Tentative de coup d’État au  Niger : éviter la confrontation armée

Le lendemain, le chef d’état-major des armées confirme son soutien à cette déclaration. Le 28 juillet, le général Abdourahamane Tiani, qui assure le commandement de la garde présidentielle depuis 2011, lit un discours à la télévision nationale officialisant sa prise du pouvoir en tant que chef du CNSP. L’ancien chef d’état-major général des armées, le général Salifou Modi, que le président avait changé de position en mars 2023, devient son numéro deux. Ce scénario rappelle les épisodes précédents de coup d’État au Niger, notamment en 1999 et 2010, où une unité des forces armées prend le pouvoir pour ensuite se faire rallier par le reste des forces de défense et de sécurité, au nom de la nécessité d’éviter la confrontation entre frères d’armes.

Dans l’après-midi, des centaines de partisans du président Bazoum se rassemblent devant l’Assemblée nationale pour protester contre le coup d’État, et parmi eux, quelques dizaines se dirigent vers le palais présidentiel. La garde présidentielle effectue des tirs de sommation pour les disperser, blessant plusieurs manifestants. Au même moment, les chefs des forces de défense et de sécurité nigériennes se réunissent dans une caserne pour discuter des risques et opportunités d’une confrontation avec la garde présidentielle, qui est la force armée la mieux équipée de la capitale. À l’issue de plusieurs heures de discussions, les officiers supérieurs décident d’éviter une confrontation qui diviserait les forces de défense et de sécurité et mettrait en danger la vie du président et des membres de sa famille retenus en otage à la résidence présidentielle. Dans un second temps, ils approuvent le coup mené par la garde présidentielle et créent, avec elle, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), un organe qui assumera provisoirement la gestion du pays. Le soir, un groupe de dix officiers hauts gradés représentant les principales composantes des forces de défense et de sécurité annonce à la télévision nationale qu’ils ont mis fin au régime du président Bazoum.

Le mercredi 26 juillet 2023, tôt le matin, les militaires de la garde présidentielle séquestrent le président Mohamed Bazoum et ses proches à l’intérieur de la résidence présidentielle, à la grande surprise de l’opinion publique. Le ministre de l’Intérieur, un fidèle de Bazoum, a également été arrêté dans la matinée. Des unités des forces de défense et de sécurité prennent position à des endroits stratégiques de la capitale. Sur son compte Twitter, la présidence de la République annonce que l’armée et la garde nationale s’apprêtent à attaquer les éléments de la garde présidentielle s’ils ne renoncent pas à leur tentative de coup d’État.

ll n’y a pas eu de mobilisation significative pour défendre le président ou même le système démocratique qu’il représente.

Conscient de ces dynamiques, le président Bazoum, comme son prédécesseur Issoufou Mahamadou, a pris soin de construire des relations stables avec les forces de sécurité, tentant de les ménager, de les associer à l’exercice du pouvoir, mais aussi de les surveiller. Ces derniers mois, le président Bazoum a ainsi procédé à des changements au sein du commandement des forces de défense et de sécurité qui auraient mécontenté des hauts gradés, y compris Tiani et Modi, les deux généraux qui ont pris la tête de la nouvelle junte. Il a remplacé le haut commandant de la gendarmerie et le chef d’État-major général des armées en mars 2023 et a plus récemment signé un décret mettant à la retraite six généraux, dont certains parmi les plus influents de l’armée. Selon des proches du président, un décret limogeant le général Tiani du commandement de la garde présidentielle était également en cours de préparation, ce qui aurait été l’élément déclencheur du coup d’État.

Depuis 1960, le Niger a connu cinq coups d’État, plusieurs tentatives avortées et six de ses dix présidents ont été des militaires. À ce titre, l’armée nigérienne joue un rôle ambivalent dans l’histoire politique du Niger : elle est à la fois une institution au service de l’État et, dans le même temps, une sorte de « contre-pouvoir » capable de renverser les dirigeants civils quand la situation s’y prête.

Le 30 juillet, à Niamey, reconnu comme le fief de l’opposition, une marche de soutien aux putschistes mobilise des milliers de manifestants, parmi lesquels des centaines scandent des slogans anti-français et convergent vers l’ambassade de France. En revanche, il n’y a pas eu de mobilisation significative pour défendre le président ou même le système démocratique qu’il représente, en dehors de quelques rassemblements plutôt modestes à l’appel des cadres du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS-Tarayya) à Niamey, le soir du coup, ainsi que dans quelques villes de l’intérieur, notamment à Tahoua, l’un des fiefs du parti. Le 31 juillet, plusieurs dirigeants du PNDS, dont son président Foumakoye Gado, sont arrêtés. La pression exercée par le CNSP sur les cadres du parti au pouvoir a sans doute rendu difficile l’organisation d’une mobilisation d’envergure en faveur du président déchu.

Le président Bazoum cristallise peut-être, plus que ses prédécesseurs civils, le ressentiment de certains hauts gradés. Ces derniers désapprouvent entre autres sa décision de renforcer l’alliance avec les partenaires occidentaux en acceptant un déploiement sans précédent des forces militaires étrangères, notamment françaises, américaines, italiennes, allemandes et belges, sur le territoire national. Ces forces contribuent à la lutte contre les groupes jihadistes et à la formation des forces de défense et de sécurité nigériennes. Après avoir été poussés hors du Mali et dans une moindre mesure du Burkina Faso, les partenaires occidentaux considéraient le Niger comme leur allié le plus sûr dans le Sahel. Cette politique était déjà celle de son prédécesseur, mais le président Bazoum l’a renforcée alors qu’au Mali et au Burkina Faso, la présence militaire occidentale, en particulier française, est ouvertement rejetée et qu’un sentiment souverainiste – un courant qui rejette l’influence extérieure occidentale taxée de néocolonialisme et qui réaffirme l’indépendance et la souveraineté nationale – gagne en popularité.

