leur enfant chez le dentiste au cours de la dernière année. Essilor® sait combien les parents consacrent du temps et de l'énergie à l'éducation d'enfants heureux et en santé, et son objectif est de rappeler aux parents à quel point la santé oculaire est importante dans le développement de leurs enfants.



La myopie est un trouble de la vision fréquent qui doit être surveillé. Elle se produit lorsque le globe oculaire devient plus long qu'il ne devrait l'être, ce qui donne une impression que les objets éloignés sont flous. Bien qu'il soit possible de prévenir l'apparition et la progression de la myopie, cette condition est irréversible une fois que le globe oculaire s'est allongé et que la myopie s'est développée. Il existe néanmoins un certain nombre de traitements qui peuvent ralentir la progression de la myopie chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

« En accordant à la vision et à la santé oculaire la même importance que nous accordons déjà à la santé dentaire, nous pouvons faire en sorte que nos enfants soient en mesure de mieux réussir à long terme », explique le Dr Langis Michaud, optométriste, professeur à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, expert en santé oculaire et porte-parole d'Essilor®.

Selon une étude, 80 % de l'apprentissage se fait par la vision.2 Cependant, les résultats du sondage commandé par Essilor® révèlent qu'environ 12 000 enfants de la province (3,1 %) ont connu une baisse de leurs résultats scolaires avant que les parents ne se rendent compte de l'existence d'un problème de la vue. « Les enfants ne se plaindront pas si leurs yeux ne sont pas bien coordonnés ou s'ils ont des difficultés à voir le tableau à l'école. Certaines de ces situations peuvent être traitées par des exercices ou des lentilles ophtalmiques, mais elles ne peuvent pas être traitées si elles ne sont pas détectées de prime abord. De nombreux parents québécois pourraient bénéficier d’en savoir plus sur la façon dont les soins oculaires préventifs peuvent contribuer à la réussite scolaire de leurs enfants », explique le Dr Michaud.

Seul un tiers des parents qui ont participé au sondage ont indiqué que le besoin de lentilles correctrices de leurs enfants avait été identifié lors d'une visite régulière chez un professionnel de la vue ou chez leur médecin de famille. « D'ici à 2050, on estime que la moitié de la population mondiale sera myope et, pire encore, que 10 % de celle-ci sera fortement myope.3

Avec l'augmentation des cas de myopie chez les enfants, les examens complets de la vue par un optométriste devraient être une priorité pour les parents », ajoute le Dr Michaud.

L'étude ayant révélé que près de la moitié (44,7 %) des enfants ont des problèmes de vision avant que leur besoin de verres correcteurs ne soit reconnu, un examen de la vue chez un optométriste peut faire une grande différence dans la vie d'un enfant.

« Plus un enfant devient myope jeune, plus son état risque de se dégrader rapidement. Bien que la myopie puisse potentiellement entraîner des lacunes visuelles graves, la bonne nouvelle est qu'avec des examens oculaires réguliers, dès le plus jeune âge, elle peut être détectée tôt, traitée et prise en charge », révèle le Dr Langis Michaud.

Solutions de contrôle de la myopie

Essilor® a lancé au Canada un nouveau verre, Essilor® Stellest®, dont il a été démontré qu'il ralentissait la progression de la myopie de 67 % en moyenne, par rapport à un verre simple foyer, lorsqu'il est porté 12 heures par jour, tous les jours.4

« Les verres Essilor® Stellest® représentent une avancée technologique majeure. Ils offrent aux enfants une solution efficace qui ralentit la progression de la myopie et réduit le risque de complications oculaires à l'âge adulte », déclare le Dr Michaud.

Pour aider les parents, Essilor® a créé un portail web Essilor® Stellest® que ces derniers peuvent visiter pour en savoir plus sur la myopie et trouver un professionnel de la vue près de chez eux. Les verres Essilor® Stellest® sont disponibles dans certains cabinets.

À propos d’Essilor®

Essilor®, membre d'EssilorLuxottica, est le leader mondial des verres de lunettes et la première marque de verres recommandée par les professionnels de la vue. Essilor® offre une gamme complète de solutions dédiées aux besoins de chaque individu en matière de vision et de mode de vie, tout au long de leur vie. Chaque verre Essilor® est une combinaison de technologies multiples et complémentaires, grâce à sa gamme de solutions de soins de la vue haut de gamme, comprenant des marques innovantes telles que Stellest®, Eyezen®, Varilux® et Crizal®. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.essilor.ca.

À propos du sondage

Une enquête en ligne a été menée du 1er au 2 mars 2023. Les répondants ont été recrutés à partir d'un panel d'audience en ligne sur la base d'être citoyen canadien, d’être âgé de 25 à 55 ans et d'avoir un enfant âgé de 5 à 14 ans. Des quotas géographiques ont été fixés, proportionnellement au nombre de répondants de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, des Prairies, de la Colombie-Britannique et du Nord. En outre, 200 répondants français ont été ciblés au départ. Au total, 1 019 répondants qualifiés ont répondu à l'enquête.

S'il s'agissait d'un échantillon probabiliste, la marge d'erreur serait de +/- 3 % avec un niveau de confiance de 95 %.

Coordonnées du contact :

Maude Gauthier, conseillère, Capital-Image

Courriel : mgauthier@capital-image.com

Cellulaire : 514-915-9469



1 Euromonitor, Eyewear 2018 edition, Essilor International SA Company; Retail value sales at RSP.

2 Eyeglasses for Global Development: Bringing the Visual Divide; World Economic Forum, Social Entrepreuners, EYElliance; June 2016.

3 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.006

4 Bao, J., Huang, Y., Li, X., Yang, A., Zhou, F., Wu, J., Wang, C., Li, Y., Lim, E.W., Spiegel, D.P., Drobe, B., Chen, H., 2022. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial, in China. JAMA Ophthalmol. 140(5), 472–478. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2022.0401