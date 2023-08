Stingray conclut une entente mondiale avec BYD, le plus important fabricant de véhicules électriques au monde, visant l’intégration de Stingray Karaoke aux véhicules du groupe

MONTRÉAL, 07 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, annonce aujourd’hui la conclusion d’une entente mondiale avec BYD, le plus important fabricant de véhicules à énergie alternative au monde. Cette entente vise l’intégration de son populaire service de chant interactif Stingray Karaoke sous forme d’appli intégrée à certains modèles BYD populaires vendus dans une douzaine de pays en 2023, et au reste des modèles BYD au cours des prochaines années.



Le vaste catalogue international de Stingray Karaoke peut être parcouru par titre, par artiste, par paroles ou par style, notamment le rock, le country, la pop, la K-pop, la J-pop, le rap, le R&B, la musique des Fêtes et la musique pour enfants. Offerte gratuitement à tous les propriétaires de véhicules BYD, l’appli sera intégrée au système d’infodivertissement à bord et offrira une expérience utilisateur intuitive et conviviale, déclinée dans une douzaine de langues.



BYD et Stingray ont travaillé de concert pour faire de la sécurité de tous les passagers leur priorité. Ainsi, les paroles déroulantes seront désactivées sur la console centrale lorsque le véhicule roule. Les deux équipes ont également développé une application passagers innovante, qui permet à ces derniers d’utiliser leur appareil mobile pour lire les paroles, contrôler la sélection musicale, avancer ou sauter une chanson et plus encore pendant la diffusion de la piste audio par le système sonore du véhicule.





« Nous sommes enchantés d’offrir aux clients de BYD une expérience de karaoké inégalée sur la route tout en élargissant la portée de notre marque à l’échelle mondiale », a affirmé Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Stingray Karaoke offre une façon unique et engageante de rassembler les gens. Nous sommes persuadés que ce produit d’exception contribuera à rehausser l’expérience de conduite et à créer des souvenirs inoubliables à bord de tous les véhicules BYD. »



« BYD aspire à offrir à ses clients du monde entier des expériences de divertissement de la plus haute qualité », a ajouté Stella Li, présidente de BYD États-Unis. « Nous sommes emballés par cette occasion unique de faire de la conduite des véhicules BYD une expérience ludique et rassembleuse en partenariat avec Stingray. Tout le monde aime chanter en voiture. L’appli de karaoké unique de Stingray et son vaste catalogue de chansons sont parfaitement au diapason des besoins et des envies des conducteurs de véhicules BYD et de leurs passagers. »

Avec cette annonce, Stingray poursuit son incursion dans l’industrie automobile, déjà entreprise auprès de certains des plus grands constructeurs au monde. Stingray Karaoke est rapidement en voie de devenir une valeur ajoutée offerte de série dans les véhicules électriques à l’échelle mondiale. L’appli est déjà intégrée à tous les modèles Tesla et VinFast, et sera bientôt ajoutée à certains modèles Audi. L’inclusion des services de Stingray aux véhicules électriques de BYD témoigne de leur popularité grandissante et de la demande accrue pour des options de divertissement qui permettent aux conducteurs et aux passagers de tirer le maximum de leur temps sur la route, lorsqu’ils rechargent leur véhicule ou attendent leurs enfants à l’extérieur de l’école.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de BYD

BYD est une société multinationale de haute technologie qui a pour mission de tirer parti de l’innovation pour améliorer notre qualité de vie. Fondée en 1995 comme fabricant de batteries rechargeables, BYD propose aujourd’hui un champ d’activités diversifié regroupant l’automobile, le transit ferroviaire, les nouvelles énergies et l’électronique, et exploite plus de 30 parcs industriels en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Hongrie et en Inde. En mettant l’accent sur l’acquisition, le stockage et l’utilisation de l’énergie, BYD propose des solutions énergétiques complètes à zéro émission qui contribuent à réduire la dépendance mondiale aux énergies fossiles. Ses véhicules à énergie alternative sont aujourd’hui présents dans plus de 400 villes de plus de 70 pays et régions, sur 6 continents. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société nommée au palmarès mondial Fortune 500 propose des innovations en vue de l’atteinte d’un monde plus vert.

Pour en savoir davantage, visitez le www.bydglobal.com



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Frédérique Gagnier Gestionnaire des relations publiques Stingray fgagnier@stingray.com Contacts médias de BYD Asie-Pacifique : Liya Huang, pr@byd.com tél: +86-755-8988-8888-69666 Europe : Penny Peng, PressEU@byd.com tél: +31-102070888 Amérique du Nord : Frank Girardot, frank.girardot@byd.com tél: +1 213 245 6503 Amérique latine : José Miranda, jose.miranda@byd.com tél: +56 9 96443906 Brésil : Pablo Toledo, pablo.toledo@byd.com tél: +19 3514 2554 Moyen-Orient et Afrique : Nikki Li, li.namin@byd.com tél: +86-18938862670