C’est d’ailleurs l’une des raisons expliquant la relation complexe que le président Bazoum entretient avec le général Modi, que l’ancien président Issoufou Mahamadou avait nommé chef d’état-major en janvier 2020. Sa mission était de redresser l’armée alors confrontée à de graves attaques jihadistes. Selon des sources proches du président déchu, le général ne manquait pas de critiquer en privé les autorités politiques qui, selon lui, avaient donné trop de liberté d’action aux partenaires sécuritaires occidentaux, notamment français. Il regrettait régulièrement que ces derniers ne l’informent pas de toutes leurs opérations. D’ailleurs, d’après des informations recueillies par Crisis Group au Niger, les autorités françaises se sont plaintes au président Bazoum des difficultés rencontrées dans leur coopération avec son chef d’état-major. En mars 2023, peu après un déplacement du général Modi au Mali, où il a rencontré les dirigeants militaires de ce pays, le président a décidé de le limoger, tout en prenant soin de le nommer ambassadeur aux Émirats arabes unis, poste qu’il ne semble pas avoir rejoint.

Au-delà des relations compliquées avec les chefs militaires, le président Bazoum devait également gérer une transition délicate avec son prédécesseur Issoufou Mahamadou. Élu sous la promesse de poursuivre le programme de son prédécesseur, Bazoum a en effet maintenu une large partie de l’équipe que ce dernier lui a léguée. Au cours de ces deux dernières années, le président Bazoum nommait cependant des éléments qui lui étaient réputés plus proches à des postes clés, à la fois dans l’appareil d’État et à la tête d’entreprises publiques. Si les deux hommes affichaient une relation de complicité, fruit d’une longue lutte politique commune, la tension devenait palpable entre leurs partisans respectifs, laissant apparaître un clivage au sein du parti au pouvoir. Derrière l’apparence de continuité de la vie politique nigérienne, il y avait donc bien des tensions au sein de l’élite dirigeante.

Au sein de l’opinion publique, la proximité entre le président Issoufou et le général Tiani, depuis sa nomination à la tête de la garde présidentielle en 2011, a nourri des discussions sur son éventuelle implication, bien qu’elles semblent peu étayées. Le président Issoufou a beaucoup à perdre dans une situation qui menace le parti qu’il a bâti et compromet l’héritage démocratique dont il se prévaut, et qui lui a valu une distinction de la Fondation Mo Ibrahim. Dès les premières heures du coup d’État, il s’est engagé dans une médiation entre les militaires putschistes et le président Bazoum, mais jusqu’à présent, ses efforts n’ont pas porté leurs fruits. Lors d’une rencontre avec des diplomates européens le 29 juillet, Issoufou « s’est dit offusqué par les insinuations qui le lient au coup ». Par ailleurs, son fils, Mahamane Sani Issoufou, ministre du Pétrole dans le gouvernement de Bazoum, a également été arrêté sans motif officiel le 31 juillet, en même temps que d’autres cadres du PNDS.

Le renversement du président Bazoum n’est-il, par conséquent, que le résultat de luttes de pouvoir entre différents clans et de l’opportunisme d’acteurs militaires ?

Les tensions au sein des élites dirigeantes nigériennes, civiles comme militaires, n’expliquent pas à elles seules le coup d’État du 26 juillet. Comme dans le cas du Mali et du Burkina Faso, il y a des causes plus profondes. Celles-ci s’inscrivent à la croisée d’une situation sécuritaire toujours précaire et d’un système démocratique en voie d’essoufflement.

D’un point de vue sécuritaire, le Niger fait face depuis 2015 à une montée de l’insécurité dans ses zones frontalières avec le Mali, le Burkina Faso et le lac Tchad. Cependant, à la différence de ses voisins qui ont connu une aggravation de la violence au cours de ces deux dernières années, le Niger a enregistré une baisse significative des attaques violentes menées par les groupes jihadistes. Cette diminution récente des attaques s’explique non seulement par des opérations militaires mieux organisées avec les partenaires, mais aussi par la décision du président Bazoum d’investir dans les discussions avec les groupes jihadistes, le désarmement et la réinsertion de ceux parmi eux qui se sont rendus aux autorités, le dialogue intercommunautaire, et l’intégration de groupes d’auto-défense au sein des forces de défense et de sécurité.

Pourtant, ce bilan que les chefs militaires, y compris le général Modi, mettaient au crédit du président Bazoum il y a encore quelques mois, semble se retourner contre lui après le putsch. Dans leur déclaration de prise du pouvoir, les putschistes justifient leur coup de force en mettant en avant leur opposition aux choix sécuritaires du président Bazoum. Ils dénoncent en particulier sa décision de libérer des prisonniers proches des groupes jihadistes, une mesure que le gouvernement a prise dans le but de faciliter le dialogue avec les insurgés. Ils critiquent également le choix d’intégrer des membres des milices communautaires au sein des forces de défense et de sécurité. De cette façon, le Niger a pourtant limité et contrôlé le développement des groupes d’autodéfense armés. Par contraste, ces groupes se sont développés au Mali et au Burkina où, au lieu d’améliorer la situation, ils ont alimenté les violences meurtrières. Mais, revers de la médaille, cette politique d’intégration est mal vécue par les militaires de carrière qui y voient souvent une remise en cause de leur rôle.