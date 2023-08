PHILIPPINES, August 7 - Press Release

August 7, 2023 Robin: Unless Corrected, Twisted Party-List System to Remain a Laughingstock Until it is corrected, the twisted implementation of the party list system will remain a laughingstock because it benefits the wealthy instead of the poor and marginalized Filipinos. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this Monday at the hearing of the Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, where he said even wealthy contractors now have their own party lists. "Karamihan sa ating mga party list ay kilalang mga contractors... Ito ay isang bagay na pagyurak sa Republic Act 7941. Siguro magsama-sama na lang ang contractor gumawa sila ng isang party list, hindi ang bawa't isa meron silang party list (Contractors are behind many of our party lists. This is a mockery of RA 7941. If the contractors want, they should just band together and form one party list instead of having their own party lists)," he said. "Itong ganitong sitwasyon, kapag hindi natin hinarap, magiging katawa-tawa tayo sa 80% ng Pilipino sa ating bayan sapagka't itong RA 7941 na ito ang nire-represent po nito ay 80% ng Pilipino na hirap na hirap sa kanilang buhay. Hindi ko po maintindihan kung bakit ang 20% pa ng ating mga kababayan na talagang mayayaman namin ay kailangan pang makinabang dito sa party list system (Unless we face and address this situation, we will remain a laughingstock for 80% of Filipinos because the law allows representation for 80% of Filipinos who are marginalized. I cannot understand why only 20% of Filipinos who are wealthy are the ones benefiting from the system)," he added. Padilla said he is sad that the goals of RA 7941 are not being met such that laborers, fishermen, farmers, women, urban poor, youths, cultural minorities, overseas Filipino workers, veterans, professionals, persons with disabilities, and the elderly remain marginalized. He lamented the marginalized still do not have a voice because the party list system is twisted. "Nakalulungkot po sapagka't parang hindi ko nakikita ito. Ang atin pong mangingisda, manggagawa at magsasaka, nandoon pa rin sa kalagayan na hindi pa rin sila napapakinggan na dapat napapakinggan na sapagka't merong RA 7941 (It is sad because farmers, fishermen and other marginalized sectors are still not heard)," he said. Robin: Party-List System Katawa-Tawa Dahil Niyuyurak ng Mayayaman Hangga't hindi matugunan ito, mananatiling katawa-tawa ang niyurak na party-list system ng Pilipinas dahil ang mga mayayaman pa rin at hindi mga mahihirap at marginalized na Pilipino ang nakikinabang dito. Iginiit ito nitong Lunes ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, kung saan niya ipinunto na pati ang mayayaman na contractor ay may sarili nang party list. "Karamihan sa ating mga party list ay kilalang mga contractors... Ito ay isang bagay na pagyurak sa Republic Act 7941. Siguro magsama-sama na lang ang contractor gumawa sila ng isang party list, hindi ang bawa't isa meron silang party list," aniya. "Itong ganitong sitwasyon, kapag hindi natin hinarap, magiging katawa tawa tayo sa 80% ng Pilipino sa ating bayan sapagka't itong RA 7941 na ito ang nire-represent po nito ay 80% ng Pilipino na hirap na hirap sa kanilang buhay. Hindi ko po maintindihan kung bakit ang 20% pa ng ating mga kababayan na talagang mayayaman namin ay kailangan pang makinabang dito sa party list system," dagdag niya. Ikinalulungkot ni Padilla na hindi natupad ang layunin ng RA 7941, na bigyan ng boses ang mahihirap tulad ng mga manggagawa, mangingisda, magsasaka, kababaihan, maralitang tagalungsod, kabataan, mga katutubong komunidad, OFW, beteranong sundalo, propesyonal, may kapansanan at mga matatanda. Pero ayon sa mambabatas, ang nakikita niya ay hindi pa rin nagkakaroon ng boses ang mga ito dahil sa baluktot na sistema. "Nakalulungkot po sapagka't parang hindi ko nakikita ito. Ang atin pong mangingisda, manggagawa at magsasaka, nandoon pa rin sa kalagayan na hindi pa rin sila napapakinggan na dapat napapakinggan na sapagka't merong RA 7941," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=oLCQ2xBv_DY