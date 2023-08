Yorbeau clôture la troisième et dernière tranche d’un placement privé sans intermédiaire

NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 07 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Ressources Yorbeau inc. (TSX : YRB) (la « Société » ou « Yorbeau ») est heureuse d’annoncer avoir complété la troisième et dernière tranche d’un placement privé de 1 200 000 $ (le « placement privé ») qui a vu l’émission le 4 août 2023, de 8 898 333 actions ordinaires de catégorie A composée de 3 668 333 actions ordinaires de catégorie A accréditives au prix de 0,07 $ chacune et 5 230 000 actions ordinaires de catégorie A au prix de 0,035$ chacune, pour un produit brut total de 439 833 $. La première et la deuxième tranche du placement privé ont généré un produit brut total de 760 167 $ pour la Société, tel qu’annoncé préalablement par la Société le 30 juin 2023.

La Société affectera le produit rapporté par l’émission des actions ordinaires de catégorie A accréditives aux frais d’exploration au Canada qu’elle engagera pour ses propriétés, et le produit rapporté par l’émission des actions ordinaires non-accréditives de catégorie A aux fins générales de la Société.

Quatre administrateurs de la Société, à savoir messieurs Terry Kocisko, Georges Bodnar Jr., Henri Gélinas et Dany Laflamme, ont souscrit respectivement 3 096 429, 485 714, 861 457 et 1 703 333 actions ordinaires de catégorie A, soit un total de 6 146 933 actions ordinaires de catégorie A ayant un prix de souscription total de 336 534.31 $. Puisque des initiés de la Société ont participé au placement privé, celui-ci est considéré comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le placement privé a été examiné et approuvé par le conseil d’administrateurs de la Société, les administrateurs intéressés s’étant abstenus de voter sur cette approbation après avoir dénoncé leur intérêt dans le placement privé tel que requis par la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Le placement privé est dispensé de l’obligation d’évaluation officielle et de l’obligation d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 (en vertu des paragraphes 5.5a) et 5.7a)), étant donné que ni la juste valeur marchande des actions de catégorie A distribuées aux personnes intéressées, ni la valeur de la contrepartie reçue en échange de ces actions ne dépassaient 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture de la première et de la deuxième tranche du placement privé parce que la participation des initiés n’était pas confirmée à ce moment-là.

La Société à paré une commission d’intermédiation de 3 572 $ sur une portion de la troisième tranche du placement privé.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres aux États-Unis. Les titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de toute loi sur les valeurs mobilières étatique, et ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens du terme U.S. Person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933), ni pour le compte ou à l’avantage de ces personnes, en l’absence d’inscription ou de dispense applicable de ces obligations d’inscription.

