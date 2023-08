Estrada: Pahayag ukol sa pagdiriwang ng "Buwan ng Wikang Pambansa"

PHILIPPINES, August 7 - Press Release

August 7, 2023 Pahayag ukol sa pagdiriwang ng "Buwan ng Wikang Pambansa"

Agosto 7, 2023 Ginoong Pangulo, ang buwan ng Agosto ay itinalagang "Buwan ng Wikang Pambansa" sa ilalim ng Pampanguluhang Proklamasyon Bilang Isang Libo at Apatnapu (1041) ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na inilathala noong 1997. Ipinapahayag nito ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing ika-isa hanggang ika-tatlumpu't isa ng Agosto. Gayundin, sa darating na ika-labing siyam ng Agosto ay ang ika-isang daan at apatnapu't limang (145) kaarawan ng kinikilala nating "Ama ng Wikang Pambansa" na si dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Itinatakda rin po ng ating Saligang Batas, sa ilalim ng Artikulo Labing-Apat, ika-anim na seksyon, na ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Sa katunayan, ang tema ng selebrasyon ngayong taon, sa pangunguna ng Komisyon sa Wikang Filipino, ay "Filipino at mga Katutubong Wika: Wika ng Kapayapaan, Seguridad at Ingklusibong Pagpapatupad ng Katarungang Panlipunan". Kaya naman, bilang pakikiisa sa paggunita ng mahalagang pagdiriwang na ito, hinihikayat ko po ang ating mga kagalang-galang na kasamahan sa Senado na gamitin ang wikang Pambansa sa ating mga talakayan at diskurso dito sa Senado sa buong buwan ng Agosto. Naniniwala po ako na ang munting hakbang ng bulwagang ito ay magkakaroon ng malaking ambag upang higit na mapalapit ang kapulungan sa ating mga kababayan at sa taumbayan na ating pinaglilingkuran. Higit na nakakarami ang maaaring makapakinig, makaunawa at aktibong makibahagi sa mga nangyayaring debate at talakayan sa ating mga panukalang batas, maging sa mga isinagawa nating pagdinig, kung ang wikang Filipino ang ating gagamitin. Inaaanyayahan ko po ang ating mga butihing kasamahan at kapwa mambabatas na makiisa sa pagdiriwang na ito bilang pagpapakita ng ating pagtangkilik, pagpapahalaga at pagmamahal sa ating wikang pambansa na malaking bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Maraming salamat po.