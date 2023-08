IT Career Hub wird mit Mitteln des Jobcenters und der Agentur für Arbeit Datenanalysten ausbilden

BERLIN, GERMANY, August 4, 2023/EINPresswire.com/ -- Im Juli 2023 hat das Berliner Bildungszentrum alle erforderlichen Verfahren durchlaufen und die AZAV-Akkreditierung (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erhalten. Das bedeutet, dass Millionen von Bundesbürgern, die beim Jobcenter registriert sind, einen der gefragtesten Berufe der Gegenwart - den Data Analysten - völlig kostenlos erlernen können. Das abgeschlossene Zertifizierungsverfahren bestätigt die hohe Qualifikation der Kursleiter und ein gut funktionierendes Qualitätsmanagementsystem.

Das Einzigartige an diesem Programm ist, dass neben deutschsprachigen Teilnehmern auch Flüchtlinge aus der Ukraine den Kurs in russischer Sprache absolvieren können. Bisher gab es auf dem Weiterbildungsmarkt mit AZAV-Finanzierung keine solche Möglichkeit für ukrainische Staatsbürger. Das Training dauert 10 Monate (980 akademische Stunden, online) und ist in der Vertiefung in der Materie mit einer traditionellen zweijährigen Ausbildung vergleichbar. Nach Abschluss des Kurses verspricht IT Career Hub den Absolventen Praktika und Unterstützung bei der Arbeitsplatzvermittlung.

Der IT-Sektor in Deutschland leidet immer noch unter Fachkräftemangel. Die Umschulung arbeitsloser Bürger und Migranten könnte eine hervorragende Lösung darstellen. Aus diesem Grund hat die Agentur für Arbeit 20% mehr Mittel zur aktiven Arbeitsvermittlung bereitgestellt. Gleichzeitig ist der Data Analyst ein Beruf, der nicht nur für Menschen mit mathematischer Denkweise zugänglich ist, sondern auch für Geisteswissenschaftler. Dieser Beruf gehörte im Jahr 2021 zu den Top 10 weltweit nach Nachfrage. Laut dem Glassdoor-Portal beträgt das durchschnittliche Gehalt eines Data Analysts in Deutschland 50.677 Euro, was die Absolventen von IT Career Hub potenziell zu hochbezahlten qualifizierten Fachkräften macht.

Das Unternehmen IT Career Hub wurde 2022 in Berlin von einem Team professioneller Manager aus den größten EdTech (Educational Technology) Start-ups der Welt gegründet. Die Schule spezialisiert sich auf die Umschulung von Erwachsenen für den IT-Sektor, unabhängig von früherer Arbeitserfahrung und Ausbildung. Es wird ein vollständiger Zyklus der Unterstützung angeboten - vom Karriereprofil bis zur Arbeitsvermittlung. Absolventen von IT Career Hub bekleiden Positionen bei Unternehmen wie Zalando, Bolt, ImmoScout24, Microsoft und Amazon. Im ersten Jahr des Betriebs wurden über 500 Personen ausgebildet. Im Jahr 2024 ist die Eröffnung von Filialen in München, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Augsburg geplant.