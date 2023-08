A universidade de inteligência artificial de Abu Dhabi cria departamentos dedicados à robótica e às ciências informáticas para responder à crescente procura mundial

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, Aug. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) estabeleceu dois novos departamentos e quatro programas de pós-graduação associados dedicados à robótica e à ciência da computação, satisfazendo a crescente procura global por estas disciplinas, sendo esperado que atinjam, respetivamente, os 225 mil milhões de dólaresi e os 140 mil milhões de dólares até 2030ii.



Os novos departamentos complementam os atuais departamentos de visão computacional (CV), aprendizagem automática (ML) e processamento de linguagem natural (NLP) da universidade, que estão classificados entre os 20 melhores a nível mundial pela CSRankings.

Em paralelo com a formação dos novos departamentos, a universidade lançou programas de mestrado e doutoramento em robótica e ciências informáticas. Estes programas ajudarão a desenvolver o ecossistema de IA mais alargado dos EAU e a reforçar a sua posição de centro internacional de investigação e inovação em IA.

O Presidente da MBZUAI e Professor Universitário, Eric Xing, afirmou: "A adição destes dois novos departamentos representa o esforço duradouro da MBZUAI no desenvolvimento de uma base sólida para a excelência da investigação e a inovação no domínio da inteligência artificial. A universidade continuará a atrair para Abu Dhabi professores e investigadores de renome mundial nestes domínios e a preparar os estudantes para se tornarem pioneiros com competências muito procuradas no desenvolvimento de ferramentas e aplicações avançadas de IA em todas as indústrias. Dado o renascimento digital da IA em que nos encontramos, a procura de competências nestas disciplinas está a aumentar".

O Departamento de Robótica centrar-se-á na investigação rigorosa, original e de grande impacto, dando ênfase à aprendizagem e aos algoritmos dos robôs e não ao desenvolvimento de novo hardware para robôs. O Departamento de Informática proporcionará uma profundidade técnica sem paralelo nas tecnologias fundamentais que deram origem ao crescimento fenomenal e ao impacto das TI nas últimas quatro décadas.

O Reitor em exercício da MBZUAI, Professor Timothy Baldwin, afirmou: "A MBZUAI está na vanguarda da educação e investigação em IA, tornando os nossos programas distintos e competitivos a nível mundial. O Departamento de Robótica centrar-se-á numa investigação em robótica autónoma e centrada no ser humano, bem como no desenvolvimento da próxima geração de profissionais de robótica com competências profundas em IA e robótica, apoiando carreiras na vanguarda do mundo académico, da indústria e da administração pública".

A robótica é uma tecnologia transformadora, que revoluciona setores como a indústria transformadora, os cuidados de saúde, a agricultura e os transportes. A investigação indica uma forte procura de conhecimentos especializados em robótica nos próximos anos, prevendo-se que o mercado da tecnologia robótica ultrapasse os 225,6 mil milhões de dólares em valor até 2030iii. Esta procura será fortemente dificultada por uma previsível escassez de talentos a nível mundial, com um potencial de 85 milhões de postos de trabalho por preencher até 2030 devido à falta de pessoas qualificadas para os ocupariv. Do mesmo modo, o mercado de trabalho global das ciências informáticas também está em expansão, com projeções de uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 14,5% entre 2021 e 2027 e uma estimativa de 3,5 milhões de empregos até 2026v.

As candidaturas para o ano de admissão de 2024 serão abertas a 1 de setembro de 2023. Para mais informações, visite mbzuai.ac.ae ou contacte admissions@mbzuai.ac.ae

