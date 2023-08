TECO 2030 et ses partenaires vont recevoir une subvention de 13,5 millions d'euros d'Horizon Europe pour un projet de ferry pour passagers

LYSAKER, Norvège, 07 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECO 2030 (OSE : TECO, OTCQX : TECFF, ISIN : NO0010887516) et ses partenaires ont été invités à participer au financement HORIZON EUROPE à hauteur de 13,5 millions d'euros pour la construction et la présentation d'un ferry pour passagers alimenté par des piles à combustible TECO 2030. Le montant de la subvention réservée à TECO 2030 est de 2,3 millions d'euros. L'objectif principal du projet est d'accélérer la transition vers l'utilisation en toute sécurité de carburants durables dans le transport par voie d'eau grâce à la démonstration à grande échelle du fonctionndement de piles à combustible à hydrogène dans des applications maritimes.

Illustration des principaux impacts du projet : le consortium vise à développer une infrastructure hydrogène complète pour un navire alimenté à l'hydrogène.

Le consortium se compose de 14 partenaires issus de sept pays européens couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'innovation, y compris les développeurs de technologies, les institutions universitaires, l'ingénierie maritime, la société de classes, la transformation numérique et un chantier naval.

Le projet est une action d'innovation Horizon qui vise à développer, construire et présenter un navire de 35 mètres, d'une capacité de 300 passagers qui sera alimenté par le système de piles à combustible FCM400 d'ici à TECO 2030. Le navire sera exploité dans le sud de l'Europe. TECO 2030 travaillera en étroite collaboration avec tous les partenaires du consortium pour développer l'ensemble de la chaîne de valeur afin de répondre à toutes les exigences opérationnelles du navire. Cette chaîne de valeur comprend un système de ravitaillement en hydrogène fonctionnel, le respect des exigences en matière d'infrastructure, l'optimisation des coûts pendant les opérations et une gestion efficace des données.

La proposition de projet a été soumise en avril 2023 et a été évaluée par des experts de la Commission européenne en termes d'excellence, d'impact et de qualité. Le projet figurait parmi les propositions les mieux notées de cet appel d'offres et l'équipe du projet est désormais invitée pour la préparation de la convention de subvention Horizon Europe. Nous prévoyons la finalisation du processus de préparation de la convention de subvention dans le courant de cette année et la date de début du projet aux alentours de janvier 2024.

« Je suis fier de vous annoncer que nous avons remporté notre deuxième projet Horizon Europe ! Remporter deux projets de l'UE au bout de deux tentatives est une réussite extraordinaire et je voudrais remercier nos partenaires et notre équipe interne de rédaction des propositions pour leurs efforts considérables », a déclaré Fredrik Aarskog, directeur du développement commercial, TECO 2030.

« Nous sommes ravis de continuer à prouver combien l'hydrogène peut contribuer à la réduction des émissions nocives dans l'industrie maritime. Ce projet peut permettre le transport de passagers par voie maritime, sans aucune émission », a déclaré Tore Enger, PDG du groupe TECO 2030. « Nos piles à combustible sont les premières piles à combustible marines développées à cet effet. Elles présentent la plus faible empreinte du secteur, sans pour autant compromettre les performances », conclut M. Enger.

L'hydrogène renouvelable est universellement considéré comme étant un vecteur énergétique important dans les efforts mondiaux consentis pour lutter contre le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre au « scénario nettement inférieur à 2°C », comme convenu par plus de 190 états dans le cadre des accords de Paris de 2015.

Le transport par voie d'eau, en particulier l'utilisation de grands navires de mer, reste un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre, aussi ce secteur doit intensifier ses efforts de manière significative par le biais d'un large éventail de mesures. Au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI), un accord mondial a été conclu en 2018 afin de réduire les émissions totales de gaz à effet de serre du transport maritime d'au moins 50 % d'ici 2050 par rapport à 2008, année de référence.



Contact :

Tore Enger, PDG du groupe, +47 920 83 800, tore.enger@teco2030.no



À propos de TECO 2030 ASA :



TECO 2030 construit à Narvik, en Norvège, le premier site Giga d'Europe de production de piles à combustible PEM à hydrogène et de modules. La capacité de production sera renforcée jusqu'en 2023 et début 2024, avec pour objectif une capacité de production allant jusqu'à 120 MW de piles à combustible en 2024, 400 MW en 2025, et 1,6 GW en 2030. TECO 2030 est une entreprise norvégienne de technologies propres qui développe des technologies à zéro émission pour l'industrie maritime et l'industrie lourde. Nous développons des blocs et des modules de piles à combustible PEM à hydrogène qui permettent aux navires et autres applications lourdes de supprimer toute émission de gaz à effet de serre. La société est cotée sur Euronext Growth à la Bourse d'Oslo sous le symbole TECO et à New York sur l’OTCQX sous le symbole TECFF. TECO2030 est une société dérivée de TECO Maritime Group, un groupe qui fournit des technologies et des services à l'industrie mondiale du transport maritime depuis 1994. Pour plus d'informations, consultez le site www.teco2030.no

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c8cf7d96-e3fe-4db0-8ca9-923e77b3e7a7